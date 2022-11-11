Названы самые популярные у пиратов фильмы в октябре 2022 года

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания Group-IB составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в октябре 2022 года. В Group-IB отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Наиболее популярным у пиратов проектом в минувшем месяце стал отечественный военный боевик ЛУЧШИЕ В АДУ Андрея Щербинина. Премьера проекта о бойцах ЧВК «Вагнер» состоялась на платформе ЯRUS 5 октября. Это единственный российский фильм, вошедший в топ-10 рейтинга.

Следом идет норвежская комедия ВСЕ НЕНАВИДЯТ ЙОХАНА, онлайн-премьера которой состоялась 20 октября. Сохраняет место в топ-10 картина ЗА ПИВОМ Питера Фаррелли с Заком Эфроном и Расселом Кроу в главных ролях. Релиз фильма состоялся 30 сентября на Apple TV+.

Также в число лидеров вошли релизы Netflix: шестую строчку заняла новая экранизация одноименного романа НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН, байопик о Мэрилин Монро БЛОНДИКА расположился на восьмом месте, а замкнула десятку драма ТЕЛЕФОН МИСТЕРА ХАРРИГАНА.

Топ-10 самых популярных у российских пиратов фильмов в октябре 2022 года:

1. ЛУЧШИЕ В АДУ

2. ВСЕ НЕНАВИДЯТ ЙОХАНА

3. ЗА ПИВОМ!

4. ЭРА ВЫЖИВАНИЯ

5. СБОЙ СОЗНАНИЯ

6. НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

7. ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ

8. БЛОНДИКА

9. ПОСЛЕДНИЙ КЛИЕНТ

10. ТЕЛЕФОН МИСТЕРА ХАРРИГАНА

Полный список самых распираченных кинофильмов в октябре 2022 года можно увидеть в новом выпуске электронной рассылки «Бюллетеня кинопрокатчика», которую все подписчики получат поздно вечером в пятницу, 11 ноября. Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8 (495) 785-62-82 или написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.

11.11.2022 Автор: Виолетта Палий