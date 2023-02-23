Семейное счастье на минном поле

Министерство культуры подвело итоги отбора национальных фильмов, претендующих на финансовую поддержку государства. В этом году ведомство поддержит кинопроизводство 249 проектов – игровых, неигровых, анимационных, полного и короткого метра. По результатам очных защит в Минкультуры БК анализирует, какие проекты получили финансирование и какие темы интересуют кинематографистов в настоящее время в авторском, дебютном и детском кино.

По итогам конкурсных отборов в Министерстве культуры государственную финансовую поддержку в этом году получат 59 полнометражных игровых картин (и сериал «Арсеньев»), 10 детских и юношеских фильмов, 74 анимационных проекта и 105 неигровых. В их числе 35 авторских, экспериментальных и социально значимых фильмов (на очной защите было представлено 68), 25 дебютных картин (на питчинге представлено 52 проекта), 10 проектов для детей и юношества (из 23-х). В прошлом году финансирование получили 11 авторских фильмов, 14 дебютных, 7 детских и 11 социально значимых проектов. Совмещение конкурсов авторского и социального кино привело к возросшему числу поддержанных в этой категории проектов. Среди дебютов в этот раз профинансировали в два раза больше картин, чем в предыдущие два года. В резерве осталось еще 33 фильма.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 Поддержано игровых авторских и экспериментальных фильмов / общее число допущенных проектов 35/68 11/43 9/34 20/76 10/47 35/68 39/74 В резерве 12 14 8 14 25 12 17 Поддержано дебютных фильмов / общее число допущенных проектов 25/52 14/52 11/54 20/60 13/51 25/40 12/28 В резерве 12 13 3 21 10 8 Поддержано социально значимых фильмов / общее число допущенных проектов - 11/39 11/31 - - - - В резерве - 10 5 - - - - Поддержано игровых фильмов для детей / общее число допущенных проектов 10/23 7/22 2/19 13/34 9/25 12/20 8/18 В резерве 9 3 1 7 11 5 8

ПО ЗАКАЗУ

Согласно федеральному бюджету, в 2023 году на поддержку кинематографии Минкультуры выделяет 14,4 млрд рублей. Из них 4 млрд предоставит министерство и 7,6 млрд – Фонд кино. Государственная поддержка кинематографии в 2024 году составит 16,2 млрд рублей: 4 млрд распределят по линии министерства и 9,4 млрд – по линии Фонда кино. В 2025-2026 годах Минкультуры выделит на кинопроизводство по 4,3 млрд рублей ежегодно, Фонд кино – 6,8 млрд.

Получающим государственную поддержку по линии Минкультуры полнометражным игровым фильмам выделяют до 70% бюджета, но не более 100 млн рублей. Дебюты финансируются полностью, если режиссер закончил федеральный профильный вуз, в остальных случаях – на 70%, но не более 50 млн рублей. Фильмы для детей и юношества с этого года финансируют полностью, но не выше 100 млн рублей. Также полный бюджет будут компенсировать неигровому кино. На завершение производства полнометражного фильма выделяют до 30 млн рублей. На эту субсидию могут претендовать только проекты, ранее не получавшие финансирование в Минкультуры или Фонде кино.

В 2023 году в конкурсный отбор Министерства культуры ввели ряд нововведений. Пакет документов на получение субсидии теперь подается только в электронном виде. Все фильмы проходят защиту перед экспертами вне зависимости от хронометража и направления поддержки. Если ранее короткие метры в неигровом кино и анимационные проекты оценивались по аннотации, исходя из режиссерской экспликации, то теперь экспертам представляют презентационные материалы. Снова вернулись отмененные в прошлом году обеспечительные платежи за проекты, поскольку заявок поступило чересчур много и не всегда они были качественными. Как уверены в министерстве, необходимость взносов вынуждает продюсеров более обдуманно подходить к выбору проекта для подачи заявки на участие в конкурсе, так как каждый фильм требует платежного поручения. Теперь у заявителя обязательно должно быть гарантийное письмо о размещении завершенного проекта на российских онлайн-платформах, а не зарубежных. Также заявитель, а именно – юридическое лицо, в этом году получившее средства из федерального бюджета, в частности, из Фонда кино, не может участвовать в конкурсе. Видимо, в том числе из-за этого условия некоторые продюсеры подавали проекты от других юридических лиц: Алексей Учитель – от имени компании «Новые проекты», Сергей Сельянов – от «СTB Лаб». Это обязательство обещают отменить в следующем году. Среди прочих требований – в фильме не должно быть нецензурной лексики.

Министерство культуры выделяет финансирование на основании соответствия картин приоритетным темам. В этом году таковыми были названы сохранение, создание и распространение традиционных ценностей; защита и поддержка семьи и детей; наука России; историческое кино (противодействие попыткам фальсификации истории, миротворческая миссия России, победы России, освободительная миссия советского солдата, конфликт и преемственность поколений); представление России как современного, стабильного и безопасного государства, предоставляющего возможности для развития и самореализации; истории сильных личностей современной России; мотивация молодежи к освоению рабочих и инженерных специальностей; современное состояние, культура и традиции регионов; экранизации произведений русской классической литературы; фильмы о выдающихся личностях истории, культуры, науки и спорта.

Среди тем также были названы противодействие современным проявлениям идеологии нацизма и фашизма; популяризация героизма и самоотверженности российских воинов в ходе СВО, популяризация службы в Вооруженных силах России; духовно-нравственное, патриотическое воспитание граждан России; неоколониальная политика стран англосаксонского мира, деградация Европы, формирование многополярного мира. Современное общество, морально-этический выбор, гражданская позиция. Объединение общества, самореализация людей с ограниченными возможностями; фильмы о подростках, формирование жизненных ценностей и ориентиров на этапе взросления. Дезориентация в общественном пространстве, перенасыщение информацией, формирование собственного мышления. В этом году в отборе особое внимание уделялось проектам фильмов по произведениям В.П.Астафьева, А.П.Гайдара, В.О.Богомолова, М.Ю.Лермонтова, А.Н.Радищева, А.А.Ахматовой.

«Это важные приоритетные темы. По сути это госзаказ – те темы, на которые государству необходимы фильмы», – прямо сообщил директор департамента кинематографии Дмитрий Давиденко на презентации онлайн-площадки для приема заявок от организаций кинематографии.

К счастью, темы сформулированы достаточно широко, поэтому любому фильму можно подобрать наиболее подходящую из них. Именно социальную актуальность проектов кинематографисты подчеркивали в первую очередь, фокусируясь в своих презентациях скорее на соответствии темам, нежели на художественной ценности будущих картин.

ОГНЕННЫЕ СТЕРХИ

Наиболее высокую оценку экспертов по итогам очной защиты авторского и экспериментального кино получила якутская приключенческая драма ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ Михаила Лукачевского, режиссера ВЕРТОЛЕТА. Семейный фильм по мотивам автобиографической повести Ивана Дьячковского «Бег за радугой» расскажет о мальчике Ване, возвращающемся домой после шестилетнего пребывания в больнице. Он учится ходить, жить и не перестает мечтать. Его мама умирает при родах, и отец рассказывает ему, что она превратилась в стерха, поэтому Ваня хочет найти ее среди белых журавлей. По якутскому поверью, увидевший танец стерхов человек непременно будет счастливым. Создатели также планируют своей работой осчастливить зрителей. Судя по показанному ролику, им это удастся – это будет очень трогательная и пронзительная история. Фильм уже снят, осталось лишь нарисовать в компьютерной графике самих стерхов – на это пойдет запрашиваемая субсидия. Бюджет картины оказался минимальным на питчинге – 9,3 млн рублей, запрашивают 5 млн. Выход фильма в прокат запланирован на май-июнь 2024 года.

Эксперты высоко оценили драму Алены Званцовой СВИНЬЯ И МЫШЬ, продюсерами которой выступают Сергей Сельянов и Максим Уханов. В картине бездетная семейная пара сталкивается со смертельным диагнозом жены, и муж принимает решение последовать за ней. Моральный выбор, перед которым встают герои, непрост, но они уверены в своем решении. Однако спустя короткое время муж влюбляется в другую женщину. В главных ролях авторы видят Марьяну Спивак, Сергея Гилева, Анастасию Красовскую. Референсами называют НЕЖНУЮ КОЖУ и МУЖЧИНУ И ЖЕНЩИНУ. По словам Сельянова, это кино про взрослое, про серьезные жизненные обстоятельства, а эта ниша сейчас пустует.

Также высокие оценки получила военная драма ПЕРВЫМ ПО МИННОМУ ПОЛЮ Антона Мегердичева, посвященная недавно ушедшему из жизни военному священнику Михаилу Васильеву. В течение 26 лет он работал в горячих точках: Чечня, Сирия, страны бывшей Югославии, Киргизия, Абхазия. Известен как легендарная личность – первым шел по минному полю и крестил 3 тысячи солдат в Чечне. Режиссер хотел бы ответить в картине на вопрос, как сочетаются христианство, православное служение и война. Создатели планируют философски высказаться и в то же время отдать дань памяти ушедшему герою – и сделать это ярко, со зрелищными батальными сценами. Главную роль в проекте с бюджетом в 297 млн рублей сыграет Александр Петров, жену его героя – Стася Милославская, также заявлены Борис Каморзин, Андрей Мерзликин, Таисия Вилкова. Среди ориентиров выделяют БИТВУ ЗА СЕВАСТОПОЛЬ, ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ, ВЗВОД, 9 РОТУ.

Эксперты отметили новый фильм Надежды Михалковой, драму ОГНЕННЫЙ МАЛЬЧИК по сценарию Марии Степановой. Продюсеры проекта – Павел Буря и Елизавета Чаленко. В картине сын депутата Госдумы становится свидетелем и соучастником трагедии в ночном клубе. Мать отправляет его на время в деревню, пока не уляжется шум вокруг этой ситуации. Герой остается один и знакомится с самим собой. Его мать сыграет Юлия Высоцкая, деревенскую женщину – Анна Михалкова. По словам Павла Бури, это фильм о молодежи, которая ищет себя, иногда эти поиски затягиваются, не всегда заканчиваются хорошо, но всегда есть надежда. Картина будет готова к концу 2025 года.

Также высокую оценку получила спортивная драма Гарика Петросяна ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ о легенде «Спартака» Никите Симоняне – лучшем бомбардире советского футбола, который стал тренером ереванского «Арарата» и поставил перед собой невыполнимую задачу: выиграть золотые медали чемпионата и победить в Кубке СССР. Однако команда не принимает нового тренера, а украинские партийные функционеры готовы на все ради победы киевского «Динамо». Продюсеры картины с бюджетом в 200 млн рублей – Гавриил Гордеев, Софья Митрофанова, Валерий Саарян. Актуальность проекта создатели видят в возможности поговорить о дружбе народов и добрососедстве на примере страны, где это было выражено на самом высоком уровне. Источники вдохновения – ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, ЛЕГЕНДА № 17, СТРЕЛЬЦОВ.

Министерство культуры выделило финансирование на производство драмы с элементами детектива ПОЧТАРЬ Андрея Разенкова. Продюсерами выступают Юрий Крестинский и Ирина Рябинина. По сюжету, в 1943 году аутичный почтарь подменяет похоронки письмами с фронта, которые сам пишет от имени убитых. Однажды он не отправляет важное письмо о дезертире, и в городок приезжает сотрудник НКВД для расследования дела. Картина говорит о лжи во благо и ее цене, о выборе, который делает человек, и необходимости брать ответственность за свои действия. Главную роль в фильме исполнит Максим Емельянов, согласие на участие также дали Ирина Купченко, Полина Агуреева, Виталий Кищенко, Юрий Беляев. Референсами называют ПЕРЕВОДЧИКА, НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН, 1917. Заинтересованность в сотрудничестве выразили платформы KION и Premier. Бюджет проекта составит 102,6 млн рублей.

Ведомство поддержало производство картины, которая ранее представлялась на питчингах, но финансирование так и не получила. Детективный триллер ХОРОШИЙ ОТЕЦ Леонида Гардаша расскажет историю отца и сына. В небольшом провинциальном городке исчезает сестра Сашиного друга, и подростки пытаются самостоятельно найти ее. Главным подозреваемым неожиданно становится отец Саши, и уже сам сын не уверен в его непричастности к убийствам. В роли отца Сергей Марин, матери – Мария Луговая, следователя сыграет Алексей Серебряков. Ориентирами в производстве называют ИСЧЕЗНУВШУЮ, МИЛЫЕ КОСТИ, КАЗНЬ. Партнеры проекта – телеканал НТВ, ЦПШ и фонд «Кинопрайм».

Режиссер фильма ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ Анастасия Венкова получила финансирование на создание своей следующей картины, драмы СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ по мотивам одноименной повести Льва Толстого. По сюжету, 17-летняя Маша влюбляется в друга покойного отца, своего 35-летнего опекуна Сергея Михайловича, но вскоре после свадьбы в их тихое семейное счастье вмешиваются соблазны большого света. Картина исследует сложность семейных ценностей, этапы развития отношений между мужчиной и женщиной, взросление молодой девушки и поиск своего призвания. Продюсерами проекта выступят Алексей Учитель и Анастасия Акопян.

Об адаптации детей из детских домов к жизни в приемных семьях расскажет новая картина Тинатин Баркалая (СКАЗКИ ГОФМАНА), социальная драма с элементами комедии и магического реализма ЖЕМЧУГ. Это экранизация пьесы Юлии Лукшиной, написавшей «Человека из Подольска». Семья Комаровых принимает решение взять ребенка из детского дома. Фильм расскажет о том, к чему приводят такие решения, ведь сложность и парадоксальность этого опыта оказывается гораздо шире ожиданий. С помощью ребенка жена пытается сохранить брак, а муж хочет получить повышение. Вскоре семья едет в Индию, где происходят события, переворачивающие их жизни. Картина будет сниматься в копродукции с Индией. Продюсер – Екатерина Филиппова.

Режиссер Светлана Проскурина получила субсидию на производство заключительной части трилогии, начатой фильмами ВОСКРЕСЕНЬЕ и ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ. Драма НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ расскажет о состоятельной женщине из маленького города, с настоящим русским характером и устойчивыми ориентирами. Но ее жизнь меняется с приходом зла. Беда делает людей бесстыдными, тревожными и рассеивает законы, начинается война, возникает ненависть к близким. Проскурина ставит перед собой задачу отыскать нынешнего героя и правду. По ее словам, в жизни и в фильмах не хватает невинного, как князь Мышкин, героя, потому что допустимость невозможного перешла все границы и ключевые заповеди теряют в весе. Важно говорить об устойчивом даже в условиях существующих социальных проблем человеке, считает режиссер. Картина расскажет о сочувствии, о том, как защититься от ада, сократить его и выстоять.

Продюсерская компания «Киномир» снимет основанную на реальных событиях остросюжетную военную драму ОТЕЦ Нурбека Эгена. Ранее проект был безуспешно представлен на питчингах Фонда кино. По сюжету, охотник Гавриил отправляется на войну в поисках своего сына и становится снайпером. Авторы стремятся создать зрелищное и динамичное кино с эффектными сценами боев, снайперских дуэлей, но основную ставку делают на эмоциональную, человеческую историю. Создатели хотят, чтобы молодое поколение гордилось героическим прошлым своей родины. По их словам, тема актуальна особенно сейчас, когда призывники идут выполнять свой патриотический долг, и вместе с ними их отцы становятся добровольцами и встают в один строй. Референсами называют картины ОТЕЦ СОЛДАТА, БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ, ВРАГ У ВОРОТ, КУКУШКА. Продюсерами проекта с бюджетом в 250 млн рублей выступают Татьяна Яковенко и Константин Дыдышко. В Минкультуры запрашивают 100 млн. Внебюджетное финансирование на 60% обеспечит платформа KION.

Режиссер Тигран Кеосаян получил финансирование на производство лирической комедии СЕМЬ ДНЕЙ ПЕТРА СЕМЕНЫЧА по собственному сценарию, написанному в соавторстве с Маргаритой Симоньян. По словам Кеосаяна, фильм рассказывает о жизни, любви, людях, которым кажется, что их жизнь не удалась и не имеет смысла. Но потом выясняется, что даже самая ужасная жизнь оказывается осмысленной, если человек хоть кому-то помогал поступком и советом. Герои картины – разные жители страны с разным культурным кодом и темпераментом, которые объединены взаимовыручкой, сердобольностью, терпением. Фильм расскажет о том, что удача встречается каждому на жизненном пути, ее просто надо увидеть. Интонационные референсы – МИМИНО, НЕ ГОРЮЙ! В ролях – Федор Добронравов, Олеся Железняк, Владимир Ильин, Лаура Кеосаян. Проект поддержит телеканал «Россия».

По мотивам повести народного поэта Татарстана Ильдара Юзеева продюсерский центр «Новый взгляд» и «Татаркино» снимут драму ГОРА ВЛЮБЛЕННЫХ о любви и преданности, способной двигать горы. Режиссер и автор сценария – Салават Юзеев, продюсер – Миляуша Айтуганова. В центре сюжета – сакральная гора, где многие поколения людей давали клятвы в вечной любви и верности. Однажды ее хотят разрушить, но хранительница горы Ясмина преграждает дорогу технике. На этой горе когда-то и она принесла свои клятвы. Но возлюбленный ушел на войну и не вернулся, и ей пришлось растить сына одной. Бюджет проекта – 114,3 млн рублей, запрашивали 80 млн.

Пронзительную историю взросления и первой любви, поиска подростком себя в огромном и сложном взрослом мире расскажет драма МОЯ АФРИКА Ольги Акатьевой. По сюжету, 12-летний Коля из-за работы отца оказался в Африке. Для него новая страна ограничивается посольством и виллой за высоким забором. Однажды он знакомится с 14-летней Лоли – ловкой дочерью садовника. Родители обоих детей не в восторге от этой дружбы, и Лоли исчезает. Съемки пройдут в ЮАР. Продюсерами проекта выступают Татьяна Тренина и Лика Бланк.

О подростковом бунте 37-летнего мужчины, о желании быть самостоятельным в своих решениях и о том, что никогда не поздно исправить свои ошибки и воплотить в жизнь давние мечты, расскажет комедийная драма с элементами роуд-муви НИКОГДА НЕ ПОЗДНО! Никиты Владимирова и продюсера Лики Бланк. По сюжету, главный герой сбегает от чрезмерно заботливой матери, чтобы найти отца и исполнить свои мечты. Во время побега он случайно крадет ценный трофей преступной группировки – и теперь за ним гонятся бандиты и мама, готовая на все, чтобы вернуть сына. По словам создателей, это будет яркая, эксцентричная и абсурдная комедия о том, что значит быть взрослым, о взаимоотношениях родителей и детей, чего на самом деле хочет каждый из нас. Авторы хотят передать посыл, что никогда не поздно начать жизнь заново и что-то изменить. В фильме будут сниматься Сергей Лавыгин, Валерия Федорович, Александр Самойленко, Наталья Унгард. Референсами по визуалу называют КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ ЛУНЫ, по атмосфере, ностальгии по детству – «Мир! Дружба! Жвачка!», по внутрисемейным проблемам – ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ. Стоимость производства – 135 млн рублей, запрашиваемая сумма – 94,5 млн. «Атмосфера кино» выпустит проект в 2024 году. Его партнерами выступят телеканал ТНТ и платформа Premier.

Также финансирование получил проект Киностудии им. Горького, авантюрная комедия КАССА НЕВЕСТ Дмитрия Булина с бюджетом в 280 млн рублей. В начале ХХ века эмансипированная девушка отказывается выходить замуж, несмотря на требования родителей и обычаи того времени, зная, что в 36 лет сможет получить приданое из кассы взаимопомощи невест. Однако барышня оказывается лакомым кусочком для привлекательных аферистов. В главной роли – Ирина Горбачева, также в фильме будут сниматься Тихон Жизневский и Сергей Бурунов. Семейные ценности и важность института брака доносятся через авантюрную комедию, фильм расскажет актуальную историю о поиске своего пути и любви. Источниками вдохновения называют комедии про решительных женщин и настоящую любовь «Удивительная миссис Мейзел», ТЕЛЬМА И ЛУИЗА, АМСТЕРДАМ, ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ. Прокатчиком проекта станет «Атмосфера кино», партнерами – Premier и ТНТ.

Продюсерский центр «Ленфильм», «Марс Медиа» и DMH Studio снимают драму СНЕГ ПРИГНУЛ БАМБУК Дарьи Полторацкой. Продюсерами выступают Рубен Дишдишян, Арам Мовсесян, Армен Арутюнян, Федор Щербаков, Андрей Апостолов, Армен Айрапетян. По сюжету, семья из Армении в 1991 году переселяется на Курильские острова, поскольку в скором времени их могут отдать Японии, и тогда герои станут гражданами этой страны. Со временем остров становится для них родным местом. Фильм снимается в копродукции с Арменией. Главный референс – НЕ ГОРЮЙ!

Также министерство поддержало производство спортивного драмеди БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФУТБОЛ Виктора Демента, съемки которого уже начались. В нем сборная по футболу преодолевает конфликты и противоречия, нацелившись только на победы, так как именно они удерживают жизнь дочери одного из игроков. В фильме снимаются Алексей Воробьев, Роман Мадянов, Иван Охлобыстин, Алексей Гуськов. По словам создателей, это сложнопостановочный проект со множеством многокамерных съемок, трюковых эпизодов, графики, постановочных футбольных матчей. Партнерами фильма с бюджетом в 220 млн рублей выступают телеканал НТВ и платформа Premier.

Социальная драма о любви, милосердии и свободе ОВОЩ Сергея Виноградова расскажет историю слабослышащего и слабовидящего Олега, у которого есть свой мир, но он хочет новых открытий и острых ощущений. Фильм говорит о том, как беспомощный с виду человек начинает влиять на окружающих. В качестве референсов заявлены СТРАНА ГЛУХИХ, ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ и ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ. Продюсеры проекта – Владимир Дубровин и Дмитрий Рубежин.

Санкт-Петербургская студия документальных фильмов получила финансирование на производство двух проектов. В семейной приключенческой сказке ВОЛШЕБНЫЙ КУВШИН Татьяны Колгановой девятилетний мальчик вместе с незадачливым джинном и не верящим в чудеса папой пытается вызволить маму из рук коварного шаха. Картина говорит о важности доверительных и честных отношений между ребенком и родителями, а самым главным волшебством оказываются вера в себя, самоотверженность, дружба, взаимовыручка и любовь близких. Родителей сыграют Равшана Куркова и Артем Ткаченко. О совести, офицерском братстве, любви, переосмыслении своей жизни, родительском долге расскажет приключенческий триллер ТИШИНА В ГОРАХ Александра Горновского. В поисках пропавшей дочери майор в отставке возвращается в Таджикистан. Чтобы вернуть дочь, ему предстоит распутать детективный, почти мистический клубок вопросов, столкнуться с призраками прошлого: криминалом, местью, собственными ошибками. В главной роли Игорь Черневич, также в картине задействованы Артем Ткаченко и Екатерина Стеблина. В настоящее время проект уже практически готов. Дистрибьютором обоих фильмов станет «КарроПрокат».

О перевоспитании преступников и о том, что никогда не поздно изменить свою жизнь, расскажет новогодняя комедия В ДОБРЫЕ ПЧЕЛЫ! Александра Харламова. Двое незадачливых воришек хотели ограбить квартиру известного футболиста, но перепутали дверь и случайно обворовали начальника РОВД. Чтобы не сесть в тюрьму, они начинают выдавать себя за полицейских, тем самым избавляются от криминальных наклонностей и разрывают связь с преступным миром. В фильме будут сниматься Андрей Мерзликин, Тимофей Трибунцев, Юлия Снигирь, Михаил Трухин и Игорь Петренко. Продюсеры проекта – Рустам Бултаев и Александр Харламов.

Историю взросления героя, его путь от юноши до взрослого мужчины, расскажет фильм Максима Панфилова В ПАРК-ОТЕЛЕ «ОБЛАКА» НЕТ СВОБОДНЫХ НОМЕРОВ. Действие происходит на берегу Енисея в отеле, где персонаж Юлии Хлыниной прячет флаконы с ядом, ее сын видит сны про исчезнувшего отца, героиня Ирины Розановой слепа, но видит всех насквозь, герой Павла Чинарева бьется в запертую дверь, а Игоря Миркурбанова – спасает обреченного, воскресший персонаж Юры Борисова спит, герой Андрея Мерзликина ищет приют. Проект поддерживает телеканал «Россия». Фильм рассказывает о том, что дети часто принимают жестокость за смелость, а доброту – за слабость, однако он говорит не только о заблуждениях и иллюзиях, но и о надежде.

Следующим проектом режиссера ДАЛЕКИХ БЛИЗКИХ Ивана Соснина станет фэнтези-драма с элементами комедии ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ. В картине карьерист Антон отправляется в командировку по регионам России и знакомится с легендами разных народов и мифическими персонажами. На протяжении путешествия герой находит себя, понимает, кто он и чего хочет от жизни, и пишет Красную книгу мифических существ, чтобы передать потомкам знания о них. Авторы хотят создать взрослую сказку, понятную и молодежи, и более старшим поколениям. Мифические существа будут воспроизведены с помощью пластического грима и костюмов. Продюсеры проекта с бюджетом в 130 млн рублей – Дмитрий Литвинов и Екатерина Кононенко. В министерстве запрашивали 80 млн. Среди референсов называют ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ, ГОЛОС МОНСТРА, ЛАБИРИНТ ФАВНА.

Духоподъемная лирическая комедия в стилистике советских фильмов ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ (В БАНЮ!) Андрея Шавкеро расскажет о силе терпения, о том, что можно всегда раскрыть себя с неожиданной стороны, о вере в любимое дело и о мощности сплоченной семьи. По сюжету, прораб из Пскова понимает, что он «терпила», но однажды узнает, что это не страшное проклятие, а великий дар, который ему предстоит раскрыть для того, чтобы вернуть уважение к себе, веру в близких людей, а также побороться за солидный денежный приз в чемпионате России по парению в бане. Продюсер Никита Владимиров называет картину ЛЕГЕНДОЙ № 17 про баню, поскольку герою предстоит пройти основательную тренировку. В фильме снимаются Михаил Тройник, Юлия Александрова, Федор Лавров, Даниил Муравьев, Юрий Ицков. Первый блок съемок проекта с бюджетом в 105 млн рублей состоялся осенью. В министерстве запрашивают 65 млн. Референсами называют лирическую комедийную классику советского кино НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ и спортивный фильм РОККИ, где личные переживания героя перекликаются с физическим юмором.

В приключенческой драме ДЕДУШКА Святослава Власова в отчаянной попытке вылечить внука от агорафобии герой приводит его в лес. Теперь мальчику придется преодолеть недуг в виде боязни громких звуков, вступить в битву с рысью, привести помощь и спасти дедушку. Фильм расскажет о семье, преодолении своих страхов и взрослении мальчика. Продюсеры проекта – Константин Елкин, Георгий Шорохов, Егор Власов.

Практически завершены съемки фэнтези по роману Владимира Короткевича «Черный замок Ольшанский» ЧЕРНЫЙ ЗАМОК Кирилла Кузина. Фильм снимается в копродукции с Беларусью. Молодой профессор мистическим образом переносится в Средневековье, где ему предстоит разгадать тайны прошлых тысячелетий и своими глазами увидеть восстание православных князей против польского короля. В ролях – Вероника Устимова, Евгений Шварц, Линда Лапиньш, Виталий Кищенко, Анастасия Красовская, Виктор Вержбицкий, Евгений Стычкин. Продюсер проекта – Глеб Шпригов.

Евгений Бедарев получил средства на производство семейного приключенческого фильма ОСТРОВ СОКРОВИЩ, экранизации романа Роберта Стивенсона. Юный Джим Хопкинс становится обладателем карты сокровищ, спрятанных пиратским капитаном Флинтом на необитаемом острове, и отправляется в захватывающее путешествие. Создатели обещают близкую к тексту экранизацию – добрую, зрелищную и поучительную. Авторы задумали интересное подрастающему поколению кино с большим объемом компьютерной графики. Продюсером проекта с бюджетом в 250 млн рублей выступает Дмитрий Жигалов. В министерстве запрашивали 100 млн.

Еще одной поддержанной министерством экранизацией стал фильм по мотивам рассказов А.П.Чехова НЕВИДИМЫЕ МИРУ СЛЕЗЫ Сергея Борчукова. В конце XIX века врач оказывается проездом в небольшом среднерусском городе на берегу большой реки и поневоле наблюдает за перипетиями провинциальной жизни нескольких семей. Визуальные референсы – картины Левитана и Коровина. Продюсер проекта – Анатолий Терентьев.

Режиссер военного фильма РУССКАЯ ЖЕРТВА Елена Ляпичева получила финансирование на создание военно-исторической социальной драмы НА КРУГЕ. Это основанный на реальных событиях фильм об историческом и современном пути казачества. По сюжету, молодой потомок десантной династии, лейтенант ВДВ, мужественно сражается на фронте; параллельно современные сцены перемежаются с боевыми историческими, где воюет его прадед. Режиссер видит особую актуальность проекта сегодня, «когда казаки отдают свои жизни на СВО». В картине будут сниматься Станислав Любшин, Александр Галибин, Андрей Мерзликин, Марат Башаров.

Основанная на реальных событиях военная драма ОСТРОВ СУХО Руслана Тихомирова посвящена защите «дороги жизни» на Ладоге во время Великой Отечественной войны. По сюжету, в 1942 году небольшой гарнизон на маленьком острове Сухо защищает Ленинград от немцев. Фильм посвящен людям, чьи судьбы сошлись и переплелись на этом клочке суши, и затронет темы шпионажа, любви, сиротства. Продюсер проекта с бюджетом в 156 млн рублей – Светлана Федина. В министерстве запрашивали 98 млн.

Историю об офицерах стратегической разведки генерального штаба в Сирии расскажет основанная на реальных событиях социально-психологическая военная драма ФАРФОРОВЫЙ СОЛДАТИК Евгения Сокурова. По сюжету, военный дипломат, переговорщик, получает приказ отправиться в Сирию и вступить в переговоры с боевиками, семь лет удерживающими сирийский город и превратившими его в неприступную цитадель, чтобы уговорить их уйти оттуда. Бюджет проекта – 135 млн рублей. Референсами называют картины ПЕРЕВОДЧИК, 13 ЧАСОВ. ТАЙНЫЕ СОЛДАТЫ БЕНГАЗИ, 22 МИЛИ, ТОЧКА НЕВОЗВРАТА.

Режиссер и автор сценария Алиса Курганская, член Союза кинематографистов Донбасса, снимет картину о СВО СВИНЦОВЫЕ НЕБЕСА. Продюсером выступает Юсуп Бахшиев. По сюжету, в 2022 году несколько человек попадают в плен к неонацистам. Их запирают в храме, чтобы сделать его огневой точкой. Заложники узнают о плане и принимают решение взорвать себя, но сначала им нужно вывести из церкви детей, в чем им помогает 16-летний сын командира чеченского подразделения с позывным Манул. В картине будут сниматься Антон Богатырев и Андрей Ильин.

Военно-патриотический фильм о СВО в традициях советского кино снимет Рауф Кубаев вместе с продюсером Маргаритой Миненковой. Картина СВОИХ НЕ БРОСАЕМ расскажет о том, как бывшие единомышленники «рассоединяются душами», как пагубно влияют на душу нацистские символы, как перекликаются и становятся единым целым архетипы русского человека и русского воина.

В резерве осталась романтическая комедия Я ЖЕНИЛ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ Ивана Капитонова. Фильм QS Film и All Media Company уже претендовал на финансирование в Минкультуры, но средства так и не получил. На сегодняшний день бόльшая часть картины готова. По сюжету, бывший воспитанник интерната, а ныне успешный молодой предприниматель влюбляется в девушку, чьи родители не в восторге от избранника дочери. Они ставят перед героем заранее невыполнимое условие: свадьба состоится только в том случае, если на ней будут присутствовать его настоящие родители. В картине снимаются Тарас Шевченко, Анастасия Талызина, Елена Николаева, Александр Ильин-младший, Константин Хабенский, Виктория Толстоганова. Референсами по иронической трактовке драматических и в чем-то трагических событий называют ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ, РОДНЫХ, СЕМЕЙКУ ТЕНЕНБАУМ. Запрашиваемая сумма – 30 млн рублей. На большие экраны картину выпустит «НМГ Кинопрокат» 21 марта 2024 года.

В очереди на финансирование оказалась драма режиссера ЗЕМУНА Эдуарда Жолнина ЗИМА НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА о сложных взаимоотношениях в семье заведующей частным домом для престарелых. Также не получил поддержки министерства новый фильм Бориса Акопова ОСТРОВОК СТАБИЛЬНОСТИ, комедия об эскапизме и внутренней эмиграции. После увольнения с работы и развода молодой неудачник возвращается в квартиру к родителям, а потом едет на юг России, чтобы разыскать свою первую любовь.

Романтическая комедия ИДЕАЛЬНЫЙ РОМАН режиссера фильма КАК ЗВЕЗДЫ Марии Лойтер осталась в резерве. В картине писательница любовных романов во время книжного фестиваля застревает в лифте с автором ужастиков, после чего попадает сначала в оптимистичный мир своего романа на место его персонажей, а затем – в мрачную вселенную коллеги. Сюжет об оживших книгах был неожиданно популярен в этом году. Также в резерве остался семейный фильм ОДНАЖДЫ В ШКОЛЕ Давида Дадунашвили о 12-летнем двоечнике с богатым воображением и фантазией, нашедшем волшебную книгу, герои которой оживают.

Еще одна романтическая комедия, ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ Дмитрия Фикса, тоже оказалась на скамейке запасных. История любви плейбоя в исполнении Владимира Яглыча и его романтичной соседки, в образе которой предстанет Анна Чиповская, уже снята и будет выпущена «Вольгой» 7 марта 2024 года. Также в очереди на финансирование остались мелодрама ПАРУСА Яны Скопиной (СКОРО КОНЧИТСЯ ЛЕТО) о 18-летней девушке, живущей с гиперопекающим ее отцом на берегу моря и принимающей участие в сложнейшей регате, чтобы доказать свою готовность к взрослой жизни. Комедийная ироничная мелодрама ДЕПУТАТ Леонида Пляскина о честном учителе в исполнении Егора Бероева, внезапно избранного депутатом и заблудившегося в коридорах власти. Приключенческое роуд-муви СЕМЕЙНАЯ ПОЕЗДКА Руслана Паушу о двух 14-летних будущих сводных братьях, сбегающих из Ейска в Москву. Мелодрама Кирилла Плетнева РОДНАЯ о двух влюбленных в Белграде. В резерве также военная драма ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ ПОД СОЛОМЕННОЙ КРЫШЕЙ Игоря Черницкого, посвященная «исторической, непримиримой и победоносной борьбе с нацизмом в Украине».

Как выяснилось, не каждый фильм о СВО получает государственную поддержку. Без финансирования осталась криминальная драма о возвращении военнослужащих после боевых действий в родные города СВОИ от создателей ЧЕКАГО, режиссера Николая Рыбникова и сибирской компании «Ветер перемен». По сюжету, военнослужащий не находит себе места в обычной жизни и вступает в преступную группировку. Также государственную поддержку не получили этнобоевик о реальном герое СВО ТУВИНСКИЙ ПРИЗРАК и фантастическая драма ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ с Никитой Ефремовым в главной роли от создателей МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА о герое, оказывающемся в загробном мире, где ему нужно исправить свои дела, чтобы попасть в рай, а не в ад. В резерве остались новый фильм Александра Галибина САШКА И ДЕД, мелодрама Владимира Щеголькова УЧИТЕЛЬНИЦА о том, как молодая учительница приезжает работать в вымирающий рыболовецкий поселок и меняет его жизнь, драма ПОЛ – ЭТО ЛАВА Дмитрия Киселева о ребенке с редким генетическим заболеванием, нуждающемся в лекарстве, поставки которого прекращаются из-за санкций, и тогда отец предпринимает попытку самостоятельно синтезировать препарат. Также без поддержки оказались приключенческая семейная комедия ОТЕЦ ГОДА Эдуарда Бордукова, режиссера картин НА ОСТРИЕ и КОРОБКА, об отце и сыне, отправляющихся на съемки шоу «Семья года» в Сочи, и драма Виктора Шамирова ТЕМПЕРАТУРА ВСЕЛЕННОЙ о семейном кризисе двух астрономов, живущих в поселке ученых в Нижнем Архызе.

ОТЦЫ И ДЕТИ

Наиболее высокую оценку экспертов на конкурсе дебютного кино получила драма ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИДНИ ЛЮМЕТА Рауля Гейдарова, продюсерами которой выступают Алексей Учитель и Анастасия Акопян. В поселке в Краснодарском крае бабушка растит внука Дато, который мечтает снимать фильмы, но становится бандитом. Вместе с бабушкой он едет в Санкт-Петербург поступать на режиссерский факультет, ему это не удается, и они смотрят 12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН Сидни Люмета. Драма взросления с автобиографическим сюжетом расскажет о том, как стать человеком вопреки всему и как не обозлиться на обстоятельства. Создатели уверены, что фильм будет интересен как любителям авторского кино, так и массовому зрителю, поскольку простая и понятная человеческая история в картине совмещается с оригинальной художественной лиричной стилистикой грузинских советских лент, а все вместе это ирония жизни. Референсами называют МИМИНО, СОЛНЦЕ НЕСПЯЩИХ, МОНОЛОГ.

Министерство поддержало еще один дебют продюсера Алексея Учителя – драму с элементами магического реализма О РЫБАХ Тимофея Анисимова. Ее главная героиня Василиса, узнав о смертельной болезни, отправляется в Мурманск на поиски отца, которого не видела двадцать лет. Но в доме детства уже давно живут чужие люди. Когда девушка готова сдаться, ей начинают приходить подсказки, которые могут привести ее к отцу. Фильм расскажет о спасении и пути к нему, о потере отца, взрослении, преодолении боли, идущей из детства. Источники вдохновения по визуальному решению и присутствующему мотиву как внутреннего, так и внешнего поиска – Я ТОЖЕ ХОЧУ, КУПЕ НОМЕР 6, ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ, ОХОТА НА ОВЕЦ.

О сложностях в социуме выросших в религии подростков, о первой любви и взрослении расскажет драма СОЦИАЛИЗАЦИЯ Анны Волконской и продюсера Наталии Гориной. Наивный парень из православного пансиона переходит в обычный лицей, где ему приходится выбирать: жить в знакомом простом мире с церковной моралью или пуститься во все тяжкие и познавать новое с любимой девушкой.

В выросшей из одноименной короткометражки режиссера Юлии Крыловой этнической драме МОЙ СЕВЕР московский инженер спасает в тундре семилетнюю девочку и спустя несколько лет встречает ее снова как свою противницу. Она мешает его стройке, защищая землю саамов. В итоге в этом противостоянии он встает на сторону саамского народа, а в финале узнает, что девочка – его пропавшая когда-то дочь. В фильме будут сниматься Виктор Зубарев, Леонид Бичевин, Алина Алексеева, Даня Киселев. Референсами по атмосфере называют ДУХ БАЙКАЛА, по отношениям отцов и детей – ОТЦЫ И ДОЧЕРИ.

Тему корней и малой родины поднимает в своем полнометражном дебюте, фильме ВСТРЕЧНЫЕ, один из режиссеров сериала «Френдзона» Камила Рамазанова. Картина расскажет о случайной встрече и внезапной дружбе мечтающего вырваться из провинции кинорежиссера Васи и едущего к умирающей бабушке в глушь Гены. Гена погибает от разрыва сердца на руках у Васи, а Вася снимает посвященное ему кино. Смысловым ориентиром называют ТЕМУ Глеба Панфилова, а сюжетным и визуальным – КУПЕ НОМЕР 6. Продюсерами проекта выступают Наталья Каткова и Мария Бородина.

Первым игровым проектом документалиста Владимира Головнева станет мистическая драма ЦИНГА. На языке северных народов «цинга» состоит из двух слов: «ци» (вход) и «нга» (нижний мир). По ненецким поверьям, самая страшная болезнь Севера приходит к человеку ночью в образе прекрасной девушки и предлагает ею овладеть. В 1991 году молодой послушник Тарасий вместе со священником Петром собираются крестить стойбище оленеводов с древним шаманским родом. Чужим здесь не рады, поэтому Петр уезжает дальше на Север, а Тарасий должен остаться и убедить всех в необходимости крещения. Молодой священник заболевает цингой, тем временем волки начинают травлю оленьего стада. Ненцы готовы принять православного бога, если он явит чудо и сохранит стадо. Тогда Тарасий собирается сам сотворить чудо и спасти оленеводов от беды. Постепенно герой поймет, что путь к богу лежит через любовь и принятие другого. Референсы – ВЫЖИВШИЙ; ПЕГИЙ ПЕС, БЕГУЩИЙ КРАЕМ МОРЯ; МЕРТВЕЦ. Продюсер проекта – Евгений Григорьев.

Иван И. Твердовский будет продюсировать дебют Савелия Осадчего, драму МАЛЬЧИК-ПТИЦА. По сюжету, 18-летний выпускник детского дома выглядит как брутальный парень, но обладает высоким, как у ребенка, голосом, благодаря которому умеет имитировать язык птиц, но не может найти общий язык со сверстниками. В жизни Вани все меняется с появлением Светы, певчей церковного хора. Теперь ему нужно совершить выбор: исправить голос или признать свой уникальный дар. Источниками вдохновения называют картины ВОЗВРАЩЕНИЕ и МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕДОМ, где подростки преодолевают свои травмы и тем самым взрослеют.

Также о преодолении травмы и принятии ответственности за свою жизнь расскажет психологическая драма СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ Сергея Овечко, продюсером которой стал Игорь Толстунов. По сюжету, бывшей студентке биофака предлагают выступить с обвинениями в сексуальном домогательстве против университетского преподавателя. Но она до сих пор влюблена в него и готова его защищать. Картина вдохновлена реальной историей студенток биофака МГУ, обвинивших преподавателя в насилии. По мнению Толстунова, это картина о серьезных чувствах и ярком харизматичном мужчине, деморализующем неокрепшую психику девушки, которая «себе что-то напридумывала».

Министерство выделит финансирование на режиссерский дебют актера Григория Калинина, мелодраму 80 УДАРОВ В МИНУТУ. Продюсером станет Сабина Еремеева. Проект ранее претендовал на поддержку, но остался без субсидии. По сюжету, вместе с донорским сердцем Женя обретает новые чувства и сны, в которых видит незнакомого мужчину. Героиня находит его, потерянного и пережившего недавно личную трагедию, и вместе они получают шанс на новую жизнь. Как обещают создатели, несмотря на сложный и драматичный материал, фильм по атмосфере и интонации будет легким и светлым.

Еще одним актером, дебютирующим в режиссуре, стал Егор Бероев, вместе с продюсером Гевондом Андреасяном разрабатывающий основанную на реальных событиях и вдохновленную благотворительной деятельностью Бероева драму КУКЛА. По сюжету, узнав об измене любимого, молодая девушка Надя убивает его и попадает в тюрьму. Там она рожает дочку Веру. После выхода из заключения Надя ищет дочь, в том числе в православном приюте при монастыре. Картина расскажет о силе духа, нескончаемой вере и уверенности в том, что, раз оступившись, человек может вернуться к нормальной жизни.

Продюсер Анна Шалашина вместе с режиссером Кириллом Логиновым получила господдержку на создание комедии ТРИ СВАДЬБЫ И ОДИН ПОБЕГ. По сюжету, 17-летняя бунтарка Амра, несмотря на протест мамы, хочет поступить в театральный институт. Мама обещает заняться судьбой девочки, когда выдаст замуж ее старших сестер, поэтому Амра устраивает три свадьбы и один побег. По тональности и юмору фильм сравнивают с CODA: РЕБЕНОК ГЛУХИХ РОДИТЕЛЕЙ, по настроению и визуальному стилю – с ПЕЛИКАНОМ. Проект поддержит Wink.

Психологическую драму о семейных взаимоотношениях ВЗРОСЛЫЙ СЫН представили режиссер Иван Шкундов и продюсер Мария Бородянская. Фильм затронет личную историю выбора своих интересов во взаимодействии детей и родителей.

Реалистичный и эмоциональный фильм ЖИВОЙ о материнстве, отцовстве и всепрощающей любви родителей планируют снять Вероника Коржевская и продюсер Алена Кремер. По сюжету, после пропажи трехмесячного сына жена находит силы начать жить заново, но муж не сдается спустя шесть лет поисков. Что ему делать, если найденный мальчик счастлив с новой матерью? Ориентиром по атмосфере светлой печали и живительной природы ребенка указывают фильм CODA: РЕБЕНОК ГЛУХИХ РОДИТЕЛЕЙ.

Поддержки добилось молодежное драмеди ГАНДИ МОЛЧАЛ ПО СУББОТАМ Юрия Зайцева, его продюсерами станут Федор Щербаков и Андрей Апостолов. Проект был представлен на питчинге ранее, но не получил финансирования. Основанная на одноименной пьесе Анастасии Букреевой картина расскажет историю взросления 16-летнего мальчика Матвея, чьи родители решили развестись. Бунтуя, он приводит домой бездомную Лизу, с которой познакомился в подземном переходе. В фильме будут сниматься Федор Бондарчук, Алена Бабенко, Юрий Кузнецов, Дарья Екамасова.

Отношениям родителей и детей, а также переосмыслению собственной жизни посвящена и драма Вячеслава Клевцова СЫН МОЙ. Продюсируют проект Егор Одинцов и Ольга Ерофеева-Муравьева. По сюжету, состоявшийся юрист не так успешна в семейной жизни – муж хочет развестись, а сын проводит все свое время в спортивной секции и не общается с матерью. Чтобы исправить это и восстановить отношения с сыном, героиня идет на сделку с совестью и берет взятку, чтобы посадить в тюрьму невинного человека. Главную роль в картине исполнит Светлана Ходченкова. Референсами по интонации называют 400 УДАРОВ, по визуалу –ТРЯПИЧНЫЙ СОЮЗ и ЭКСПРЕСС.

В драме ЧИСТЫЙ ЛИСТ Полины Кондратьевой 17-летней девушке предстоит побороть страх будущего и решиться на перемены. После смерти матери она остается с авторитарным отцом и устраивается работать сиделкой к своей преподавательнице, имеющей дочку с ДЦП. Создатели хотят передать аудитории мысль, что страх – это нормально, а его преодоление – и есть жизнь. Ориентиром указывают ЛЕДИ БЕРД и «Контакт». Продюсер проекта – Сергей Козлов.

Темы взаимоотношений отца и сына, связи прошлого и будущего, взросления и становления личности раскроет драма ЕСЛИ ДОЛГО ИДТИ НАВСТРЕЧУ Алексея Троценко, экранизация рассказа Захара Прилепина «Лес». Отец с сыном каждое лето приезжают в деревню, чтобы сплавляться по реке. Безобидное приключение однажды оборачивается бедой, и теперь выросший сын вспоминает о своем отце через призму тех событий. Продюсер проекта – Екатерина Лебедева. В ролях – Егор Пазенко, Андрей Мерзликин и Владимир Ильин.

О взрослении инфантильного мальчика и его превращении в мужчину, способного на сильные и благородные поступки, расскажет драма НАВАР Артура Григорьева и продюсера Тамары Богдановой. По сюжету, молодые ребята в Санкт-Петербурге ищут легкие деньги, но главному герою выпадает шанс все изменить – он спасает утопающего мальчика, после чего появляется в новостях, где его начинают узнавать люди, которых он обманул. Теперь парню необходимо исправить ошибки прошлого и вернуть украденный телефон.

Романтическую сказку по мотивам мифологии Башкортостана ОДНАЖДЫ В УФЕ снимут режиссер Дмитрий Николенко и продюсер Арсений Овчинников. Богатая фантазия помогает Вике разглядеть в манекене заколдованного парня Радмира. Чтобы его спасти, ей нужно заставить окружающих поверить в сказку. В фэнтези-мелодраме предстанут две реальности – современная Уфа и магический мир в торговом центре.

Георгий Шабанов выступает продюсером дебюта режиссера Дарьи Лебедевой, фантастической мелодрамы СВОДИШЬ С УМА с Кузьмой Котрелевым и Ириной Старшенбаум в главных ролях. Алиса заселяется в питерскую квартиру, где зеркало в ванной показывает ей параллельную реальность, в которой живет Ваня. Постепенно их конфликт перерастает в любовь, но они не могут коснуться друг друга. Референсы – ДОМ У ОЗЕРА, ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-СПРИНГС, БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО.

Историю любви людей с особенностями развития, с фокусом на современные методы, перспективы их самореализации и полноценной жизни расскажет мелодрама КРЫША режиссера Ирины Кано и продюсера Владимира Щеголькова. Ее главная героиня, художница Лиза, в детстве потеряла цветное зрение, но продолжает творить. Она встречает разочаровавшегося Марка, потерявшего тактильную чувствительность, и становится его проводником в полноценную жизнь. Бюджет проекта составит 72,96 млн рублей, в прокате планируют собрать 80 млн.

О невозможной любви расскажет новогодняя семейная комедия 900 КМ ДО МЕЧТЫ режиссера Елены Макаровой и продюсера Дениса Родимина. По сюжету, детский аниматор Дуня, многодетная мама, отправляется за 900 километров в Великий Устюг вместе с высокомерным и расчетливым бизнесменом. Фильм рифмуется с картинами РОДНЫЕ, УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО, ЗА БОРТОМ, СЕМЬЯНИН. Бюджет проекта – 75,1 млн рублей, запрашивают на него 49,6 млн.

В комедийной мелодраме ПРОСТО ЖИВИ Александры Хобс профессор вуза начинает жизнь с нуля и устраивается работать курьером, чтобы дать пример первокурснику Леше, который попадет в тюрьму за взлом чужой квартиры. Профессор хочет показать, что за одно лето можно получить повышение по службе даже на самой низкооплачиваемой работе, найти друзей и любовь. Источниками вдохновения называют СТАЖЕРА, БЕРИ ДА ПОМНИ, КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА. Продюсерами проекта выступают Алексей Зюзин и Иван Трифонов.

О проблеме кризиса среднего возраста, формировании жизненных ценностей на этапе взросления, недопонимании в отношениях отцов и сыновей, мужской дружбе расскажет драмеди 35 СТРАНИЦА Филиппа Ларса. Продюсером проекта выступает Катерина Михайлова. Его главный герой, 34-летний писатель, в очередной раз занимает лишь второе место на главной в стране литературной премии, но даже ее у него крадут. Карманник Алдар читает в новостях, у кого он украл премию, начинает интересоваться творчеством автора и понимает, что тоже хочет стать писателем. Игорь предлагает ему соавторство в новой книге, чтобы снова принять участие в конкурсе на получение премии. Референсы по теме – ЕЩЕ ПО ОДНОЙ, по настроению – 1+1, по проблеме мужчины в тяжелых жизненных ситуациях с добавлением юмора и теплоты – МИМИНО.

В комедии АВОСЬ, НЕБОСЬ ДА КАК-НИБУДЬ 20-летний Вася Удалов, вопреки планам влиятельных людей, меняет жизнь всего небольшого города, где закрылся единственный завод. Он придумывает открыть там парк аттракционов «Космоленд», инклюзивную среду для детей всей страны. В режиссерском кресле – Маргарита Устинова, продюсер проекта – Ольга Китаева. Зумеры считают, что добиться успеха можно только самостоятельно, создатели хотят показать, что при поддержке семьи и общества можно достичь гораздо большего. По динамике, настроению и атмосфере проект близок к Я ХУДЕЮ, а по музыке и насыщенности изображения – к СТИЛЯГАМ. Роли в фильме исполнят Олег Чугунов, Александр Обласов, Анастасия Талызина, Денис Власенко.

Министерство культуры отправило в резерв романтическую комедию с элементами роуд-муви СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ компании ID Production, где Настя Ивлеева сыграет потерявшего лицензию психолога, отправляющуюся в родной город, чтобы закрыть вопросы прошлого и обрести счастье. Также счастье ищут герои драмеди с элементами магического реализма ТЕПЛИЦА компании Vita Activa, рассказывающего о 29-летнем Никите, живущем с мамой в Самаре и работающем в теплице. В мелодраме Свердловской киностудии МОНРЕАЛЬ по сценарию Антона Яруша героиня Ирины Старшенбаум пытается вырваться из привычного мира, переехать в Монреаль и таким образом решить все свои проблемы. В северной комедии ХОЛОДНО компании «Искусство для людей» герои отчаянно пытаются не замерзнуть снаружи и внутри и приходят к пониманию, что счастье не в деньгах. На скамейке запасных также остались драма ЗВЕРЕНЫШ продюсера Федора Попова, рассказывающая о возвратившемся из детского дома молодом парне, куда его еще маленьким сдала мачеха, роуд-муви о двух братьях ЗАВЕЩАНИЕ от продюсерского центра «СПбГИКиТ-Дебют», детективная драма о пропавших подростках НЕ СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ продюсера Дмитрия Шепелева.

ДЕД МОРОЗ НА НАШУ ГОЛОВУ

Самую высокую оценку экспертного совета в категории детского кино получил фильм СУПЕРАНГЕЛ Александра Ковтунца, постановщика комедии БЫТЬ. По сюжету, увлеченный супергероями 14-летний подросток Алеша начинает помогать людям на улице, опережая ангела Серафима, уже 500 лет отвечающего за это место. Серафим жаждет повышения, не любит людей и в сердцах передает свои способности мальчику. Начальника Серафима сыграет Александр Самойленко, родителей Алеши – Андрей Мерзликин и Виктория Исакова.

Также эксперты высоко оценили семейную магическую комедию о перевоспитании Бабы-яги от режиссера ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ Александра Войтинского ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ. По сюжету, Дед Мороз отправляет Ягу в семью Пети, но у мальчика полно и собственных забот – ему нужно до Нового года помирить родителей, занятых на работе. Роль Бабы-яги сыграет Светлана Ходченкова, папы – Виктор Хориняк. Референсы – ОДИН ДОМА; МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ; МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ. Создатели хотели бы переосмыслить и показать с новой стороны Бабу-ягу. По мнению режиссера, зла не существует, есть проблемы у хороших людей, ведущие к отсутствию взаимопонимания.

О новогодних чудесах расскажет семейное драмеди НАШ ПАПА – ДЕД МОРОЗ! от создателей сериала «Новенький», продюсера Оксаны Барковской и режиссера Ирины Гурьяновой. Главный герой Федя, желая помочь младшему брату-инвалиду Никите собрать деньги на лечение, работает Дедом Морозом. Так он встречает молодую мать-одиночку и ее двоих детей, и между ними возникает симпатия.

Министерство поддержало производство продолжения семейной комедии НАХИМОВЦЫ-2. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ от режиссера Олега Штрома и продюсеров Юрия Обухова и Алексея Рязанцева. Четырнадцатилетний подросток Егор Логинов вынужден перевестись из Нахимовского училища в Санкт-Петербурге в Калининград. Мальчик считает, что может присвоить себе славу братьев-близнецов из первой части. Фильм расскажет о непростом поиске новых друзей, нахимовском братстве, преемственности поколений и верности морским традициям. Бюджет проекта – 100 млн рублей. На большие экраны картину выпустит «КарроПрокат».

Детская комедия МОЙ ДРУГ КОТОПУШКИН расскажет о девочке Милане, которая хочет выиграть рэп-конкурс, посвященный роману «Евгений Онегин». В этом ей помогают лицеист Саша Пушкин, которого она видит во снах, и кот, живущий в усадьбе Захарово, где прошло раннее детство поэта. Создатели хотят передать необходимость сближения родителей с детьми (через конкурс и свое выступление девочка находит контакт с мамой) и показать, что стихи Пушкина актуальны и сейчас. Режиссером выступит Алена Михайлова. Производством проекта с бюджетом в 100 млн рублей занимается компания «Мармот-фильм».

Молодежный фильм ЖИГА Наталии Каленовой-Ахметовой расскажет о молодых стритрейсерах. Это еще один проект на питчинге, где создатели говорят, что значение имеют не личный успех и деньги, а семья и друзья. Источниками вдохновения называют ленты ГОНЩИКИ (1972), СКОРОСТЬ (1983), ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА. Продюсеры проекта – Евгений Субочев и Алексей Рязанцев. Бюджет – 95 млн рублей.

В новогоднем семейном фильме ДЕД МОРОЗ ДЛЯ МАМЫ утративший вкус к жизни бывший хоккеист, вынужденно исполняя роль Деда Мороза на утреннике в детском саду, опрометчиво обещает выполнить желание девочки – вылечить больную маму. Помогая другим, герой постепенно возрождается сам. Создатели уверены, что важно активно верить в победу добра. Чудеса возможны, но для этого приходится трудиться. В режиссерском кресле – Всеволод Аравин, продюсер проекта – Алексей Кузнецов. Референсами называют СИРОТУ КАЗАНСКУЮ, СНЕЖНОГО АНГЕЛА, ЧУДО НА 34-Й УЛИЦЕ. Стоимость производства составит 100 млн рублей.

Источником вдохновения для молодежной комедии РАДОСТЬ стал одноименный рассказ А.П.Чехова. По сюжету, вчерашний школьник и будущий актер попадает под колеса лимузина известной актрисы. Историю раскручивают блогеры и СМИ, и герой становится знаменитым. По словам создателей, фильм затрагивает несколько социальных проблем: распространение фейков в информационном пространстве, опасность шального успеха в социальных сетях, отношения между родителями и детьми, разрыв связи поколений. Создатели отмечают, что картина продвигает особые, отличные от западных ценности, и по итогам просмотра зритель поймет, что для того, чтобы заслужить признание и славу, нужно работать, а не просто ловить хайп. Лента предостерегает подростков от влияния сиюминутных кумиров в интернете, демонстрирует, как работают медиа с фейками, показывает, что зло в современном мире не обязательно персонифицировано, а сами общественные отношения, развитие информационных связей, СМИ, блогеры уже могут выступать на стороне зла и ввести молодого человека в заблуждение и искушение. Режиссером проекта выступает Александра Франк, член общественного совета при Комитете по культуре Госдумы, снимавшая короткометражный фильм по этой же истории и документальные ленты про Донбасс. Референсами по визуальной части называют сериал «Эйфория» и Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ. Продюсирует проект Софья Митрофанова.

Приключенческий фильм-сказка СИВКА-БУРКА расскажет о дружбе и соперничестве двух мальчиков, один из которых увлечен лошадьми, а другой – компьютерными играми. Оба они влюблены в загадочную девочку Олю, которая никогда не улыбается и рисует волшебные живые картинки. Таинственная колдунья и ее магический клад переплетают судьбы героев. Вместе они преодолевают ссоры и предательства. В режиссерском кресле – Вячеслав Лавров. Референсами проекта называют ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ; БРОНЗОВАЯ ПТИЦА, ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ.

О том, что в трудные времена поддержку находят в семье, расскажет семейное фэнтези, лирическая комедия МИЛОСТИ ПРОСИМ. Семья 12-летнего Федора лишается квартиры и переселяется в живописные развалины замка. Федор пытается помочь родителям сохранить семью, но ему противостоят мощные потусторонние силы в лице привидения графа, бывшего владельца замка, который помогает колдунье получить образ юной красавицы за счет жизни отца Федора. Главную роль в фильме исполнит Милош Бикович. Проект с бюджетом в 89,3 млн рублей станет копродукцией России, Сербии и Беларуси.

В резерв был отправлен новый фильм Ларисы Садиловой ДОЧЬ КАПИТАНА. В 1970-е восьмиклассница отправляется с бабушкой в Крым, находит там друзей и в то же время ждет возвращения отца, капитана дальнего плавания. В фильме будут сниматься Ольга Лапшина, Раиса Рязанова, Антон Шагин, Дарья Мельникова. Ждет своего шанса в очереди на финансирование заключительная часть трилогии приключений неутомимого фантазера и троечника Ивана Семенова ИВАН СЕМЕНОВ: ПОЛНЫЙ КАЯК Антона Богданова. Третья часть будет зимней и новогодней, она расскажет о борьбе и победе, когда Иван понимает, что за своих друзей, любовь и ценности приходится сражаться, доказывая свое право на место под солнцем. Также на скамейке запасных осталась приключенческая драма (НЕ)ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ Олега Погодина (КОНЕК-ГОРБУНОК, ВРЕМЯ ПЕРВЫХ) о симбиозе молодого человека и испытательного образца боевого экзоскелета со встроенной нейросетью. Продюсерами проекта выступят Алексей Чадов и Андрей Рыданов.

Три патриотических фильма попали в резерв. Среди них – приключенческая детективная комедия КАНДАУРСКИЕ МАЛЬЧИШКИ Олега Асадулина о мальчике, проводящем летние каникулы в деревне во время войны. Детский фильм РОДНЕНЬКИЙ МОЙ расскажет о брате и сестре, в войну попадающих в детдом. По мнению режиссера и сценариста картины Евгения Серова (ПОРТНОЙ ИЗ БРУКЛИНА), она станет ответом на запрос молодежи на душевность и тепло в связи с тем, что в борьбе за комфорт общество потеряло много сути. В приключенческом фильме КОД ВРЕМЕНИ. ПЕРВОЕ ПОГРУЖЕНИЕ Дениса Лузганова современные дети попадают в Севастополь 1943 года. Пройдя через невероятные приключения, дети многое понимают о героизме предков, защитивших родину от фашизма.

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

В этом году обновились экспертные советы. Прежде всего количество экспертов значительно сократилось, из их состава выбыли включенные в 2021 году топ-менеджеры онлайн-платформ и исполнительный директор частного фонда поддержки кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев. Тогда они были приглашены, поскольку Минкультуры хотело привлечь потенциальных соинвесторов проектов еще на стадии получения господдержки, а также получить индустриальный взгляд на них. Видимо, сейчас у ведомства иные приоритеты. Также из списка были исключены отборщики фестивалей, отраслевые журналисты, известные режиссеры, продюсеры и сценаристы – Алексей Учитель, Алексей Федорченко, Владимир Хотиненко, Петр Ануров, Роман Борисевич, Сергей Корнихин, Александр Андрющенко, Роман Кантор, Андрей Першин, Катерина Михайлова. Среди экспертов стало больше представителей власти, чиновников, депутатов. В экспертный совет по отбору детского кино попали представители РПЦ: протоиерей Дмитрий Рощин, настоятель храма святителя Николая на Трех горах и проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филипп Ильяшенко.

Именно на защите детских фильмов ярко проявились обновления в составе экспертов. Иной мог бы предположить, что деньги налогоплательщиков распределяет не Министерство культуры, а Русская православная церковь – с таким энтузиазмом Филипп Ильяшенко комментировал представленные проекты. Священника смущали сниженная лексика (дети общались друг с другом разговорным языком), обсуждение героями World of Tanks (так как в реальности пользователи игры перечисляли донаты ВСУ), представление родителей в негативном свете (детские персонажи уходили в лес или пещеры без присмотра взрослых) и «корыстные мотивы» героев (дети отправлялись на поиски клада). Зато похвалу священнослужителя вызвали фильмы о кадетах, детях-героях, пожертвовавших собой ради родины, и детях на войне, поскольку, по его словам, такие проекты демонстрируют связь времен.

«В экспертный совет этого года вошли, помимо кинематографистов, люди с другими компетенциями: детские психологи, педагоги, общественные деятели, священнослужители. Лично для меня это был интересный опыт, – признается продюсер, член экспертного совета по детскому кино Ольга Акатьева. – Мы рассказывали коллегам об особенностях кинопроизводства, с которыми они не сталкивались, в ответ получали важную информацию, с которой не сталкивались мы. Спорили, конечно. Но всех нас объединяет одно общее желание – дать нашим детям возможность смотреть лучшие фильмы». Как рассказала продюсер, по итогам очных защит каждый эксперт самостоятельно выставляет оценки, а общая сумма складывается из оценок всех, поэтому решение экспертного совета получается коллективным.

Рассказывая о впечатлениях по итогам питчинга, продюсер Оксана Барковская, член экспертного совета по детскому кино, отмечает разный уровень присланных на конкурс проектов. «Были очень достойные, которые действительно понравятся детской аудитории, были очень взрослые работы, которые, сложно адаптировать даже для подростков, были проекты, которые современным детям будут просто непонятны. Как правило, это сценарии, адаптированные на основе книг советских писателей. Я только за подобную адаптацию, но истории надо все-таки привязывать к современным реалиям и современным детям. Некоторые проекты были явно продуманы и прописаны давно. Их достали из ящиков, где они лежали несколько лет. Это было видно даже по презентациям. Были проекты с интересной историей и подачей, но слабым сценарием», – замечает продюсер.

Продюсер Ольга Акатьева отмечает, что претендующих на государственную поддержку проектов с каждым годом становится все больше. «И это здорово: чем выше конкуренция, тем больше вероятность того, что общий уровень киноработ будет расти. В категории фильмов для детей и юношества проектов не так много, как хотелось бы, но поиск тем и киноязыка для современных детей – дело непростое. Но, мне кажется, все приметы ренессанса детского кинематографа уже есть, а значит, это время вот-вот наступит. Вижу парадокс «возвращающихся» сценариев. Не получившие поддержку в предыдущие годы тем не менее снова подаются на конкурс, не претерпевая никаких существенных сценарных изменений. На что рассчитывают авторы в таком случае, лично мне не очень понятно», – говорит она. Продюсер отмечает, что основными персонажами детского кино становятся Дед Мороз и Баба-яга, также возросло количество заявок с юными героями Великой Отечественной.

По наблюдениям продюсера, генерального директора «Москино» Натальи Мокрицкой, члена экспертного совета по авторскому и дебютному кино, наиболее сильным оказался конкурс дебютов. «Все дебютанты выглядели очень достойно и профессионально. Во многом благодаря интенсиву Ивана Кудрявцева «Искусство питчинга» дебютные проекты презентовались на очень высоком уровне и во многом были гораздо более интересными, осмысленными и экзистенциальными, чем проекты авторского кино. Взрослые режиссеры, видимо, считая себя большими мастерами, представляли свои проекты гораздо хуже, бледнее и менее профессионально, чем дебютанты. Начинающие оказались более смелыми и экспериментальными авторами, чем известные режиссеры экспериментального авторского кино», – отмечает Наталья Мокрицкая.

В этом году конкурсы социального, а также авторского и экспериментального кинематографа были совмещены, и это только усилило впечатление, что все игровое кино стало социальным. Основной фокус участники конкурса держали на социальной значимости проектов, и часто – на общественно-политической актуальности. Но Оксана Барковская не видит в этом проблемы и уверена в том, что в кино важную роль играет социальная составляющая. «Я много лет занимаюсь именно социальным контентом и убеждена, что кино лечит, мотивирует и может сделать нас и наших детей лучше. Я много работаю и много общаюсь с трудными подростками, с детьми из сложных семей и вижу, как они меняются, не только сыграв роль в социальном проекте, но и посмотрев такое кино. За последние двадцать лет были потрачены миллиарды на создание пустого и бессмысленного одноразового контента. Главный тренд нового кино – кино со смыслом, кино, исцеляющее и заставляющее думать, а не гоготать, плюясь попкорном. Большая ошибка считать, что кино, в котором есть глубокий смысл, в котором есть мотивация совершить хороший поступок, совершить подвиг, кино, которое учит любить свой город, свою страну, свой мир, будет для ребенка скучным и неинтересным. Все зависит от того, насколько талантливо это написано и снято», – убеждена продюсер.

С коллегой согласна Наталья Мокрицкая. Как эксперту ей прежде всего важны художественные достоинства проекта, на втором месте – общественно-политическая значимость, а на третьем – коммерческий потенциал фильмов. «В Министерстве культуры эксперты должны разглядеть интересных режиссеров, авторов, которые во многом являются движущей силой и творческой энергией большого кино, и оказать им соответствующую поддержку. Важно, чтобы они раскрылись и начали продуктивно работать. А потом коммерческое кино само их заберет, если они будут из себя что-то представлять», – считает она.

Журналист, директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение», член экспертного совета по авторскому и дебютному кино Иван Кудрявцев также не видит сложностей в соседстве двух конкурсов и называет их побратимами. «Любое хорошее кино должно быть социально значимо. Мы слушаем авторов-экспериментаторов и в отдельном слоте – их же идеи на остроактуальные, важные прямо сейчас темы. Мне кажется, это тот же конкурс, просто с уточненным тематическим запросом», – говорит эксперт.

Продюсер Денис Баглай положительно отмечает то, что конкурсы Министерства культуры подчеркивают как развлекательную, так и просветительскую функцию кинематографа. «В прошедшем в этом году конкурсе было немало разножанровых картин, много дебютов, а также сюжетов, в которых затрагивались острые проблемы общества, важные социальные темы. Кино всегда балансировало между социально значимой и общественно-политической сферами, демонстрируя нам некий срез общества. По результатам очной защиты видно, что представленные фильмы помогают нам больше понять это общество, а значит, и друг друга», – замечает он.

Ольга Акатьева поясняет, что невозможно оценить художественные достоинства фильма на уровне проекта, но можно увидеть потенциал и значимость затронутой темы. «Поэтому первая оценка складывается из качества сценария и команды, которая способна этот сценарий воплотить в жизнь. Я лично особое внимание также обращаю на режиссерскую и продюсерскую концепции, которые еще до питчинга дают возможность составить впечатление о том, как создатели видят свой будущий фильм, – рассуждает продюсер. – Баланс сохранять несложно, если есть внутреннее понимание, что такое хорошо и что такое плохо. Фильмы для детей – особая ответственность, поэтому, конечно, важно, чтобы доброе и светлое находило отражение в сценариях: это и преемственность поколений, и семейные ценности, дружба и любовь, темы морального выбора в сложных жизненных ситуациях. И, конечно, историческая память. Плюс, говоря о социальной значимости проекта, я всегда подчеркиваю, что об этом можно говорить только в том случае, если у фильма есть зритель. Поэтому потенциальный интерес зрителя – необходимая составляющая для того, чтобы эта самая значимость случилась. А для любого кинематографиста важно найти свой путь к зрителю».

Иван Кудрявцев обращает внимание на то, что концепция проката становится равноправным элементом любого пакета защиты. «За редким исключением кинематографисты представляют свои проекты без понимания, как они будут выпускать их на большие экраны, и без осознанной оглядки на зрителя. Непонимание аудитории и прокатного потенциала картины, форматов релиза фильма отражается на самом материале, – поясняет он. – Прокат воспринимается многими как номинальное действие «для галочки». Будучи экспертом, лично я отдавал приоритет тем проектам, где авторы и продюсеры работали над стратегией кинотеатрального продвижения. Не думать о прокате в принципе преступно, не думать о прокате в авторском и дебютном кино, самой хрупкой и уязвимой категории, – преступно вдвойне. К этому будет приковано все более пристальное внимание экспертов».

Экспертам на питчингах представили предостаточно актуальных с социальной точки зрения и идеологически верных проектов, но также было много фильмов о личных историях, взаимоотношениях в семье, экранизаций. Примерно так же проходили конкурсы и в прошлом году, хотя сейчас невозможно представить поддержку таких проектов, как КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ, ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ, КАНИКУЛЫ. Все они были профинансированы министерством в прошлые годы, а сейчас лишены возможности получить прокатные удостоверения.

Некоторые из поддержанных Министерством культуры картин становятся успешными в прокате, хотя для них это скорее приятный бонус, чем суровая необходимость. В прошлом они часто становились заметны на российских и международных фестивалях, но последнее сегодня, за редкими исключениями, практически невозможно, в том числе именно по причине наличия государственной поддержки.

По данным Фонда кино, в 2023 году в прокат вышло 27 фильмов, получивших субсидию Минкультуры. Самыми кассовыми оказались военная драма НЮРНБЕРГ, заработавшая 334 млн рублей, комедия ПАПЫ ПРОТИВ МАМ (116 млн), драма ДЫХАНИЕ (114 млн). В 2022 году на большие экраны вышло гораздо больше таких проектов – 85. Наиболее успешными в прокате стали драма ОДНА (355 млн рублей), семейная комедия АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (327 млн), спортивная драма МИСТЕР НОКАУТ (316 млн) и романтическая комедия ХОЧУ ЗАМУЖ (233 млн). Бокс-офис семи профинансированных министерством фильмов превысил в прошлом году 100 млн рублей, в 2023-м таких проектов оказалось только три.

САМЫЕ КАССОВЫЕ РЕЛИЗЫ 2023 ГОДА, ПОДДЕРЖАННЫЕ МИНИСТЕРСТВОМ КУЛЬТУРЫ

Название Дата выхода Сборы Бюджет Объем господдержки % от бюджета Безвозвратные средства 1. НЮРНБЕРГ 02.03.2023 334 201 274 674 300 000 6.7% 45 000 000 2. ПАПЫ ПРОТИВ МАМ 23.02.2023 116 345 795 38 550 000 64.9% 25 000 000 3. ДЫХАНИЕ 22.06.2023 113 939 933 120 000 000 58.3% 70 000 000 4. СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ 19.10.2023 79 794 615 60 000 000 50.0% 30 000 000 5. СКВОЗЬ ВРЕМЯ 15.06.2023 53 628 949 159 508 750 21.9% 35 000 000 6. ЮРА ДВОРНИК 04.05.2023 51 876 565 84 000 000 53.6% 45 000 000 7. ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ 31.08.2023 40 652 436 100 000 000 70.0% 70 000 000 8. ДУХ БАЙКАЛА 19.10.2023 38 443 746 90 941 769 27.5% 25 000 000 9. ПОМИЛОВАНИЕ 04.05.2023 27 464 745 110 000 000 45.5% 50 000 000 10. ЛЕГЕНДА О САМБО 16.11.2023 23 341 383 145 000 000 31.0% 45 000 000 11. ИСПЫТАНИЕ АУЛОМ 12.10.2023 21 639 264 22 931 700 65.4% 15 000 000 12. СВИДЕТЕЛЬ 17.08.2023 14 285 661 180 000 000 55.6% 100 000 000 13. ЧУЖАЯ 21.09.2023 12 560 584 334 093 958 10.2% 34 000 000 14. ГАРДЕМАРИНЫ 1787. МИР 05.10.2023 11 557 223 125 000 000 48.0% 60 000 000 15. ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 02.03.2023 7 251 656 58 500 000 42.7% 25 000 000

Ряд поддержанных министерством картин показал успехи на фестивальном поприще. Драма СВЕТ Антона Коломейца стала победителем на фестивале «Выборг» («Окно в Европу»). Гран-при «Маяка» удостоился фильм Анны Кузнецовой КАНИКУЛЫ. Главный приз на «Зимнем» получила драма Ивана И. Твердовского ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ. Драму Наталии Мещаниновой ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ показали на международном кинофестивале в Роттердаме. Фильм ПРИВЕТ, МАМА Или Малаховой с Аглаей Тарасовой был приглашен на кинофестиваль в Сан-Себастьяне. КРЕЦУЛ Александры Лихачевой вошел в конкурс международного кинофестиваля в Сан-Паулу. Драма НИНА Оксаны Бычковой с Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым участвовала в основной программе Шанхайского международного кинофестиваля.

Со временем мы узнаем, каких успехов смогут добиться поддержанные в этом году картины и насколько будет востребовано зрителем актуальное с точки зрения госзаказа общественно-политическое кино. Но уже можно предположить, что самые интересные фильмы могут появиться из секции дебютов. Режиссеров там волнуют личные истории: любовь, поиск себя и своей идентичности, взросление, отношения с родителями, преодоление детских травм и принятие ответственности за свою жизнь. Часто они размышляют о том, может ли перемена места жительства сделать человека счастливее. В дебютном кино не было идеологически нагруженных картин, поэтому эти проекты выглядят свободными, яркими и близкими зрителям. К тому же авторы в этой категории готовы экспериментировать с киноязыком. «В этом году я была огорчена трендом уходящей натуры режиссеров авторского экспериментального кино, их какими-то местечковыми и неглубокими, на мой взгляд, проектами. Вместе с тем я очень рада, что мы поддержали много дебютов. В них наша сила, наша надежда, наш неиссякаемый творческий потенциал, и на этом нам нужно сосредоточиться в будущем», – считает Наталья Мокрицкая.

Любопытно, что сквозной темой нынешнего конкурса – и в авторском кино, и в дебютном – стала надежда на светлое и теплое будущее, уверенность, что никогда не поздно изменить свою жизнь и начать ее с чистого листа. Об этом говорили создатели многих проектов, и, кажется, это действительно то, что волнует сейчас общество.

26.12.2023 Автор: Рая Башинская