На ПМЭФ обсудили будущее сказочных проектов в кино и на стримингах

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась сессия «Как в старой сказке: какие жанры будут главными в кинематографе и медиа?», на которой представители индустрии поговорили о том, насколько долговечен сказочный тренд, и что может стать следующим главным жанром в массовой культуре. Модератором сессии выступил писатель и сценарист Сергей Минаев.

Начал дискуссию генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов, который рассказал о грядущем сотрудничестве канала и студии «Союзмультфильм». Первыми его ласточками станут три игровых проекта с популярными анимационными персонажами. Сценарий игровой версии ПРОСТОКВАШИНО, разрабатываемый совместно с Кинокомпанией братьев Андреасян, уже готов, а съемочный процесс начнется уже через несколько дней. Также ведется работа над игровой версией УМКИ – картины о приключениях белого медвежонка Умки, его мамы-медведицы и мальчика Тайкэ. Главные герои будут реализованы при помощи CGI.

О третьем совместном проекте рассказала председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. Им станет игровой фильм ПРИНЦЕССЫ, в основу которого ляжет анимационная короткометражка «Принцессы. Сказочный голос», где вместе появились Принцесса Бременская, Забава из «Летучего корабля», Золушка и Дюймовочка. Также не исключено, что по проекту будет сделан сценический мюзикл – по словам Слащевой, свой интерес уже выразил театральный режиссер Алексей Франдетти.

Генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин отметил, что уход мейджоров с рынка позволил российским продюсерам немного рисковать деньгами и пытаться создавать более дорогие картины, применяя совершенно новые технологии. Так, например, он объявил о том, что грядущий ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА станет большой киновселенной – компания совместно со студией CGF, «ТРИТЭ» и «Кинослово» планирует экранизировать весь цикл книг Александра Волкова и даже готовит отдельный дополнительный спин-офф. Картины пока находятся в разработке, однако Верещагин заверил, что фазы проектов уже расписаны на ближайшие десять лет.

По его словам, аудиторию привлекают бренды, при этом необходимо постепенно создавать новые, потому что существующие имеют опасность закончиться. В качестве примера нового бренда Верещагин привел комиксы Bubble «Майор Гром», отметив, что это тяжелая история, которой пока непросто работать в России. Гендиректор также не исключает развития вселенной фантастической ленты СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД.

Режиссер и продюсер Сарик Андреасян считает, что успех МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ и ОНЕГИНА в прокате запустили определенный тренд на экранизацию классической литературы. По его словам, нужно искать большие бренды в русской литературе, однако ориентироваться на аудиторию – Андреасян считает, что экранизация книг Достоевского может оказаться тяжелее для зрителя, чем условный ОНЕГИН.

Помимо ПРОСТОКВАШИНО Кинокомпания братьев Андреасян также работает над экранизацией «Сказки о царе Салтане» Александра Пушкина. Постановщик убежден, что семейное кино всегда обладало большой аудиторией, однако людям необходимы и другие жанры тоже.

Генеральный продюсер Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Лика Бланк подчеркнула, что помимо сказок у аудитории всегда был интерес к комедиям. Триллеры, хорроры и драмы, в свою очередь, наоборот пользуются меньшим спросом – причем, это общемировая тенденция, в частности связанная с минувшей эпидемией ковида. Андреасян добавил, что по миру также стали хуже работать кинокомиксы. Он считает, что это связано с перенасыщением рынка, и боится, что подобное может случиться и со сказками.

Минаев отметил, что еще один тренд, который был, в частности, запущен сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте» – это ностальгия по прошлому. По словам музыканта и директора киностудии «Руки Вверх Production» Сергея Жукова, ностальгия по 90-м уже стала каким-то выдуманным мифом, который не имеет сходства с реальностью. Для него 90-е – это что-то более «трушное, настоящее», именно поэтому он и хочет делать такие же честные проекты. В частности, это касается детских фильмов и сериалов, потому что именно у молодого поколения сейчас есть запрос на «трушность». Он уверен, что кино нужно снимать для людей и про людей.

Режиссер и генеральный директор студии «РОК» Алексей Учитель уверен, что нужно придумывать оригинальные сказки, потому что классика рано или поздно закончится. Сейчас у компании в разработке находится проект МОЛОДАЯ ЯГА, рассказывающий о девочке, из которой выросла Баба-яга. Он также подтвердил, что сиквел ЛЕТУЧЕГО КОРАБЛЯ находится в работе, однако пошутил на тему, что им придется очень трудно с поиском новых песен для фильма.

Генеральный директор Wink Антон Володькин считает, что платформы очень любят долгое время эксплуатировать тренды – так, например, запрос на ностальгию в ближайшее время будет подогрет сериалом «Комбинация», рассказывающем о создании одноименной поп-группы. Тем не менее, он отметил, что развитие жанра сказки на платформах наглядно демонстрирует зрелость развития отрасли: по словам Володькина, пять лет назад лучшим для отечественных стримингов считалось повторение того, что делают на западе – триллеров и хорроров. Сейчас же на платформы приходит больше семейной и взрослой аудитории, и нужно отвечать на ее запросы – зрителю нужно разнообразие, и здесь на помощь может прийти фэнтези.

С Володькиным согласился креативный директор KION Илья Бурец, который также анонсировал несколько грядущих фэнтези-проектов онлайн-кинотеатра. Так, например, платформа совместно с кинокомпанией Star Media готовит экранизацию фэнтези young-adult романа «Мара и морок». В центре повествования оригинальной серии книг Лии Арден – отношения воскресшей избранницы богини смерти и слуги Тени. Ожидается, что шоураннером проекта выступит Дарья Мороз. Помимо этого, KION также работает над новым сезоном сериала «Сергий против нечисти», который на этот раз будет основываться на татарских сказках.

Бурец также анонсировал, что в ближайшем будущем онлайн-кинотеатра – экранизация произведений Александра Беляева под названием «Остров профессора Доуэля». Его разработкой занимается создатели сериала «13 клиническая» Андрей Золотарев и Клим Козинский.

Генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев подчеркнул, что в топе всегда находятся примерно одни и те же жанры – комедия и драма. По его словам, тренды – вещь очень временная, поэтому, когда кончится запрос на ностальгию по 90-м, продюсеры начнут делать проекты, посвященные нулевым. С другой стороны, сказки всегда были в культурном коде зрителя, и именно этим он объясняет успех недавнего сериала Okko «Волшебный участок». Гордеев уверен, что не нужно бояться того, что сказочный тренд закончится, потому что это чувства, которые нужны зрителю. Так, например, он считает, что мелодрама – это тоже сказка, только для взрослого восприятия, и этим обусловлен успех турецких проектов, вроде «Постучись в мою дверь».

Юлианна Слащева полагает, что еще одним трендом может стать проецирование будущего – в частности, хорошим примером является новая экранизация СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД, основанная на книге Кира Булычева. Она также напомнила об оригинальной медиафраншизе о русских супергероях, над которой «Союзмультфильм» сейчас работает с писателем Сергеем Лукьяненко и онлайн-кинотеатром Okko – по ее словам, вселенные книг Александра Беляева, Алексея Толстого и Аркадия Гайдара будут совмещены с образом будущего.

Подводя итог сессии, Сергей Минаев отметил, что все россияне воспитаны на сказках, и поэтому большая часть персонажей поп-культуры частично на них основана. Так, например, героем в 90-е был Данила Багров из БРАТА, своего рода былинный богатырь, который поехал искать справедливость, а в 00-е – менеджер среднего звена. Именно поэтому индустрии необходимо понять, кто сейчас может стать новым героем.

07.06.2024 Автор: Илья Кувшинов