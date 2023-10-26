Кинофестиваль «Послание к человеку»: круглый стол о развитии документального контента на стримингах

24 октября в Медиацентре Новой сцены Александринского театра в рамках индустриального дня кинофестиваля «Послание к человеку» состоялся круглый стол, посвященный развитию производства неигровых фильмов и сериалов во взаимодействии с российскими стриминговыми сервисами.

Первым слово взял генеральный директор Wink Антон Володькин. Он отметил, что удивлен тем, как быстро документальный жанр ворвался на онлайн-платформы. «Еще несколько лет назад мы даже не думали об этом. Казалось, что это телевизионный формат для взрослой думающей публики. Но оказалось, что вовлекаться готовы все, нужно лишь найти правильный формат и темы», – сказал Володькин.

По словам гендиректора Wink, на платформе вышло уже 6 или 7 документальных проектов, причем 3 из них – только в этом году. Все они продемонстрировали хорошие показатели по аудитории, ничуть не хуже игровых сериалов сервиса. «Мое мнение такое – тема документального кино для платформ находится в начальной, но очень оптимистичной стадии развития, – подчеркнул Володькин. – Ей нужно заниматься, искать новые форматы и темы – тем более, что преимуществом документального кино, в том числе, является и не такой космический бюджет».

Главный редактор Института развития интернета (ИРИ) Татьяна Матвеева также считает, что неигровое кино сделало шаг вперед – в частности, оно может быть драйвером прихода людей на платформу. «У Premier раз в две недели документальная премьера, очень много проектов появилось на Wink, KION долгое время был чуть ли не единственной платформой, которая вкладывала собственные деньги в документальный контент и продолжает это делать, – отметила она.

Матвеева полагает, что аудитория 14-25 лет – больше про нехудожественный контент, потому что они ближе к жизни, им хочется реальности, они любят реальных героев. Именно поэтому в грядущем молодежном конкурсе ИРИ будет уделять большое внимание non-scripted-контенту.

Продюсер неигрового контента онлайн-кинотеатра Start Алексей Боков, в свою очередь, заметил, что на сервисе очень хорошо идут фильмы о фильмах оригинальных проектов – в частности, высокие показатели были у документалки про съемки ВЫЗОВА Клима Шипенко. Среди хитростей, которые могут привлечь зрителей – создание или покупка неигрового контента, тематически подходящего к премьере игрового фильма или сериала. Например, через некоторое время после выхода на Start драмы «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой сервис представил документальный проект «MONEYпуляторы», который смог войти в топ-10 за месяц.

Режиссер и продюсер неигрового кино в KION Ангелина Ашман назвала подобный подход – частью стратегии компании. «Мы тоже делаем такие документальные проекты. Например, три месяца назад у нас вышел «Жизнь по вызову. Док», который вошел в десятку по привлечению новых пользователей на платформу. Этот проект приводит людей. Однако мы вкладываем деньги в то, чтобы зрители узнали о существовании данном сериале», – сказала она.

На Kion в скором времени также появится первое реалити-шоу, основанное на оригинальном сериале сервиса – эротической мелодраме «Клиника счастья», исследующей темы женской сексуальности в зрелом возрасте.

Ашман считает, что платформы обязаны инвестировать в рекламу собственного контента, а не только в его создание. Она привела в пример свою картину КРЕСТЫ про известнейший изолятор Санкт-Петербурга, которая в 2020 году вышла на Netflix. «Сервис вложил немалые деньги в то, чтобы люди узнали, что у них появился первый купленный в России документальный фильм. Поэтому и был такой огромный сарафан», – подчеркнула режиссер.

Заместитель генерального продюсера Okko Светлана Сонина уверена, что в работе с документальным кино важно выдержать баланс между бизнесом и возможностью говорить на разные темы. По ее словам, команда сервиса давно поняла, что музыкальные проекты – это удачное направление, однако релиз картины МИХАИЛ ГОРШЕНЕВ. ЛЕГЕНДА О КОРОЛЕ И ШУТЕ наглядно продемонстрировал, насколько сильное попадание в аудиторию дает подобный тип контента. «Первоначально, мы сомневались в прогнозах. У нас было много дискуссий на тему картины – не будет ли это контент для старперов? Нам он интересен, но будет ли интересно нашей целевой аудитории? Оказалось, что будет», – заявила Сонина.

Помимо музыкальных документалок Okko также покупает и заказывает много проектов на социально значимые темы – например, связанные с благотворительностью и работой с особыми детьми.

Одной из важной проблем в индустрии все еще остаются кадры – по словам заместителя генпродюсера, наблюдается нехватка профессионалов не только не только в художественных проектах, но и в документальных. «Нам необходимо новое поколение и придется самим его выращивать», – подчеркнула Сонина.

Продюсер «Студии Видеопрокат» Алексей Киселев благодарен коллегам из онлайн-кинотеатров за то, что они инвестируют в документальные картины, потому что эксперименты и риски нужно поддерживать. «Необходимо вкладывать деньги в молодежь, потому что это наше будущее», – заметил он.

В рамках индустриальной программы «Послания к человеку» Киселев представил новый проект студии – документальный сериал с элементами мокьюментари и роуд-муви «Как я познакомился со своей мамой» (реж. Атана Агрба, Wink), который раскрывает истории людей и культурные особенности разных уголков России. В нем приняла участие мать продюсера – журналист и создатель программы «Фазенда» Маша Шахова. «Во всех наших проектах мы боремся с платформами и другими нашими коллегами за смыслы, за объем, за что-то более душевное, – заметил Киселев. – Мне кажется, что этот проект – душевный выплеск моих эмоций, которые будут близки зрителям».

Среди других проектов, представленных на индустриальной программе – фильмы ИГРЫ И ЛЮДИ (реж. Юрий Однопозов, Premier), ТОНКОЙ НИТЬЮ (реж. Софья Горленко, Okko), ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ (реж. Родион Чепель, KION) и сериалы «Кино 3.0» (реж. Никита Карцев, Лана Дружинина), «Большая битва» (реж. Михаил Дворжецкий, Wink), «Звук, который меня открыл» (реж. Оганнес Экносян, Okko). Куратором программы и модератором круглого стола выступила кинообозреватель Сусанна Альперина.

Фото: пресс-служба фестиваля

26.10.2023 Автор: Илья Кувшинов