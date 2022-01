Снимаем корону: 10 прогнозов на 2022 год

Минувший год стал продолжением кризисного 2020-го для российского кинопроката – отрасль изрядно лихорадило, пандемия не отступила, а надежды на возврат к «старым добрым временам» растаяли. Но сейчас появились робкие основания взглянуть на будущее с оптимизмом. Наступивший 2022-й во многом должен стать переходным для всех направлений индустрии.

Прогноз №1. Количество мейджорских релизов в прокате увеличится на 20–30%

2021 год в силу очевидных обстоятельств оказался скудным на крупнобюджетные зарубежные мейджорские релизы. На постоянной основе такие проекты стали появляться на экранах только со второй половины лета, да и то с оговорками. В числе фильмов, чей выход изначально был запланирован на 2021 год, на 2022-й переехали МОРБИУС, KING'S MAN: НАЧАЛО, СМЕРТЬ НА НИЛЕ, ТОП ГАН: МЭВЕРИК, МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ, DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS, THOR: LOVE AND THUNDER. К этим релизам прибавятся проекты, и так стоявшие в прокатной сетке 2022 года. Очевидно, что если нас не захлестнет новая волна ковида, количество зарубежных фильмов, выпускаемых мейджорами, должно как минимум вернуться на уровень 2018-2019 годов. Вполне вероятно, что оно сможет даже преодолеть эту планку.

Прогноз №2. Тотал российского бокс-офиса вырастет на 20–25% и составит порядка 45–50 млрд рублей

Глядя на результаты ноября в российском прокате и на разницу в посещаемости между регионами, где введена система пропуска в кинотеатры по QR-кодам, и Москвой, где данного ограничения нет, можно смело предположить, что бокс-офис 2022 года будет во многом зависеть от того, насколько долго это ограничение будет действовать в нашей стране. Однако если оставить за скобками эпидемиологическую ситуацию и судить только по уже имеющейся прокатной сетке и потенциально готовым к прокату проектам, 2022 год должен показать результат, сравнимый по сборам с 2018-м. Иными словами, можно рассчитывать на тотал по итогам 12-ти месяцев в размере 45–50 млрд рублей. Это на 20–25% выше показателей 2021 года.

Прогноз №3. Доля российского кино снизится до 22–24%

Помимо отложенных иностранных релизов, в 2022-м выйдут и отечественные долгострои, которые предпочли переждать пандемию. Речь идет о фильмах АМПИР V, СЕРДЦЕ ПАРМЫ и МЫ. К ним добавятся такие амбициозные проекты, как ВОЛАНД, 11 МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН, ДЕКАБРЬ, ПЕРВЫЙ «ОСКАР», РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ. И это только те релизы, которые уже обрели даты выхода в будущем году. Очевидно, что при таком количестве кассовых проектов увеличатся и сборы российского кино. При этом, как ни парадоксально звучит, его доля скорее всего упадет. В отсутствие конкуренции со стороны голливудских блокбастеров в 2020 году она достигла рекордной отметки в 47%, на момент написания этого текста она составляет почти 27% (и, вероятно, к концу года еще немного опустится). При нормализации проката в 2022-м, когда голливудский контент хлынет в кинотеатры без ограничений, долю в 22–24% можно будет считать успешным результатом.

Прогноз №4. Средняя цена билета в кино превысит 300 рублей

В конце 2021 года средняя цена билета в определенный период наконец преодолела важный барьер в 300 рублей. Это во многом связано с осенней конфигурацией графика релизов – ожидаемые блокбастеры ДЮНА и ВЕНОМ 2 за счет наличия премиальных форматов стали катализатором скачка цены, а шпионский боевик НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ значительную часть своей выручки освоил в Москве, где стоимость похода в кино заметно выше среднероссийской. Понятно, что кинотеатры воспользовались ситуацией и попытались хотя бы частично компенсировать за счет осенних релизов недостачу от провального сезона летних блокбастеров. В итоге стоимость похода в кино на данный момент в России составляет 274 рубля, если смотреть за весь год, и 302 рубля, если вести отчет с начала сентября. Для сравнения: в прошлом году эта цифра остановилась на отметке в 258 рублей. В течение 2021-го БК неоднократно отмечал, что динамика средней цены билета в нашей стране не соответствует росту инфляции. Стоимость похода в кино сильно занижена относительно других европейских рынков и даже некоторых постсоветских стран. Рост цены должен был рано или поздно произойти в любом случае, но скачкообразным его сделал кризисный год, который не оставил владельцам площадок пространства для маневра. В 2022-м данная тенденция скорее всего закрепится. Во многом это будет связано с ростом количества релизов в премиум-форматах, доля которых прибавила по сравнению с 2020-м 4,6% и продолжит увеличиваться в будущем. Стремительное развитие стримингов и коронавирусные ограничения сделали поход в кино более редким и событийным времяпрепровождением. И именно просмотр картин в премиум-форматах, пусть даже и по завышенной цене, делает этот вид досуга более привлекательным и эксклюзивным.

Прогноз №5. UPI останется лидером рынка, Megogo Distribution впервые в истории обгонит «Вольгу»

В 2021 году лидером рынка среди дистрибьюторов в России стала компания Universal, которая с марта прокатывает в нашей стране не только картины родной студии, но и контент Warner Bros. Cкорее всего в 2022-м компания лишь укрепит свои позиции – как показывает практика, с двумя мейджорскими пакетами в обойме лидерство на рынке практически гарантировано. В предыдущем десятилетии гегемоном была компания WDSSPR, успешно работавшая релизами Disney и Sony. В 20-е эстафетная палочка переходит к UPI. Правда, тут стоит отметить, что на второе место WDS вряд ли кто-то способен покуситься. У Sony и «Централ Партнершип» есть свои тузы в рукаве, но их хватит для борьбы за бронзу, не более того.

А вот среди независимых дистрибьюторов ожидается нешуточное сражение. Megogo Distribution обзавелся мощным пакетом на следующий год. В нем имеются такие очевидные хиты, как новый фильм Гая Ричи ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ, боевик НАЕМНИК с Крисом Пайном и Беном Фостером в главных ролях, новая работа Мартина Кэмпбелла с Лиамом Нисоном и Моникой Беллуччи ФЛЕШБЭК, экранизация популярной игры БОРДЕРЛЕНДС и не нуждающиеся в представлении НЕУДЕРЖИМЫЕ 4. Если прибавить к этому разнообразное сочетание анимационных и отечественных проектов, то становится очевидно, что прокатчик впервые в истории является главным кандидатом на звание лучшего независимого дистрибьютора года.

Прогноз №6. Гибридная модель выпуска умрет, но цифровое окно сократится

2021-й останется в истории как год гибридного проката. В США одновременно в кинотеатрах и на стримингах появлялись такие фильмы, как РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (сборы в Штатах – $54,7 млн), ЧЕРНАЯ ВДОВА ($184 млн), ОТРЯД САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ ($55,8 млн), ДЮНА ($98,2 млн), БОСС-МОЛОКОСОС 2 ($57,3 млн) и многие другие. Все они очевидно не выработали свой потенциал в домашнем прокате, в то время как релизы, выходившие по классической схеме, выступали значительно лучше. ТИХОЕ МЕСТО 2 освоило $160 млн, ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ – $225 млн, ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ – $122 млн, НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ – $155 млн, ВЕНОМ 2 – $207 млн. Такая разница не могла остаться незамеченной студийными боссами. Поэтому можно предположить, что в 2022 году эксперименты с гибридным прокатом прекратятся – по крайней мере, для дорогостоящих тентполов. Этот факт благоприятно скажется и на отечественном рынке, который сильно зависим от наличия пиратских копий в Сети. Тем не менее нужно понимать, что стриминги за эти два года настолько плотно вошли в нашу жизнь, что ожидать возвращения к 2019-му тоже не стоит. Цифровое окно уменьшилось и в нынешнем году (если в 2020-м у мейджорских релизов оно составляло в среднем 69,4 дня, то в 2021-м это 55,3 дня), а в будущем данная тенденция усилится. Впрочем, единых правил в 2022-м рынок в любом случае не выработает. По каждому фильму этот вопрос будет решаться в индивидуальном порядке.

Прогноз №7. Новых локдаунов не будет, ограничения останутся

За 2021 год кинотеатры столкнулись с различными ограничениями кинопроката, самым болезненным из которых стал частичный локдаун, затронувший ноябрьские праздники. Он хоть и был введен не во всех регионах страны, но серьезно уменьшил общую кассу ноября. Сейчас сложно оценить, как ковид станет вести себя в нашей стране в дальнейшем (и как российские власти будут реагировать на неизбежный сезонный рост заболеваемости). Но все же осмелимся предположить, что в 2022 году правительство постарается избежать новых локдаунов. Однако их отсутствие будет компенсировано усилением других ограничений. Пока неясно, как долго продлится запрет на посещение кинотеатров без предъявления QR-кода на большей части территории нашей страны, но можно сказать с высокой степенью уверенности, что ограничения по заполняемости и увеличенные промежутки между сеансами для антибактериальной обработки залов останутся с нами не только на ближайшие месяцы, но и на годы.

Прогноз №8. Зарубежные Кинорынки вернутся в офлайн

После начала пандемии многие эксперты прогнозировали наступление эры онлайна. Предполагалось, что в виртуальный формат перейдут все мировые, в том числе и российские, Кинорынки и даже международные фестивали. Как показала практика, подобный формат проведения конвентов не прижился – даже в условиях ограничения международных перелетов в 2021 году прошло несколько крупных офлайн-смотров, в том числе Каннский и Венецианский фестивали, MIPCOM и прочие мероприятия. В 2022-м в онлайне останутся только некоторые кинофестивали второго ряда, а деятельность Кинорынков будет осуществляться по старинке, в привычном для продавцов и покупателей контента офлайн-формате. Первой ласточкой в этом смысле станет возвращение EFM зимой 2022 года.

Прогноз №9. Количество кинотеатров не вырастет, сети продолжат испытывать трудности из-за закредитованности

Несмотря на то, что пик коронакризиса, по всей видимости, остался позади, кинотеатры продолжат испытывать трудности и в 2022-м. Во-первых, два тяжелейших года загнали показчиков в долги, с которыми придется расплачиваться долго. Во-вторых, ограничения по заполняемости залов, несомненно, будут влиять на бокс-офис – особенно в ситуации профицита контента, который ожидается в новом году. В пиковые периоды для всех желающих на сеансах в прайм-тайм может просто-напросто не хватить мест. В этой ситуации рассчитывать на массовое открытие новых кинотеатров и залов не стоит, владельцы будут решать более насущные проблемы. Наилучшим вариантом видится хотя бы сохранение того, что есть. К тому же новости, что ВТБ ведет переговоры с группой UFG Private Equity и предпринимателем Полом Хетом о покупке их долей в киносети «КАРО» в интересах неизвестной третьей стороны, навевают мысли о том, что в наступающем году нас ждет новый виток передела рынка, а возможно, и консолидация активов, подобная той, что случилась с сетями «Синема Парк» и «Формула Кино» несколько лет назад. В любом случае в 2022 году логичнее ожидать новостей о продаже кинотеатров, нежели об их открытии.

Прогноз №10. Конфигурация игроков онлайн-рынка изменится

Бóльшую часть российского рынка онлайн-кинотеатров делят между собой девять игроков – IVI, «Кинопоиск», Okko, Start, Premier, Megogo, more.tv, Wink и Kion. По субъективным ощущениям, платежеспособной аудитории на всех не хватает уже сейчас. При этом не все крупные игроки выложили свои козыри на стол. Например, у «МегаФон» есть собственный VoD-сервис Start, но он пока не является частью экосистемы мобильного оператора и воспринимается как отдельный бренд. В следующем году компании ничто не мешает пойти по пути МТС, которая не так давно запустила и интегрировала во все свои сервисы онлайн-кинотеатр Kion. В этом случае место и позиционирование Start на российском рынке может серьезно измениться.

Кроме того, всеми ожидается выход на российский рынок Disney+. Еще год назад ходили слухи о том, что эксклюзивный контент стриминга может попасть в пакет Okko, но эти переговоры не увенчались успехом. Не так давно корпорация зарегистрировала в России один из своих международных брендов Star. Если Disney все-таки выйдет на отечественный онлайн-рынок самостоятельно (что может быть достаточно проблематично с учетом недружелюбного российского законодательства), то он точно отхватит солидный кусок пирога у конкурентов. Но даже если контент компании просто окажется в пакете одного из существующих стримингов на эксклюзивных условиях, это тут же увеличит удельный вес этого онлайн-кинотеатра относительно конкурентов. При этом для многих платформ, которые оказались или окажутся в положении догоняющих, не исчезнет перспектива консолидации в единую подписку с более крупными игроками. Подобные коллаборации происходят и сейчас, но на постоянной и эксклюзивной основе такое сотрудничество должно будет привлечь большее количество подписчиков.

06.01.2022 Автор: Георгий Романов