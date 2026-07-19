Фестиваль REALIST: «Полный цикл жизни микродрамы: от сценария до экрана»

Мастер-класс «Полный цикл жизни микродрамы: от сценария до экрана» открыл деловую программу международного фестиваля вертикальных сериалов REALIST. Провел его пионер вертикального формата на Ближнем Востоке, экс-глава оригинальных проектов Shahid, номинант на премию International Emmy Awards Али Гамлуш. Спикер рассказал о востребованности формата и этапах производства, поделившись личным опытом создания микродрам.

Сперва Али Гамлуш обозначил, что киноиндустрия до сих пор предвзята к микродрамам. Пробуя этот формат впервые, представителям индустрии порой приходится учиться снимать заново, поскольку производство микродрамы во многом отличается от производства привычных сериалов. Спикер сопоставил эти трудности с проблемами повара, который, решив перестроиться с высокой кухни на бургеры, был вынужден заново учился готовить.

Он привел наиболее частые заблуждения о микродраме как о формате: что это кино, порезанное на непривычно маленькие фрагменты, сценарий для которого пишется так же, как и для большого кино, а единственное отличие от прочих форм — вертикальный формат.

Важно понимать, настаивает Али Гамлуш, что микродрама — формат мобильного потребления, спроектированный для непрерывного просмотра. На экранную образность и нарратив влияет концепция просмотра: микродрама должна органично выглядеть на экране телефона, учитывая, что потребитель во время просмотра наклоняется вперед и пролистывает ролики. Таким образом в микродраме существенно отличаются построение кадра, монтаж и движение — все это выглядит иначе, чем в кино.

Эксперт выделил четыре этапа создания микродрамы: разработка, производство, упаковка, дистрибуция. Спикер подчеркнул, что в производстве микродрамы больше ценится инженерный взгляд на разработку истории и продакшн, чем креативность. Назвав микродраму «Искусством разбивания сердца и склеиванием его обратно за 60 секунд» продюсер уточнил основные моменты, которые необходимо учитывать на первом этапе — во время разработки сценария.

Во-первых, структура сюжета должна быть унифицированной, набор жанров — международным. Большинство микродрам универсальны, хотя на рынке встречается и локальный контент. Во-вторых, механизм развития сюжета в каждой серии должен сочетать хук, твист и клифхэнгер. Самое главное — захватить внимание зрителя, пообещать удовольствие и интерес и пригласить к дальнейшему просмотру. Задача авторов микродрам — вызвать зависимость и привыкание со стороны зрителя. В-третьих, каждые три серии — крупный сюжетный поворот, в рамках одной серии — один ключевой момент, равный одной эмоции. Таким образом необходимо довести зрителя до просмотра следующей серии, вызвав при этом яркую эмоцию. Также Али Гамлуш отметил, что логике микродрамы соответствует отказ от использования ИИ, поскольку труд сценариста оценивается дешевле, а для микродрамы предпочтительна экономия в производстве.

Далее спикер рассказал о нюансах продакшна. Поскольку микродрама основана на реакциях, крайне важно показывать акценты взаимодействия между персонажами, ведь 50% микродрамы составляют именно крупные планы. В связи с этим наиболее предпочтительно выбирать не знаменитых актеров, а открывать новые лица, подходящие для конкретной истории. Также гораздо эффективнее готовить актеров к съемкам заранее, чем тратить время и деньги на дубли. На съемки выделяется 5-6 дней.

Особенность, которая радикально меняет подход производству в микродраме — съемочная бригада должна следовать за сюжетом, а не наоборот. По словам спикера, локации должны сниматься в линейном порядке, а в крайнем случае сценарист должен будет подстроить их в сюжете под график съемок.

На этапе упаковки отснятого материала важно не забывать о выборе правильной музыки, звуковых эффектах, цветокоррекции. Помимо самого сериала, необходимо подготовить трейлер и постер проекта. В контексте этапа дистрибуции Али Гамлуш снова обратился к кулинарным метафорам и привел в пример цитату повара Клода Легра: «Мы хотели стать ближе к молодой аудитории и доказать, что качественную, сбалансированную и доступную еду можно создавать и без звезды Мишлен» имея в виду, что даже «фаст-фуд» в кино может открывать для киноиндустрии новые возможности.

Как же заработать на микродраме? К примеру, продюсер проекта может позаботиться о финансировании заранее, сняв микродраму по заказу платформы. В таком случае платформа финансирует контент в соответствии с техническим заданием. Также можно использовать собственные цифровые площадки для продвижения и распространения контента. Доход распределяется между платформой и правообладателями, выплата формируется из ежемесячных подписок, рекламных интеграций и платного доступа к контенту.

Суммируя сказанное спикером, микродрама — это низкая цена, быстрый дофамин, компактное производство и непрерывное повествование, вызывающее желание следить за историей.

19.07.2026 Автор: Екатерина Кученева