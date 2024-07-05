На «Российской креативной неделе» состоялась дискуссия о будущем отечественного кинорынка

В рамках «кинодня» на форуме «Российская креативная неделя» состоялась дискуссия «Киноиндустрия-2027: прогнозы и реалии. Как победить в битве за внимание зрителя?». Ее модераторами выступили генеральный директор Wanta Group Мария Щербаль и главный редактор программы «Такое кино» и автор БК Вероника Скурихина.

Первой слово взяла Мария Щербаль, чтобы представить статистические данные о киносмотрении. Основная аудитория кинотеатров сейчас – это женщины (68%), на долю мужчин приходится всего 32%. Причем, речь идет о подростках и молодежи, потому что люди в возрасте 35+ почти перестали ходить в кино. По данным Wanta Group, 77% всей аудитории кинотеатров имеют действующую подписку на онлайн-кинотеатр. Самым востребованным жанром среди зрителей все еще остается комедия.

Исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов отметил, что индустрия всегда адаптируется к запросам аудитории – правда, кинотеатрам на это нужно около трех лет, а на платформах это происходит быстрее из-за скорости производства. Он убежден, что аудитория будет меняться: например, сейчас есть запрос на семейный контент, однако постепенно люди от этого устанут, индустрия отреагирует и появятся другие жанры.

Генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев считает, что кинематографисты сейчас ответственны за формирование культурного кода следующего поколения. По его словам, нужно биться не только за внимание зрителя, но и за его здоровье. Важно говорить о том, какую эмоцию он испытывает после просмотра, какое послевкусие у него сохраняется.

Если говорить о синергии кинотеатров и платформ, то она вовсю развивается. Директор по контенту онлайн-кинотеатра Wink Александр Косарим заметил, что сокращение цифрового окна не привело к стагнации кинотеатров – поход в кино все еще остается самым доступным методом проведения досуга. Ему кажется, что с этим может быть связано и частичное «омоложение» аудитории. То же самое касается и синергии стримингов и ТВ – оказалось, что показ онлайн-проектов в телеэфире дает им второй всплеск популярности.

Гордеев добавил, что сейчас зритель стал задумываться, на что идти в кино, и относится к нему, как к аттракциону. В свою очередь, малобюджетные и среднебюджетные проекты словно потеряли доверие зрителя. Соснов согласился с его высказыванием и заметил, что нужно делать не только большие блокбастеры. По его словам, возвращение среднебюджетной продукции в кинотеатры должно занять еще несколько лет. Он также отметил, что когда мы говорим об усредненном понятии "зритель", то чаще всего речь идет о больших городах, но нельзя все равнять по ним. Также необходимо бороться с пиратским контентом, потому что копии стоят дешево, а никакие механизмы регуляции с ним не работают.

Режиссер Жора Крыжовников считает, что зритель смотрит только то, что ему интересно. И никакие исследования не смогут точно отразить его предпочтения, потому что он выбирает уже предлагаемый ему контент. Постановщик уверен, что задача кинематографистов заключается в том, чтобы показать ему что-то новое. Он также уверен, что если индустрия хочет повышения уровня качества и производства, то необходимо образовывать людей.

Соснов добавил, что сейчас в России нет проблем с финансированием и инфраструктурой кино и сериалов, а кадровый дефицит порожден бешеной скоростью развития киноиндустрии. Будущее отрасли – это создание образовательных программ, которые должны быть направлены на формирование новых кадров.

И Крыжовников, и Соснов сошлись во мнении, что статистика верна – в большинстве случаев, лишь один из десяти студентов может закрепиться в индустрии. Исполнительный директор Фонда кино также отметил, что нельзя забывать о том, что сама отрасль в стране пока еще очень маленькая. Гордеев согласился с этим высказыванием, добавив, что социальный творческий лифт в индустрии существует, однако процент результативности в творческих конкурсах, в большинстве случаев, невысок.

Говоря о разнообразии контента на платформах, эксперты отметили, что онлайн-кинотеатры своим ассортиментом похожи на супермаркеты, а зрителя интересуют именно истории. Так, например, креативный директор онлайн-кинотеатра KION Илья Бурец отметил, что на их платформе авторы главенствуют – у KION нет рецептов универсальной истории, которая может сработать, поэтому сервис готов финансировать творческий поиск.

Александр Косарим, в свою очередь, добавил, что можно смотреть на тренды и делать выводы о том, какой сейчас у зрителя есть запрос, однако нужно понимать, что через какое-то время он изменится. В пример директор по контенту Wink привел сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» и сказал, что платформа сперва была не уверена, что молодежи будет интересно смотреть про 90-е. Крыжовников, в свою очередь, добавил, что маркетинг сервиса утверждал, что обозначенный жанр проекта «криминальная драма» – слишком узкий, и нет никаких шансов продать его зрителю.

В финале дискуссии спикеры коснулись работы с документальными проектами. Илья Бурец объявил, что KION ведет переговоры с Wink насчет потенциального совместного производства неигровых фильмов и сериалов в будущем. Косарим добавил, что жанр документалистики более экономически располагает к экспериментам, и ему хотелось бы создавать неигровые проекты, которые смогут привлекать людей на платформы.

Гавриил Гордеев подчеркнул, что документалистика все равно конкурирует на платформах с большими игровыми релизами, поэтому нужно создавать вокруг них события. В качестве примера он привел проект «Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте», который Okko выпустил во время релиза игрового сериала «Кинопоиска» – здесь сошелся и тайминг, и запрос зрителя. Подытоживая, генеральный продюсер Okko заявил, что на всех кинематографистах лежит ответственность диалога с аудиторией, а лично ему хотелось бы, чтобы спустя 6-10 лет молодое поколение говорило о том, что выросло на проектах сервиса.

05.07.2024 Автор: Илья Кувшинов