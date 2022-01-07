Ведущие российские продюсеры назвали любимые фильмы 2021 года
БК опросил создателей топ-10 самых кассовых российских проектов
Для финального электронного номера года БК решил выяснить, какие фильмы уходящего 2021-го главные герои российской киноиндустрии считают лучшими. Мы опросили создателей проектов, вошедших в топ-10 самых кассовых российских фильмов года.
Марюс Вайсберг, режиссер и продюсер фильма ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО
По итогам года особо выделю три проекта. ДЮНА – очень понравилась, абсолютно какой-то магической красоты и атмосферы картина. ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ – невероятного качества сценарий, превосходный юмор, свежая задумка, эдакое ШОУ ТРУМАНА на новом витке. Из всего мейнстрима этого года – самый яркий и живой фильм. «Игра в кальмара» – очень изобретательно и свежо придуманный сериал, который отдельно вдохновляет тем, что это именно корейская история. То есть это локальный продукт, который задал тренды развития для всей глобальной индустрии. Такие проекты заставляют Голливуд и весь англоязычный мир продолжать разворот в сторону дубляжа.
Также отмечу фильмы НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ, КРУЭЛЛА, ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА, ТИХОЕ МЕСТО 2 и ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ.
Мое личное главное впечатление года – съемки голливудской версии ИРОНИИ СУДЬБЫ в Бостоне, которые заняли у меня бόльшую часть года, без малого восемь месяцев. Благодаря работе над этой картиной у меня весь год полон драйва и свежих впечатлений. Я рад, что уже в феврале мы сможем представить фильм рынку. Результатом я доволен, поэтому нахожусь в приятном предвкушении премьеры, хоть уже и весь в новых проектах. Ну и, конечно, пандемия, которая уже второй год бушует на планете, не может не оказывать негативного влияния. Моя семья и я чувствуем себя достаточно спокойно, все привиты, но никто не отменял различных неприятных историй вокруг.
Александр Ревва, исполнитель главной роли в фильме ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО
Моя десятка любимых фильмов выглядит так:
- ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО
- ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО
- ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО
- ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО
- ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО
- ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО
- ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО
- ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО
- ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО
- ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО
Артем Габрелянов, продюсер фильма МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР
По ряду причин мне не удалось посмотреть большое количество фильмов в этом году, поэтому ограничусь пятью, которые мне запомнились. ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ – фильм, от которого я не ожидал вообще ничего, и именно поэтому он меня очень сильно порадовал. Более того, он гораздо лучше, интереснее, эмоциональнее и изобретательнее, чем ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ. ЭНКАНТО – удивительный мультфильм с довольно слабым сюжетом, но настолько потрясающими песнями за авторством Лина-Мануэля Миранды, что до истории просто нет никакого дела. ТИК-ТАК... БУМ! – Лин-Мануэль Миранда не перестает меня удивлять. Оказалось, что он не только великолепный поэт, композитор и исполнитель, но еще и потрясающий режиссер! Просто живое воплощение безграничного таланта и творчества.
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ – крайне ностальгический и фан-сервисный фильм, который умело обыгрывает штампы и обманывает ожидания насмотренных зрителей. ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ – мощнейшее кино, в котором
режиссер снимает, а актеры играют как в последний раз. Судя по итогам проката, больше таких фильмов делать не будут. 2021 год в первую очередь запомнился бесконечными переносами релизов. Надеюсь, в следующем году эта порочная практика прекратится.
Олег Трофим, режиссер фильма МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР
Из вышедшего в этом году мне больше всего запомнился наш фильм МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР. Я провел с ним последние два года, горячо люблю его как собственного ребенка. Я его видел тысячу раз, мне теперь этот фильм не развидеть (смеется). Отмечу фильм НИКТО Ильи Найшуллера. Не так часто удается увидеть качественные и интересные боевики, в которых авторы переосмысляют жанр и находят что-то там, где, казалось бы, все уже давным-давно ясно. Ну и просто переполняет гордость за земляка и коллегу, которому удалось снять крепкий фильм в Голливуде. Отмечу ДЮНУ – эту экранизацию мы ждали очень много лет, лично я остался в полном эстетическом и профессиональном восторге. Этим фильмом Дени Вильнев окончательно закрепил за собой статус культового режиссера и выдающегося художника современности в большом зрительском кино. Экранизировать ДЮНУ так, чтобы она по-настоящему удовлетворила фан-сообщество вселенной, – до него это не удавалось никому. Отмечу ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» – просто потому, что Андерсон – гений, демиург и величайший сказочник современности. Также на меня произвела сильное впечатление ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ ЗАКА СНАЙДЕРА. Решил из-за нее пересмотреть все предыдущие картины Снайдера, включая ХРАНИТЕЛЕЙ, лучшую супергеройскую экранизацию, на мой взгляд. Но все-таки именно эта версия ЛИГИ СПРАВЕДЛИВОСТИ дала возможность увидеть работу режиссера, который не был стеснен буквально ничем, кроме рамок самой реальности. Не всем это понравилось, но в итоге мы получили удивительный фильм, снятый выдающимся режиссером без тормозов. ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ Кирилла Семеновича Серебренникова мало вспоминают, когда подводят итоги года, но я считаю, что на сегодняшний день эта картина поднялась на недостижимую для российского авторского кино высоту в вопросах художественных, технических и поэтических. Благодаря изобретательности, глубокому уму и юношеской дерзости Кирилл Семенович сумел в мрачный босхианский мир российской глубинки вплести и добрый, почти народный юмор, и нетривиальную философию восприятия реальности. Не могу не отметить аплодисментами и сам факт того, что Серебренников снял это кино, несмотря на все сложности, с которыми ему пришлось столкнуться. Эта картина – самое большое кинособытие в году для меня.
Год был непростым и запомнился не самыми легкими моментами. Например, пришло осознание, что пандемия никогда не закончится и что кино действительно постепенно уходит из кинотеатров, а это заставляет по-новому посмотреть на собственную профессию и на то, как в ней можно реализоваться. Из хорошего – события на личном фронте. Опыт отцовства, принятие судьбы своего фильма и понимание, что мы будем и дальше развивать киновселенную Bubble. Теперь это и моя вселенная.
Нарек Мартиросян, продюсер фильма ПАЛЬМА
- ПАЛЬМА
- ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ ЗАКА СНАЙДЕРА
- БО БЕРНЭМ: ДОМА
- ЛУКА
- МАЛКОЛЬМ И МАРИ
- СВИНЬЯ
- ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ
- ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ
- ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ
- ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ
Год определенно запомнился успехами российского кино и сериалов на международной арене.
Александр Домогаров-Младший, режиссер фильма ПАЛЬМА
- ЕЩЕ ПО ОДНОЙ
- ОТЕЦ
- ВЕCТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ
- ДЮНА
- ДУША
- ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ
Год, к сожалению, был непростой, но очень важный, у меня состоялся режиссерский дебют с фильмом ПАЛЬМА. Для меня и моей семьи это большое событие. Дальше – больше и еще интереснее!
Александр Роднянский, продюсер фильма ЧЕРНОБЫЛЬ
Зарубежные картины:
• ПАМЯТЬ
• ГЕРОЙ
• РУКА БОГА
• ДЮНА
• СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ
• ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ
• РАСКОПКИ
• ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ
• ВСЕ ПРОШЛО ХОРОШО
• ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ
• БЕЗУМНОЕ КИНО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Картины, которые сняли отечественные режиссеры или продюсеры:
• КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ
Действие картины происходит в конкретном и страшном 1938 году, но в альтернативном Ленинграде с граффити Малевича, Филонова и Петрова-Водкина, летающими по небу дирижаблями и спецслужбистами в красных спортивных костюмах и черных бомберах. Новый фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова — абсолютно особое, художественно смелое, прямо говорящее о полицейском беспределе и произволе власти произведение.
• НУУЧЧА
Снятая под продюсерским присмотром Бориса Хлебникова драма Владимира Мункуева по произведению польского этнографа и революционера Вацлава Серошевского. Кино антиколониальное и впечатляющее.
• НА БЛИЗКОМ РАССТОЯНИИ
Актер Григорий Добрыгин рассказывает, подобно южнокорейским ПАРАЗИТАМ и звягинцевской ЕЛЕНЕ, про классовое неравенство.
• БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК
Суровая драма выживания Андрея Зайцева про похоронившую мужа девушку, зимой бредущую сквозь блокадный Ленинград, чтобы повидаться с отцом. Чувство ужаса спрятано в белоснежной, практически монохромной атмосфере. Картина основана на воспоминаниях поэтессы Ольги Берггольц и других блокадников – в том числе Даниила Гранина.
• НИКТО
После прорывного, но несколько однообразного ХАРДКОРА постановщик знаменитых клипов группы «Ленинград» Илья Найшуллер снял настоящий боевик в Голливуде. Много остроумных диалогов, отличный экшн с лихо поставленными драками и перестрелками и неожиданный Боб Оденкерк. Найшуллер лихо перевернул с ног на голову (критики бы сказали: деконструировал) классический жанр.
• МАМА, Я ДОМА
Второй фильм Владимира Битокова, выпускника мастерской Сокурова. Это живое, тактильное и тревожное кино. Камера Ксении Середы следует за героиней Раппопорт, играющей одну из своих лучших ролей.
• МЕДЕЯ
Современная интерпретация античной трагедии Еврипида. Александр Зельдович снимает фильмы очень редко – раз в десять лет. Наверное, поэтому настаивает на особом внимании к форме, отстраненной холодности киноязыка и изысках звукового дизайна.
• КРАСНЫЙ ПРИЗРАК
Фильм Андрея Богатырева поначалу вызывает смешанные чувства. Но потом втягивает и доставляет удовольствие. Таких фильмов о войне у нас, пожалуй, не делали. Кино с неожиданным для нашего кино настроением и смелым сочетанием жанров – военной драмы, боевика, черной комедии и вестерна (вернее, истерна). Лихо.
• РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ
Вторая работа Киры Коваленко, еще одной выпускницы мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарии. Первый в истории российского кино победитель престижнейшей программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. У фильма, на мой взгляд, совершенно особая и очень зрелая интонация, свой тщательно сдерживаемый темперамент и своя кавказская тактильность. И главное – это очень нежный фильм о фрустрации в отношениях отцов и детей.
• КУПЕ НОМЕР 6
Это самый русский фильм, хоть он и сделан финном Юхо Куосманеном. Нежная и меланхоличная история любви и поиска взаимопонимания.
Антон Зайцев, продюсер фильма БАТЯ
• ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ – потому что плохой, но несчастный герой Стэйтема бьет просто плохих.
• ОТРЯД САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ – потому что Джеймс Ганн и его фирменный юмор, только 18+.
• ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ – потому что это о гуманизме по отношении к игровым персонажам.
• РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ – потому что после просмотра не так стыдно перед собой, как после ГНЕВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО, хотя вроде и похоже.
• ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ – потому что появляются эмоции, как от первых фильмов франшизы.
• ОТЕЦ – прекрасная литература. Великолепная драматургия и работа с нарративными техниками.
• РУКА БОГА – также очень литературное кино. Герой очутился в сумрачном дантевском лесу в начале земного пути. Чудесная история о любви как о спасении.
• ГУНДА – с детства любил рассказы Бианки.
• ЖВАЛЫ – глупо и умно одновременно.
2021 год запомнился тем, что стриминговые платформы (и зарубежные, и отечественные) выпустили огромное количество сериалов, которые никто не вспомнит.
Дмитрий Ефимович, режиссер фильма БАТЯ
- РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ – за любовь к людям в каждом кадре.
- ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» – за любовь к кино (отдельно – за цитату из любимого Жака Тати).
- БЕЗУМНОЕ КИНО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ – за жизнь как она есть (отдельно – за «Краткий словарь анекдотов примет и чудес», похожий на прозу Вуди Аллена).
- БЕЛЫЙ ТИГР – за Достоевского.
- НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ ОСТРОВА РОЗ – за вдохновение и вкус.
- «Бумажный дом» – за пуще прежнего, за ансамбль.
- РУКА БОГА – за АМАРКОРД.
- ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ – за атмосферу.
- НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ – за музыку.
- ДЮНА – за лучший фильм.
2021-й запомнился больше всего выходом поставленного мной фильма. У меня это впервые, так что эмоций было чертовски много, и больше всего – пожалуй, от зрительских отзывов.
Алексей Нужный, режиссер и продюсер фильма ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО
- ДУША
- ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ
- ДЮНА
- РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ
- ЛУКА
- НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ
- ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО
- РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН
- ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ
- НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ
Этот год запомнился тем, что в прокат вышли три фильма, над которыми я трудился в 2020-м, – ОГОНЬ, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО. Два их них выходили в Новый год, а ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО – на праздник 8 Марта. Все три картины достойно показали себя в прокате и получили высокие зрительские оценки. Пользуясь случаем, благодарю съемочные команды, которые отдали свои силы, чтобы реализовать наши замыслы.
Антон Златопольский*, продюсер фильмов ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА, КОНЕК-ГОРБУНОК, ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО и ПАЛЬМА
* Продюсер попросил уточнить, что не стал включать в топ фильмы, к которым приложил руку в уходящем году.
- КУПЕ НОМЕР 6
- ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН»
- РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН
- НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ
- ЗВЕРОПОЙ 2
- ВЛАСТЬ ПСА
- АННЕТТ
- НУУЧА
- РУКА БОГА
Илья Стюарт, продюсер фильма РОДНЫЕ
- РУКА БОГА
- НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ
- ДЮНА
- ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ
- КОДА
- АННЕТТ
- ВЛАСТЬ ПСА
- СПЕНСЕР
- КУПЕ НОМЕР 6
- КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ
Невозможно не отметить успех российских картин на фестивалях в 2021-м. В том числе фильма ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ Кирилла Серебренникова, который продюсировала кинокомпания Hype Film и который участвовал в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. Признаюсь, это главная моя личная гордость в этом году. ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ можно смело назвать энциклопедией российской жизни, картина будет продолжать свое путешествие по миру и в следующем году.
07.01.2022 Автор: Рая Бакинская, Никита Никитин