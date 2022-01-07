Ведущие российские продюсеры назвали любимые фильмы 2021 года

Для финального электронного номера года БК решил выяснить, какие фильмы уходящего 2021-го главные герои российской киноиндустрии считают лучшими. Мы опросили создателей проектов, вошедших в топ-10 самых кассовых российских фильмов года.

Марюс Вайсберг, режиссер и продюсер фильма ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО

По итогам года особо выделю три проекта. ДЮНА – очень понравилась, абсолютно какой-то магической красоты и атмосферы картина. ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ – невероятного качества сценарий, превосходный юмор, свежая задумка, эдакое ШОУ ТРУМАНА на новом витке. Из всего мейнстрима этого года – самый яркий и живой фильм. «Игра в кальмара» – очень изобретательно и свежо придуманный сериал, который отдельно вдохновляет тем, что это именно корейская история. То есть это локальный продукт, который задал тренды развития для всей глобальной индустрии. Такие проекты заставляют Голливуд и весь англоязычный мир продолжать разворот в сторону дубляжа.

Также отмечу фильмы НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ, КРУЭЛЛА, ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА, ТИХОЕ МЕСТО 2 и ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ.

Мое личное главное впечатление года – съемки голливудской версии ИРОНИИ СУДЬБЫ в Бостоне, которые заняли у меня бόльшую часть года, без малого восемь месяцев. Благодаря работе над этой картиной у меня весь год полон драйва и свежих впечатлений. Я рад, что уже в феврале мы сможем представить фильм рынку. Результатом я доволен, поэтому нахожусь в приятном предвкушении премьеры, хоть уже и весь в новых проектах. Ну и, конечно, пандемия, которая уже второй год бушует на планете, не может не оказывать негативного влияния. Моя семья и я чувствуем себя достаточно спокойно, все привиты, но никто не отменял различных неприятных историй вокруг.

Александр Ревва, исполнитель главной роли в фильме ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО

Моя десятка любимых фильмов выглядит так:

ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО

Артем Габрелянов, продюсер фильма МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР

По ряду причин мне не удалось посмотреть большое количество фильмов в этом году, поэтому ограничусь пятью, которые мне запомнились. ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ – фильм, от которого я не ожидал вообще ничего, и именно поэтому он меня очень сильно порадовал. Более того, он гораздо лучше, интереснее, эмоциональнее и изобретательнее, чем ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ. ЭНКАНТО – удивительный мультфильм с довольно слабым сюжетом, но настолько потрясающими песнями за авторством Лина-Мануэля Миранды, что до истории просто нет никакого дела. ТИК-ТАК... БУМ! – Лин-Мануэль Миранда не перестает меня удивлять. Оказалось, что он не только великолепный поэт, композитор и исполнитель, но еще и потрясающий режиссер! Просто живое воплощение безграничного таланта и творчества.

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ – крайне ностальгический и фан-сервисный фильм, который умело обыгрывает штампы и обманывает ожидания насмотренных зрителей. ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ – мощнейшее кино, в котором

режиссер снимает, а актеры играют как в последний раз. Судя по итогам проката, больше таких фильмов делать не будут. 2021 год в первую очередь запомнился бесконечными переносами релизов. Надеюсь, в следующем году эта порочная практика прекратится.

Олег Трофим, режиссер фильма МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР

Из вышедшего в этом году мне больше всего запомнился наш фильм МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР. Я провел с ним последние два года, горячо люблю его как собственного ребенка. Я его видел тысячу раз, мне теперь этот фильм не развидеть (смеется). Отмечу фильм НИКТО Ильи Найшуллера. Не так часто удается увидеть качественные и интересные боевики, в которых авторы переосмысляют жанр и находят что-то там, где, казалось бы, все уже давным-давно ясно. Ну и просто переполняет гордость за земляка и коллегу, которому удалось снять крепкий фильм в Голливуде. Отмечу ДЮНУ – эту экранизацию мы ждали очень много лет, лично я остался в полном эстетическом и профессиональном восторге. Этим фильмом Дени Вильнев окончательно закрепил за собой статус культового режиссера и выдающегося художника современности в большом зрительском кино. Экранизировать ДЮНУ так, чтобы она по-настоящему удовлетворила фан-сообщество вселенной, – до него это не удавалось никому. Отмечу ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» – просто потому, что Андерсон – гений, демиург и величайший сказочник современности. Также на меня произвела сильное впечатление ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ ЗАКА СНАЙДЕРА. Решил из-за нее пересмотреть все предыдущие картины Снайдера, включая ХРАНИТЕЛЕЙ, лучшую супергеройскую экранизацию, на мой взгляд. Но все-таки именно эта версия ЛИГИ СПРАВЕДЛИВОСТИ дала возможность увидеть работу режиссера, который не был стеснен буквально ничем, кроме рамок самой реальности. Не всем это понравилось, но в итоге мы получили удивительный фильм, снятый выдающимся режиссером без тормозов. ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ Кирилла Семеновича Серебренникова мало вспоминают, когда подводят итоги года, но я считаю, что на сегодняшний день эта картина поднялась на недостижимую для российского авторского кино высоту в вопросах художественных, технических и поэтических. Благодаря изобретательности, глубокому уму и юношеской дерзости Кирилл Семенович сумел в мрачный босхианский мир российской глубинки вплести и добрый, почти народный юмор, и нетривиальную философию восприятия реальности. Не могу не отметить аплодисментами и сам факт того, что Серебренников снял это кино, несмотря на все сложности, с которыми ему пришлось столкнуться. Эта картина – самое большое кинособытие в году для меня.

Год был непростым и запомнился не самыми легкими моментами. Например, пришло осознание, что пандемия никогда не закончится и что кино действительно постепенно уходит из кинотеатров, а это заставляет по-новому посмотреть на собственную профессию и на то, как в ней можно реализоваться. Из хорошего – события на личном фронте. Опыт отцовства, принятие судьбы своего фильма и понимание, что мы будем и дальше развивать киновселенную Bubble. Теперь это и моя вселенная.

Нарек Мартиросян, продюсер фильма ПАЛЬМА

ПАЛЬМА ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ ЗАКА СНАЙДЕРА БО БЕРНЭМ: ДОМА ЛУКА МАЛКОЛЬМ И МАРИ СВИНЬЯ ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ

Год определенно запомнился успехами российского кино и сериалов на международной арене.

Александр Домогаров-Младший, режиссер фильма ПАЛЬМА

ЕЩЕ ПО ОДНОЙ ОТЕЦ ВЕCТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ ДЮНА ДУША ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ

Год, к сожалению, был непростой, но очень важный, у меня состоялся режиссерский дебют с фильмом ПАЛЬМА. Для меня и моей семьи это большое событие. Дальше – больше и еще интереснее!

Александр Роднянский, продюсер фильма ЧЕРНОБЫЛЬ

Зарубежные картины:

• ПАМЯТЬ

• ГЕРОЙ

• РУКА БОГА

• ДЮНА

• СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ

• ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ

• РАСКОПКИ

• ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ

• ВСЕ ПРОШЛО ХОРОШО

• ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ

• БЕЗУМНОЕ КИНО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Картины, которые сняли отечественные режиссеры или продюсеры:

• КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ

Действие картины происходит в конкретном и страшном 1938 году, но в альтернативном Ленинграде с граффити Малевича, Филонова и Петрова-Водкина, летающими по небу дирижаблями и спецслужбистами в красных спортивных костюмах и черных бомберах. Новый фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова — абсолютно особое, художественно смелое, прямо говорящее о полицейском беспределе и произволе власти произведение.

• НУУЧЧА

Снятая под продюсерским присмотром Бориса Хлебникова драма Владимира Мункуева по произведению польского этнографа и революционера Вацлава Серошевского. Кино антиколониальное и впечатляющее.

• НА БЛИЗКОМ РАССТОЯНИИ

Актер Григорий Добрыгин рассказывает, подобно южнокорейским ПАРАЗИТАМ и звягинцевской ЕЛЕНЕ, про классовое неравенство.

• БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК

Суровая драма выживания Андрея Зайцева про похоронившую мужа девушку, зимой бредущую сквозь блокадный Ленинград, чтобы повидаться с отцом. Чувство ужаса спрятано в белоснежной, практически монохромной атмосфере. Картина основана на воспоминаниях поэтессы Ольги Берггольц и других блокадников – в том числе Даниила Гранина.

• НИКТО

После прорывного, но несколько однообразного ХАРДКОРА постановщик знаменитых клипов группы «Ленинград» Илья Найшуллер снял настоящий боевик в Голливуде. Много остроумных диалогов, отличный экшн с лихо поставленными драками и перестрелками и неожиданный Боб Оденкерк. Найшуллер лихо перевернул с ног на голову (критики бы сказали: деконструировал) классический жанр.

• МАМА, Я ДОМА

Второй фильм Владимира Битокова, выпускника мастерской Сокурова. Это живое, тактильное и тревожное кино. Камера Ксении Середы следует за героиней Раппопорт, играющей одну из своих лучших ролей.

• МЕДЕЯ

Современная интерпретация античной трагедии Еврипида. Александр Зельдович снимает фильмы очень редко – раз в десять лет. Наверное, поэтому настаивает на особом внимании к форме, отстраненной холодности киноязыка и изысках звукового дизайна.

• КРАСНЫЙ ПРИЗРАК

Фильм Андрея Богатырева поначалу вызывает смешанные чувства. Но потом втягивает и доставляет удовольствие. Таких фильмов о войне у нас, пожалуй, не делали. Кино с неожиданным для нашего кино настроением и смелым сочетанием жанров – военной драмы, боевика, черной комедии и вестерна (вернее, истерна). Лихо.

• РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ

Вторая работа Киры Коваленко, еще одной выпускницы мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарии. Первый в истории российского кино победитель престижнейшей программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. У фильма, на мой взгляд, совершенно особая и очень зрелая интонация, свой тщательно сдерживаемый темперамент и своя кавказская тактильность. И главное – это очень нежный фильм о фрустрации в отношениях отцов и детей.

• КУПЕ НОМЕР 6

Это самый русский фильм, хоть он и сделан финном Юхо Куосманеном. Нежная и меланхоличная история любви и поиска взаимопонимания.

Антон Зайцев, продюсер фильма БАТЯ

• ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ – потому что плохой, но несчастный герой Стэйтема бьет просто плохих.

• ОТРЯД САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ – потому что Джеймс Ганн и его фирменный юмор, только 18+.

• ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ – потому что это о гуманизме по отношении к игровым персонажам.

• РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ – потому что после просмотра не так стыдно перед собой, как после ГНЕВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО, хотя вроде и похоже.

• ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ – потому что появляются эмоции, как от первых фильмов франшизы.

• ОТЕЦ – прекрасная литература. Великолепная драматургия и работа с нарративными техниками.

• РУКА БОГА – также очень литературное кино. Герой очутился в сумрачном дантевском лесу в начале земного пути. Чудесная история о любви как о спасении.

• ГУНДА – с детства любил рассказы Бианки.

• ЖВАЛЫ – глупо и умно одновременно.

2021 год запомнился тем, что стриминговые платформы (и зарубежные, и отечественные) выпустили огромное количество сериалов, которые никто не вспомнит.

Дмитрий Ефимович, режиссер фильма БАТЯ

РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ – за любовь к людям в каждом кадре. ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» – за любовь к кино (отдельно – за цитату из любимого Жака Тати). БЕЗУМНОЕ КИНО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ – за жизнь как она есть (отдельно – за «Краткий словарь анекдотов примет и чудес», похожий на прозу Вуди Аллена). БЕЛЫЙ ТИГР – за Достоевского. НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ ОСТРОВА РОЗ – за вдохновение и вкус. «Бумажный дом» – за пуще прежнего, за ансамбль. РУКА БОГА – за АМАРКОРД. ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ – за атмосферу. НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ – за музыку. ДЮНА – за лучший фильм.

2021-й запомнился больше всего выходом поставленного мной фильма. У меня это впервые, так что эмоций было чертовски много, и больше всего – пожалуй, от зрительских отзывов.

Алексей Нужный, режиссер и продюсер фильма ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО

ДУША ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ ДЮНА РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ ЛУКА НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ

Этот год запомнился тем, что в прокат вышли три фильма, над которыми я трудился в 2020-м, – ОГОНЬ, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО. Два их них выходили в Новый год, а ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО – на праздник 8 Марта. Все три картины достойно показали себя в прокате и получили высокие зрительские оценки. Пользуясь случаем, благодарю съемочные команды, которые отдали свои силы, чтобы реализовать наши замыслы.

Антон Златопольский*, продюсер фильмов ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА, КОНЕК-ГОРБУНОК, ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО и ПАЛЬМА

* Продюсер попросил уточнить, что не стал включать в топ фильмы, к которым приложил руку в уходящем году.

КУПЕ НОМЕР 6 ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ ЗВЕРОПОЙ 2 ВЛАСТЬ ПСА АННЕТТ НУУЧА РУКА БОГА

Илья Стюарт, продюсер фильма РОДНЫЕ

РУКА БОГА НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ ДЮНА ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ КОДА АННЕТТ ВЛАСТЬ ПСА СПЕНСЕР КУПЕ НОМЕР 6 КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ

Невозможно не отметить успех российских картин на фестивалях в 2021-м. В том числе фильма ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ Кирилла Серебренникова, который продюсировала кинокомпания Hype Film и который участвовал в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. Признаюсь, это главная моя личная гордость в этом году. ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ можно смело назвать энциклопедией российской жизни, картина будет продолжать свое путешествие по миру и в следующем году.

07.01.2022 Автор: Рая Бакинская, Никита Никитин