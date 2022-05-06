10 потенциальных российских кинохитов, которые могут спасти прокат

Российские кинотеатры уже более двух месяцев работают без голливудских новинок. Главные надежды в условиях новой реальности демонстраторы вынуждены возлагать на российские проекты. Отдельные отечественные релизы раньше собирали если и не сопоставимую с комиксами Marvel кассу, то хотя бы приближались к их показателям. Мы решили посмотреть в ближайшее будущее и найти в нем фильмы, способные стать полноценными блокбастерами.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (9 июня, «Каропрокат»)

Ближайшим крупным релизом, способным преподнести приятный сюрприз кинотеатрам, может стать комедия Александра Фомина МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (продюсеры - Екатерина Конененко, Илья Найшуллер, Дмитрий Литвинов). По сюжету, взрослый парень в силу ряда обстоятельств вынужден изображать из себя старшеклассника. До ухода мейджоров с российского рынка фильм входил в пакет Disney, что уже самом по себе говорит о его кассовом птенциале. Фильм обладает актуальным актерским состав во главе с Павлом Табаковым, Данилой Козловским и Ингрид Олеринской. Главным кассовым референсом для этой картины при условии хорошего сарафана могла бы стать комедия Я ХУДЕЮ (634 млн рублей).

МЫ (8 сентября, «Централ Партнершип»)

Новый высокобюджетный проект от студии «Большое кино». Она продолжает поставлять на отечественный рынок разнообразные фантастические истории. На счету компании супергеройские ЗАЩИТНИКИ, семейный РОБО и рассчитанные на более взрослого зрителя МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ и КОМА. Судьба этих проектов складывалась в российском прокате по-разному, но неизменно внушительными были международные продажи фильмов, они покрывали ощутимую долю затрат создателей. В недавнем интервью БК продюсер Гевонд Андреасян рассказал, что по известным причинам мировые рынки для фильма МЫ в данный конкретный момент закрыты. В сложившихся условиях критически важными для проекта становятся сборы на внутреннем рынке, которые, в свою очередь, будут зависеть от привлекательности и масштаба рекламной кампании. Будем надеяться, «Большому кино» вместе с дистрибьютором удастся упаковать экранизацию легендарного романа Замятина таким образом, что он будет воспринят актуальным у активной кинотеатральной аудитории.

СЕРДЦЕ ПАРМЫ (6 октября, «Централ Партнершип»)

6 октября в кинотеатрах должно выйти долгожданная экранизация знаменитого романа Алексея Иванова СЕРДЦЕ ПАРМЫ. Изначальная коммерческая конфигурация проекта внушает доверие. В основе популярный исторический роман, в кресле режиссера – постановщик успешных проектов МЕТРО и ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ Антон Мегердичев, в главной роли – актуальная звезда Александр Кузнецов. Однако первые показанные материалы несколько развенчали репутацию проекта как гарантированного исторического блокбастера. На данный момент нового ВИКИНГА кинотеатры ждать перестали. А вот новый ВОЛКОДАВ с точки зрения сборов еще возможен - поддержка крупного телеканала, учитывая присутствие в продюсерах Антона Златопольского, проекту гарантирована.

ДЕКАБРЬ (20 октября, «Централ Партнершип»)

Новый проекта автора ТЕКСТА и ХОЛОПА Клима Шипенко про последние дни жизни Сергея Есенина с Александром Петровым в главной роли. Первые рассказы на съемок настраивают на необычный исторический артбастер, не чуждый визионерским экспериментам. ДЕКАБРЬ – крайне амбициозный проект, который выламывается из любых шаблонов, благодаря чему способен выйти за рамки любых прогнозов. Однако тут важно удачно преподнести всю нестандартность для широкой аудитории. По тем рабочим материалам, которые доступны профессионалам, говорить об этом было рано.

НЮРНБЕРГ (24 ноября, UPI)

Исторический триллер от режиссера ЛЕГЕНДЫ №17 и ЭКИПАЖА Николая Лебедева про легендарный судебный процесс над представителями нацистской верхушки. Именно НЮРНБЕРГ вместе с ВОЛАНДОМ Михаила Локшина (изначально фантазию на темы Булгакова собирался снимать именно Лебедев) пока остаются единственными крупными российскими проектами, которые числятся в пакете голливудского мейджора, а именно компании Universal. В первом тизере проскальзывают фрагменты экшна, однако раскрытие исторически важных судебных перипетий наверняка в фильме будут превалировать. А как недавно напомнил ЧЕМПИОН МИРА, выстроить в кино динамичный конфликт вокруг психологического поединка героев бывает трудновато. В то же время исторический антураж привлекает преимущественно возрастную аудиторию. Так что если рынок получит фильм, который сможет мобилизовать на просмотр молодежь, можно будет сказать, что Николай Лебедев решил нетривиальную задачу.

ВОЛАНД (1 января, UPI)

Интригующая фантазия по мотивам всенародно любимого произведения Михаила Булгакова представляется одним из главных релизов грядущего Нового года. Небанальный подход к вопросу киноадаптации, известный европейский актер в главной роли, целая россыпь отечественных звезд в других хрестоматийных образах, креативный маркетинг, высокое качество продакшна, заметный уже по одному тизеру, – даже в условиях повшенной конкуренции подобный проект легко стал бы кинособытием национального масштаба, а теперь и подавно. Однако пока даже не хочется думать, в каком состоянии будет система кинопоказа через восемь месяцев действия санкций. Предварительно в качестве референса назовем ВИЯ со сборами в 1,2 млрд рублей.

РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (29 декабря, «Централ Партнершип»), ЧЕБУРАШКА (1 января, «Централ Партнершип»), МИРА (2023), БАНСУ (2023).

Напомним также об еще четырех картинах, скорейший выход которых серьезно поддержал бы кинопоказ. Однако степень готовности данных проектов оставляет желать лучшего. Даже если съемки этих картин давно завершены, в данный момент они находятся в активной фазе постпродакшна. В частности, именно это БК подтвердил Евгений Никишов в отношении своего проекта БАНСУ. Так что выход этих картин хотя бы осенью произойдет лишь в случае крайне благоприятного стечения обстоятельств.

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06.05.2022 Автор: Никита Никитин