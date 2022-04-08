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Аналитика


Кинотеатральные сборы в марте 2022 года обновили пятилетний минимум

Касса первого месяца весны была на 28% ниже, чем в малоудачном феврале 2022-го

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», минувший март стал самым слабым за пять лет — суммарные сборы за этот период составили 2,160 млрд рублей, что  на 45% меньше кассы марта 2021-го. Также сборы уменьшились относительно февраля 2022-го на 28%. При пересчете в валюту сборы марта составили $25,489 млн — это на 51% меньше результата марта 2021-го и на 35% ниже февраля 2022-го.

Посещаемость упала еще более существенно: в марте кинотеатры продали 7,586 млн билетов, что на 50% меньше, чем в марте 2021-го, и на 20% хуже по сравнению с февралем. Причина такой динамики очевидна – приостановка работы в России всех голливудских мейджоров.

Поскольку бόльшая часть мейджоров ушла именно с российского рынка, то доля стран Содружества в общей кассе заметно выросла – с 3,7% в феврале до 11,3% в марте. Сборы за первый месяц весны 2022 года в России и СНГ оказались на уровне 2,434 млрд рублей. Этот показатель оказался на 40% хуже кассы марта 2021 года и на 27% меньше сборов прошедшего февраля. При пересчете в валюте касса составляет $28,369 млн — данный результат на 48% меньше марта 2021-го и на 36% ниже прошедшего февраля. Всего в СНГ в первый месяц весны было продано 7,917 млн билетов. 

08.04.2022 Автор: БК

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