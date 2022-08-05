Сборы российских кинотеатров в июле 2022 года показывают новый минимум

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», кинотеатральные сборы в июле 2022 года составили 1,067 млрд рублей, что на 52% меньше кассы июля 2021-го. Также сборы уменьшились относительно июня 2022-го на 15%. При пересчете в валюту сборы июля составили $18,392 млн – это на 39% меньше результата июля 2021-го и на 11% ниже июня 2022-го.

Посещаемость упала еще более существенно: в июле кинотеатры продали 3,982 млн билетов, что на 56% меньше, чем в июле 2021-го, и на 25% хуже по сравнению с минувшим июнем.

Сборы за июль 2022 года в России и СНГ оказались на уровне 1,513 млрд рублей. Этот показатель оказался на 37% ниже кассы июля 2021 года и на 1% меньше сборов прошедшего июня. При пересчете в валюте касса составляет $26,027 млн – данный результат на 20% меньше июля 2021-го и на 3% ниже июня 2022-го. Всего в СНГ в первый месяц весны было продано 6,302 млн билетов.

05.08.2022 Автор: Виолетта Палий, Ольга Куликова