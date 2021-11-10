Официальная касса России: бокс-офис продолжает бить антирекорды

Падение сборов мультфильма КОЩЕЙ. НАЧАЛО на втором уикенде составило умеренные 32,3%. Это немного сильнее, чем было у ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ (-26,5%) и ПРИНЦЕССЫ И ДРАКОНА (-30,4%). Общая касса проекта достигла 66,1 млн рублей, что уже выше итоговых цифр релиза БЕЛКА И СТРЕЛКА: КАРИБСКАЯ ТАЙНА (48,9 млн) и минимально уступает БАРБОСКИНЫМ НА ДАЧЕ (67,7 млн).

Сборы картины СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР снизились лишь на 20,5% – это лучший показатель в топ-10. Однако из-за ограничений на работу кинотеатров даже школьные каникулы не помогли сиквелу приблизиться к графику оригинала. На его счету в настоящий момент 410 млн, в то время как у первой части после четырех недель проката в активе было 784 млн.

Третье место смог сохранить еще один мультфильм, НЕИСПРАВИМЫЙ РОН. Его выручка выросла до 160 млн, тем самым он опередил такие проекты, как ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО (147 млн) и ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР (142 млн).

ВЕНОМ 2 не останавливается в своем стремлении стать самым кассовым релизом года. По итогам недели до намеченной цели ему осталось заработать еще 19 млн рублей. Замкнул пятерку лидеров шпионский экшн НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ. На его счету в общей сложности 769 млн, что лишь немного меньше результата картины 007: СПЕКТР (777 млн), самой успешной на данный момент в России из числа фильмов о Джеймсе Бонде.

Продолжающий работать в рамках превью-показов хоррор СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА НЕЗНАКОМЦАМ занял девятое место чарта. В его активе 4,3 млн рублей.

Также в прокат вышли военная драма ХОЛОДНОЕ ЗОЛОТО (0,8 млн, 12 строчка) и МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 132. НА ДВОРЕ МУЛЬТЯБРЬ (0,4 млн, 16 место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 102 млн рублей, с учетом стран СНГ – 202 млн. Это на 32,7% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 54,9% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2020 года, когда чарт возглавлял фильм ВЕДЬМЫ.

10.11.2021 Автор: Максим Острый