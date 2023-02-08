Официальная касса России: «О чем говорят мужчины: простые удовольствия» стартовали со второй строчки

Семейный блокбастер ЧЕБУРАШКА шестой раз подряд возглавил российский бокс-офис. За уикенд картина освоила 268 млн рублей, что почти вдвое выше цифр АВАТАРА на аналогичном отрезке (142 млн с учетом стран СНГ). Всего в активе ЧЕБУРАШКИ 6,094 млрд рублей, а число его зрителей превысило 20 млн человек.

Российская комедия О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ стартовала с 134 млн рублей, заняв вторую строчку в чарте. Лента опередила недавние ЕЛКИ 9 (125 млн) и НЕПОСЛУШНИКА 2 (90,6 млн), но не смогла достичь показателей предыдущей части франшизы (198 млн).

Тройку лидеров замкнул АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ, который, судя по доступным данным, заработал за уикенд 100 млн рублей. Его общая касса достигла 805 млн.

Падение сборов мультфильма ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС составило на втором уикенде 29,3%. Это немного сильнее, чем было у проектов БАЛЕРИНА (-21,7%) и КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ (-27,4%), но лучше, чем у картины ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК (-32,5%). Общие сборы достигли 154 млн рублей, что выше итоговых цифр мультфильмов КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ (124 млн) и ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ (138 млн).

Боевик ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ, потерявший 39,1% от выручки предыдущего уикенда, замкнул пятерку лидеров проката. Общая касса новой работы Гая Ричи достигла отметки 568 млн рублей.

Сборы экшна КРУШЕНИЕ снизились во второй уикенд на умеренные 47,1%. Общая касса достигла 123 млн рублей, что уже значительно выше итоговых цифр ПРОПАВШЕЙ (65,3 млн).

На седьмой и восьмой строчках чарта расположились два хоррора. Американский фильм ужасов МЕТКИ ТЬМЫ смог привлечь 10,7 млн рублей, что выше цифр КРОВИ (8,8 млн) и ЗАГОВОРА ДЬЯВОЛА (8,6 млн). Мексиканская ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ, в свою очередь, с результатом в 8,1 млн обошла проект АСТРАЛ. РЕИНКАРНАЦИЯ (6,9 млн).

Также в прокат вышли триллер ОДИН НАСТОЯЩИЙ ДЕНЬ (2,8 млн, тринадцатая строчка), мелодрама ЛИЗА (1,8 млн, пятнадцатое место), драма БЕЛЫЙ АНГЕЛ ТУНДРЫ (1,4 млн, семнадцатая позиция) и перевыпуск НЕБА НАД БЕРЛИНОМ (1 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 688 млн рублей, с учетом стран СНГ – 737 млн. Это на 21,8% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 126,4% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм АЛЛЕЯ КОШМАРОВ.

08.02.2023 Автор: Максим Острый