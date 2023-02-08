top banner
  • Главная
  • /
  • Аналитика
  • /
  • Официальная касса России: «О чем говорят мужчины: простые удовольствия» стартовали со второй строчки

Аналитика


Официальная касса России: «О чем говорят мужчины: простые удовольствия» стартовали со второй строчки

«Чебурашка» заработал более 6 млрд рублей

Семейный блокбастер ЧЕБУРАШКА шестой раз подряд возглавил российский бокс-офис. За уикенд картина освоила 268 млн рублей, что почти вдвое выше цифр АВАТАРА на аналогичном отрезке (142 млн с учетом стран СНГ). Всего в активе ЧЕБУРАШКИ 6,094 млрд рублей, а число его зрителей превысило 20 млн человек.

Российская комедия О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ стартовала с 134 млн рублей, заняв вторую строчку в чарте. Лента опередила недавние ЕЛКИ 9 (125 млн) и НЕПОСЛУШНИКА 2 (90,6 млн), но не смогла достичь показателей предыдущей части франшизы (198 млн).

Тройку лидеров замкнул АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ, который, судя по доступным данным, заработал за уикенд 100 млн рублей. Его общая касса достигла 805 млн.

Падение сборов мультфильма ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС составило на втором уикенде 29,3%. Это немного сильнее, чем было у проектов БАЛЕРИНА (-21,7%) и КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ (-27,4%), но лучше, чем у картины ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК (-32,5%). Общие сборы достигли 154 млн рублей, что выше итоговых цифр мультфильмов КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ (124 млн) и ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ (138 млн).

Боевик ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ, потерявший 39,1% от выручки предыдущего уикенда, замкнул пятерку лидеров проката. Общая касса новой работы Гая Ричи достигла отметки 568 млн рублей.

Сборы экшна КРУШЕНИЕ снизились во второй уикенд на умеренные 47,1%. Общая касса достигла 123 млн рублей, что уже значительно выше итоговых цифр ПРОПАВШЕЙ (65,3 млн).

На седьмой и восьмой строчках чарта расположились два хоррора. Американский фильм ужасов МЕТКИ ТЬМЫ смог привлечь 10,7 млн рублей, что выше цифр КРОВИ (8,8 млн) и ЗАГОВОРА ДЬЯВОЛА (8,6 млн). Мексиканская ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ, в свою очередь, с результатом в 8,1 млн обошла проект АСТРАЛ. РЕИНКАРНАЦИЯ (6,9 млн).

Также в прокат вышли триллер ОДИН НАСТОЯЩИЙ ДЕНЬ (2,8 млн, тринадцатая строчка), мелодрама ЛИЗА (1,8 млн, пятнадцатое место), драма БЕЛЫЙ АНГЕЛ ТУНДРЫ (1,4 млн, семнадцатая позиция) и перевыпуск НЕБА НАД БЕРЛИНОМ (1 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 688 млн рублей, с учетом стран СНГ – 737 млн. Это на 21,8% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 126,4% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм АЛЛЕЯ КОШМАРОВ.

08.02.2023 Автор: Максим Острый

Самое читаемое

Предварительная касса четверга: новые «О чем говорят мужчины» стартуют со второй строчки
Подробнее
Совет Федерации предлагает отменить штрафы за показ зарубежных фильмов без прокатного удостоверения
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2–5 февраля
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в январе 2023 года
Подробнее
«Чебурашка» заработал 6 млрд рублей в российском прокате
Подробнее
Международная касса: «Аватар: Путь воды» обогнал «Титаник»
Подробнее
Premier представил премьеры февраля 2023 года
Подробнее
«Иви» анонсировал премьеры февраля 2023 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: новые «О чем говорят мужчины» стартуют со второй строчки
Подробнее
Предпродажи уикенда: рекордные «Простые удовольствия» для «Квартета И»
Подробнее
Январь 2023 года стал лучшим месяцем за всю историю российского проката
Подробнее
Wink представил новинки февраля 2023 года
Подробнее
Издательская группа «Эксмо-АСТ» будет инвестировать в экранизации российских книг
Подробнее
ИРИ начал прием заявок на конкурс по созданию национального контента
Подробнее
Касса четверга: лучшей новинкой стал фильм «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»
Подробнее
Официальная касса России: «Изумительный Морис» стартовал с третьего места
Подробнее
Стали известны номинанты X премии АПКиТ
Подробнее
Киновселенную DC ждет глобальный перезапуск
Подробнее
«Чебурашку» посмотрели в кинотеатрах 20 млн зрителей
Подробнее
Американская касса: «Аватар: Путь воды» сместился на третью строчку рейтинга
Подробнее