Официальная касса России: «Беляковы в отпуске» потеснили «Графа Монте-Кристо»

Главной премьерой минувшего уикенда стала отечественная семейная комедия БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ. Приключения героя Сергея Светлакова в Турции заработали за первые выходные 66,8 млн рублей, показав лучший старт среди российских игровых релизов с середины июля, когда в прокат вышел ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ (73,5 млн). Проект телеканала ТНТ и студии Sverdлovsk также превзошел стартовые сборы других релизов с участием Светлакова: LOVE (47 млн) и ЕЛКИ 8 (20,1 млн).

«Те цифры, которые мы имеем на сегодняшний день, говорят о том, что наше кино будет работать вдолгую. Мы рассчитываем минимум на месяц. Мы уверены, что наше кино получилось и смешным, и трогательным. Мы надеемся на «сарафан», благодаря которому зрители будут приходить в кинотеатр семьями», – прокомментировал успех ленты продюсер и исполнитель главной роли Сергей Светлаков.

Положительный «сарафан» позволил приключенческому экшну ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО увеличить свою выручку на втором уикенде на 13,4%. Сборы составили 64,6 млн рублей, а общая сумма за две недели 143 млн. Это больше сборов более звездной костюмированной драмы ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ Ридли Скотта (132 млн) и заметно выше показателей других экранизаций романов Александра Дюма: ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН (119 млн) и ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ (65,2 млн).

Пиратские релизы оказались на третьей строчке. Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием, за которыми на прошлой неделе преимущественно скрывалось фэнтези Тима Бертона БИТЛДЖУС БИТЛДЖУС, составила 39,4 млн рублей, это на 25,4% меньше, чем было неделю назад.

Анимационный хит ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ уверенно держится в прокате, освоив на пятом уикенде 37,6 млн рублей.Падение сборов составило всего 21,3%. В копилке мультфильма уже 406 млн рублей. Этой суммы оказалось достаточно, чтобы подняться на 16-е место среди самых успешных российских анимаций, обогнав результаты релиза ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ (391 млн).

На пятом месте оказался хоррор СУБСТАНЦИЯ с поразительной динамикой роста сборов – 30,1%. Это самый̆ высокий̆ прирост в истории зарубежных игровых релизов со стартом от 25 млн без учета новогодних праздников. Предыдущий рекорд принадлежал выходившей в 2019 году комедии ЗЕЛЕНАЯ КНИГА (+21,3%). Фильм с Деми Мур и Маргаретт Куолли заработал за второй уикенд 36 млн рублей, а суммарная выручка составила 76,9 млн.

Франко-бельгийская новинка ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ стартовала с шестой строчки. Постапокалиптический триллер заработал 26 млн рублей, обогнав результаты таких аналогов, как ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП (21,9 млн) и ЭРА ВЫЖИВАНИЯ (15,5%), и чуть недотянув до результата французской КАТАСТРОФЫ (26,2 млн). Средняя посещаемость на сеанс составила 14 человек, это самый высокий показатель среди новинок в топ-10.

Российская драма 9 СЕКУНД заработала на старте 21,3 млн рублей. Фильм, в основе которого лежит история реального подвига матроса Алдара Цыденжапова, превзошел показатели основанных на реальных событиях картин: АМАНАТ (19,3 млн) и СВОЯ ВОЙНА: ШТОРМ В ПУСТЫНЕ (16,9) млн. Наибольшим вниманием лента Олега Штрома пользовалась в Бурятии и Забайкалье, откуда родом реальный герой. Эти регионы принесли 27,7% от общих сборов.

Анимационная новинка КОМАНДА МОНСТРОВ начала работу с восьмого места. Мультфильм от прокатчика «Наше кино» освоил за уикенд 21,3 млн, обогнав другие похожие релизы кинокомпании: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА (20 млн) и ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС (16,9 млн), но чуть уступила анимации ПУШИСТЫЙ ВОЯЖ (23,1 млн).

Новинка с Павлом Прилучным МУЖСКОЕ СЛОВО оказалась на девятой строчке со сборами в 11,6 млн рублей. Драма об отце, который ради сына готов на все, уступила показателям таких аналогов, как ПО-МУЖСКИ с Антоном Лапенко (14 млн) и НА ОЩУПЬ (16 млн), но превысила результаты сборов другой драмы с Прилучным СЛОН (10,3 млн).

Замкнул топ-10 кинокомикс ХЕЛЛБОЙ: ПРОКЛЯТИЕ ГОРБУНА. На второй неделе проката фэнтези-хоррор потерял существенные 55,8% от своих сборов и заработал 11,6 млн рублей. Общая выручка за две недели составила 47,2 млн. Еще сильнее падение было у фильмов ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ в 2020 году (65,7%) и БУГИМЕН. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ в 2023 году (65,3%).

В прокате также были представлены первые две серии проекта ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. НАСЛЕДИЕ. Серия специальных показов оказалась на 12-м месте со сборами в 8,6 млн. Среди других новинок недели – хоррор ПОЛТЕРГЕЙСТ: ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (13-е место, 4,7 млн), перевыпуск аниме Хаяо Миядзаки ВЕДЬМИНА СЛУЖБА ДОСТАВКИ (14-е место, 4,3 млн), фильм ужасов АСТРАЛ. СТЕРЕОСКОП ДЕМОНА (15-е место, 3,9 млн), документальный фильм КРЕСТ Сергея Дебижева (16-е место, 3,7 млн) и семейное фэнтези ВАЙЛЕТ В СТРАНЕ ЧУДЕС (17-е место, 3,6 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 383 млн рублей, с учетом стран СНГ – 407 млн. Это на 27,4% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 41,9% больше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда в прокате удерживал лидерство пиратский релиз БАРБИ.

Фото: кадр из фильма БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ

02.10.2024 Автор: Вероника Скурихина