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Аналитика


Официальная касса России: в российском бокс-офисе произошла смена лидера

Золото на уикенде досталось фэнтези «Баба Яга спасает мир»

Проект компании «Наше кино» на старте смог заработать 95,9 млн рублей. Это значительно больше, чем было у таких прошлогодних картин, как КРАСНАЯ ШАПОЧКА (46,1 млн) и ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (45,2 млн). БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР, таким образом, показал пятый старт в истории среди российских проектов, выходивших в летние месяцы.

«Мне кажется, мы четко попали в запрос аудитории. Это качественное российское кино, ориентированное на самого широкого зрителя. В картине есть юмор, достойные спецэффекты, отличный актерский состав. Ну и, конечно же, бренд Бабы-яги», – рассказал в интервью ЭБК управляющий партнер компании «Наше кино» Максим Рогальский.

Падение сборов комедии ЗА ПАЛЫЧА! составило умеренные 36,4%. Общая касса ленты выросла до 149 млн рублей, что уже превосходит итоговые цифры фильма БЫТЬ (122 млн).

На третье место опустилась костюмная драма ЖАННА ДЮБАРРИ, потерявшая 39,1% от выручки предыдущего уикенда. Ее общий заработок достиг 235 млн, опередив итоговые показатели МАЛЕНЬКИХ ЖЕНЩИН (179 млн).

С четвертой строчки и 20,5 млн рублей стартовал хоррор КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ. Лучше него в этом году среди фильмов ужасов начинали прокат только АСТРАЛ: ПОТОМСТВО (34,9 млн) и 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА (21,2 млн).

Замкнули пятерку чарта показы с предсеансовым обслуживанием. Они принесли кинотеатрам 17,9 млн рублей.

На шестом месте расположился боевик КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ. Новинка стартовала с 10,1 млн рублей, в то время как предыдущая часть франшизы начинала прокат с 4,2 млн.

Десятое место досталось комедии 10 ДНЕЙ БЕЗ МАМЫ В КУРШЕВЕЛЕ. Выручка за первые четыре дня в прокате составила 5,2 млн рублей. Первая часть франшизы, НЕ ВСЕ ДОМА, в 2020 году смогла освоить на старте 3,8 млн.

Также в прокат вышли хоррор СВАДЕБНАЯ РЕЗНЯ (4,2 млн, тринадцатое место), анимация ДОМОВЯТА: НАВСТРЕЧУ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ (3,5 млн, пятнадцатое место) и перевыпуск КРАСИВОГО МАЛЬЧИКА (1,2 млн, девятнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 284 млн рублей, с учетом стран СНГ – 432 млн. Это на 6,7% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 172% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял мультфильм ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК.

Фото: кадр из фильма БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР

09.08.2023 Автор: Максим Острый

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