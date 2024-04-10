Официальная касса России: «Летучий корабль» лидирует третью неделю подряд

За уикенд сказка ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ освоила 137 млн рублей, общая выручка проекта выросла до 777 млн. Картина на 20% отстает от графика КОНЬКА-ГОРБУНКА (970 млн за аналогичный отрезок времени).

Показы с предсеансовым обслуживанием принесли кинотеатрам 60,7 млн рублей. Неделей ранее их выручка составила 64,7 млн.

Лучшей официальной новинкой уикенда стала приключенческая лента АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ. На старте фильм с Марком Уолбергом в главной роли заработал 36,7 млн рублей, опередив недавнюю комедию КОТ И ПЕС (32,1 млн).

Четвертое место досталось истерну ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ, освоившему за первый уикенд 30,5 млн рублей. Картина Андрея Богатырева, несмотря на поддержку Первого канала, не смогла повторить результат проекта ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ (37,8 млн).

«Результаты прошли по нижней планке ожиданий, но индустрия все еще восстанавливается после трагедии в «Крокусе», и мы понимали, что это может сказаться и на нашем уикенде. Тем не менее прокат продолжается, и ориентир финальных сборов для нас – ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ. Верим, что эффективное соединение жанра, актеров, сюжета и поддержки столь необычного российского проекта Первым каналом и другими партнерами помогут нам достичь этих результатов», – рассказала в интервью ЭБК генеральный директор компании «КарроПрокат» Ия Лебедева.

Замкнул пятерку лидеров ОНЕГИН. На счету фильма производства Кинокомпании братьев Андреасян уже 740 млн рублей.

Отечественный хоррор ДОМОВОЙ привлек за первые дни в прокате 15,5 млн рублей. Новинка смогла опередить стартовые показатели таких релизов, как ВДОВА (14,2 млн) и БЫВШАЯ (11,3 млн).

Падение кассы драмеди НЕНОРМАЛЬНЫЙ составило 64,3%, что является более сильным сокращением сборов, чем было у ленты ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ (44,4%). Общая выручка фильма продюсеров Петра Анурова, Вадима Верещагина и Григория Стоялова достигла 66,3 млн рублей.

С восьмого места и 11,5 млн рублей начал прокат триллер ХИТМЕН. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО. Режиссерская работа Майкла Китона уступила таким релизам, как ЗВУК СВОБОДЫ (13,3 млн) и ПОСЛЕДНИЙ НАЕМНИК (18,9 млн).

Десятая строчка досталась триллеру МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ, потерявшему 54,5% от выручки первого уикенда. Всего на его счету 31,1 млн рублей.

Также в прокат вышли семейная лента ФОРМУЛА ПОПУЛЯРНОСТИ (4,4 млн рублей, 12-е место), остросюжетная драма ПРЕДЧУВСТВИЕ (3,9 млн, 13-е место), фильм ужасов ВЕДЬМА. ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯТЫХ (3,3 млн, 16-е место) и триллер ОХОТА НА КИЛЛЕРА (1,3 млн, 19-е место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 377 млн рублей, с учетом стран СНГ – 453 млн. Это на 24,2% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 15,6% больше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда чарт возглавлял фильм ДЖОН УИК 4.

Фото: кадр из фильма АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ

10.04.2024 Автор: Максим Острый