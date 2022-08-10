Официальная касса России: сборы кинотеатров опустились до минимальных значений в 2022 году

Первое место в российском бокс-офисе сохранил за собой мультфильм ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК. Падение его сборов составило 27,5%, общая выручка достигла 116 млн рублей. Это выше итоговых цифр проекта МЫ – МОНСТРЫ! (95 млн) и совпадает с результатом ГНОМОВ В ДЕЛЕ (116 млн).

Выручка НАХИМОВЦЕВ снизилась по сравнению со стартовым уикендом на 36,8%. Это значительно сильнее, чем было у фильмов АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (3,9%) и МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (-21,9%). Всего в активе проекта 41,3 млн.

Замкнул тройку лидеров хоррор КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА. Фильм ужасов отличился достаточно низким падением для представителей данного жанра – лишь 21,4%. Для сравнения, ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ терял совсем недавно 37,3%. Всего проект привлек 36,8 млн, что уже выше итоговых сборов картин ПОСЛЕДНЕЕ ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА (35,5 млн) и КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ (35,3 млн).

Только на 7% снизились сборы драмы ОДНА. Занявший четвертую строчку чарта фильм может похвастаться 307 млн рублей в своей копилке. Таким образом, он опередил комедию НЕПОСЛУШНИК (302 млн).

Замкнула первую пятерку комедия НЕ ЗВЕЗДИ!, освоившая после двух недель проката 18,3 млн. Позади остались такие релизы как SUPERАЛИБИ (11,4 млн) и КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ (16,8 млн).

Лучшей новинкой уикенда стал хоррор БОЙСЯ ТЕМНОТЫ (5,5 млн). Фильм практически повторил стартовый результат проекта ПОСТ МОРТЕМ (5,6 млн).

Вышедший в повторный прокат мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ освоил 5,2 млн. Это несколько ниже, чем было у перевыпуска ТВОРЦОВ СНОВ (7,1 млн).

Только 3,9 млн смогла привлечь зомби-комедия УБОЙНЫЙ МОНТАЖ, занявшая в рейтинге девятое место. Это немного выше цифр недавнего проекта ОТ РАССВЕТА ДО ЗАКАТА (2,9 млн).

Замкнувшая топ-10 фантастика ЗЕМЛЯ. ПЕРЕЗАГРУЗКА освоила 3,2 млн. Это меньше, чем было у фильма АССАСИН: БИТВА МИРОВ (9,2 млн).

Также в прокат вышли хоррор ПРОКЛЯТИЕ МАТЕРИ: ПРЯТКИ НА ВЫЖИВАНИЕ (3,2 млн, одиннадцатая строчка), мультфильм СЕМЕЙКА МОНСТРОВ (2,7 млн, тринадцатая позиция) и комедия СТОП-КРАН (1,6 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 104 млн рублей, с учетом стран СНГ – 126 млн. Это на 15,4% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 79,7% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм ОТРЯД САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ.

10.08.2022 Автор: Максим Острый