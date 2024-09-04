top banner
  • Главная
  • /
  • Аналитика
  • /
  • Официальная касса России: «Лунтик» сместил с первого места пиратские релизы

Аналитика


Официальная касса России: «Лунтик» сместил с первого места пиратские релизы

Впервые с начала июня прокат возглавил отечественный проект

Главной премьерой минувшего уикенда стал отечественный полнометражный мультфильм про малыша-инопланетянина. ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ собрал в кинозалах семейную аудиторию и заработал за первый уикенд 108 млн рублей. Работа Константина Бронзита показала самый успешный старт среди официальных анимационных релизов этого года, почти в два раза обойдя другой проект кинокомпании «Вольга» ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА (59,1 млн). Не считая новогодних релизов, больше сборы на старте были только у таких российских проектов, как ФИКСИКИ. БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ (201 млн), ФИННИК (120 млн) и СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ (114 млн).

«В первую очередь ЛУНТИК – это выдающийся семейный̆ бренд про доброту, дружбу и понятные всем вечные ценности, который̆ хорошо знаком родителям и детям. На сериале выросло не одно поколение зрителей̆, для них приключения Лунтика и его друзей̆ уже являются элементом ностальгии. Во-вторых, получилось по-настоящему большое кино с полноценной̆ драматургией̆ и захватывающим сюжетом. Константин Бронзит и вся команда создателей̆ сделали первое путешествие Лунтика на кинотеатральные экраны подлинно ярким событием», – прокомментировала БК успех директор по маркетингу «Вольги» Виктория Ларина.

На вторую строчку опустились пиратские релизы. На минувшем уикенде за короткометражными фильмами с предсеансовым обслуживанием преимущественно скрывался фантастический хоррор ЧУЖОЙ: РОМУЛ. По сравнению с прошлой неделей суммарные сборы пираток снизились на 31,9% и составили 66,2 млн рублей.

На третьей строчке оказался фэнтезийный экшн ВОРОН. На второй неделе он потерял 55,4% от своих первоначальных сборов. Это самое большое падение среди недавних официальных зарубежных релизов, таких как СОБИРАТЕЛЬ ДУШ (-48,4%) и БОРДЕРЛЕНДС (-52,8%). Фильм с Биллом Скарсгардом собрал 38,4 млн рублей. Тотал ленты по итогам вторых выходных составил 156 млн, что превысило сборы фантастического экшна ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ (153 млн) на конец проката и позволило картине занять пятое место среди официальных зарубежных релизов этого года.

С четвертой строчки стартовал французский экшн ЛАРГО ВИНЧ: ГНЕВ ПРОШЛОГО. Триквел, вернувший на экраны Джеймса Франко и вышедший спустя тринадцать лет после сиквела, заработал 17,7 млн рублей. Это значительно выше, чем было у первой части ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО (14,8 млн в СНГ), но заметно ниже, чем стартовые сборы второго фильма ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В БИРМЕ (27 млн в СНГ).

Выход новой анимации заставил подвинуться на пятое место испанский мультфильм КАК ПРИРУЧИТЬ БИЗОНА. Проект потерял существенные 41,5% от сборов во второй уикенд, освоив 13,4 млн рублей. В его общей копилке 46 млн рублей, что превысило итоговые сборы другой анимации этого года: СУПЕР КРЫЛЬЯ. ФИЛЬМ (45,3 млн) и ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС (32 млн).

Семейная фантастика ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА, потеряв весомые 43,5%, заработала 12,2 млн рублей и оказалась на шестом месте. Общих сборов в 44 млн рублей оказалось достаточно, чтобы превзойти результаты прошлогодних аналогов МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 (39,1 млн) и СОЛНЦЕ НА ВКУС (28,5 млн).

Шесть недель в прокате держится мистический триллер СОБИРАТЕЛЬ ДУШ, освоивший за уикенд 9,3 млн рублей. Общая касса проекта достигла 374 млн рублей. Фильм ужасов с Николасом Кейджем на миллион превзошел итоговые сборы хоррора КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2019 года (373 млн).

Романтическая драма ПОДРОСТКИ. ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ не смогла заинтересовать широкую аудиторию. Средняя посещаемость на сеанс составила 4 человека. Это худший показатель в рейтинге.  За первый уикенд картина заработала 8,5 млн, что близко к показателям похожего фильма МЕЖДУ НАМИ ЛЕТО (8,3 млн).

Перевыпуск аниме МОЙ СОСЕД ТОТОРО оказался на девятой строчке общероссийского рейтинга и на втором месте по успешности среди релизов Russian World Vision в 2024 году. Культовый фильм Хаяо Миядзаки за первый уикенд привлек 8 млн рублей, что превышает стартовые сборы других перевыпусков: РЫБКА ПОНЬО НА УТЕСЕ (7,2 млн) и ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ (6,9 млн), но не дотягивает до цифр вышедшего недавнего мультфильма УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ (10,5 млн).

Замкнул топ-10 триллер МЕГАН: К ВАШИМ УСЛУГАМ. Фильм с Меган Фокс в образе робота собрал 7,3 млн рублей, показав цифры выше, чем у морского триллера РУБЕЖ ВЫЖИВАНИЯ с Кейт Босворт (5,1 млн), но ниже, чем у триллера в замкнутом пространстве СТОП-СЛОВО с Маргарет Куэлли (8,8 млн).

Также в прокат вышли боевик с Джейсоном Стэйтемом ПЧЕЛОВОД (11-е место, 7,2 млн), слэшер ВСЕ МОИ ДРУЗЬЯ МЕРТВЫ (13-е место, 6,6 млн), семейные приключения ТАЙНА ЧЕРНОЙ РУКИ (14-е место, 5,5 млн), а также перевыпуск драмы САМУРАЙ с Аленом Делоном (17-е место, 3 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 333 млн рублей, с учетом стран СНГ – 381 млн. Это на 5,3% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 7,1% больше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда в прокате удерживал лидерство полнометражный анимационный кинокомикс ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ.

Фото: кадр из фильма ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

04.09.2024 Автор: Вероника Cкурихина

Самое читаемое

Слоу моушн по-русски: как замедление YouTube отразится на индустрии контента
Подробнее
СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Лунтик» взлетел выше всех аналогов
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках cентября
Подробнее
Официальная касса России: новый «Ворон» стартовал со второго места
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Лунтик» вырвался в лидеры
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов для детской и семейной аудитории
Подробнее
Касса четверга: «Лунтик» победил пиратские релизы
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 26 августа – 1 сентября 2024 года
Подробнее
В Венеции открывается 81-й международный кинофестиваль
Подробнее
Новинки сентября в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» раскрыл финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2024 года
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту анимационных национальных фильмов
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту авторских анимационных проектов
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 августа – 1 сентября
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках сентября
Подробнее
Казахстанский трамплин: итоги проката за первое полугодие 2024 года
Подробнее
Кэтлин Кеннеди может покинуть Lucasfilm в 2025 году
Подробнее
Касса России: «Лунтик. Возвращение домой» возглавил прокат
Подробнее
«Тур с Иванушками» выйдет в прокат в Турции и ОАЭ
Подробнее