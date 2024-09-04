Официальная касса России: «Лунтик» сместил с первого места пиратские релизы

Главной премьерой минувшего уикенда стал отечественный полнометражный мультфильм про малыша-инопланетянина. ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ собрал в кинозалах семейную аудиторию и заработал за первый уикенд 108 млн рублей. Работа Константина Бронзита показала самый успешный старт среди официальных анимационных релизов этого года, почти в два раза обойдя другой проект кинокомпании «Вольга» ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА (59,1 млн). Не считая новогодних релизов, больше сборы на старте были только у таких российских проектов, как ФИКСИКИ. БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ (201 млн), ФИННИК (120 млн) и СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ (114 млн).

«В первую очередь ЛУНТИК – это выдающийся семейный̆ бренд про доброту, дружбу и понятные всем вечные ценности, который̆ хорошо знаком родителям и детям. На сериале выросло не одно поколение зрителей̆, для них приключения Лунтика и его друзей̆ уже являются элементом ностальгии. Во-вторых, получилось по-настоящему большое кино с полноценной̆ драматургией̆ и захватывающим сюжетом. Константин Бронзит и вся команда создателей̆ сделали первое путешествие Лунтика на кинотеатральные экраны подлинно ярким событием», – прокомментировала БК успех директор по маркетингу «Вольги» Виктория Ларина.

На вторую строчку опустились пиратские релизы. На минувшем уикенде за короткометражными фильмами с предсеансовым обслуживанием преимущественно скрывался фантастический хоррор ЧУЖОЙ: РОМУЛ. По сравнению с прошлой неделей суммарные сборы пираток снизились на 31,9% и составили 66,2 млн рублей.

На третьей строчке оказался фэнтезийный экшн ВОРОН. На второй неделе он потерял 55,4% от своих первоначальных сборов. Это самое большое падение среди недавних официальных зарубежных релизов, таких как СОБИРАТЕЛЬ ДУШ (-48,4%) и БОРДЕРЛЕНДС (-52,8%). Фильм с Биллом Скарсгардом собрал 38,4 млн рублей. Тотал ленты по итогам вторых выходных составил 156 млн, что превысило сборы фантастического экшна ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ (153 млн) на конец проката и позволило картине занять пятое место среди официальных зарубежных релизов этого года.

С четвертой строчки стартовал французский экшн ЛАРГО ВИНЧ: ГНЕВ ПРОШЛОГО. Триквел, вернувший на экраны Джеймса Франко и вышедший спустя тринадцать лет после сиквела, заработал 17,7 млн рублей. Это значительно выше, чем было у первой части ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО (14,8 млн в СНГ), но заметно ниже, чем стартовые сборы второго фильма ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В БИРМЕ (27 млн в СНГ).

Выход новой анимации заставил подвинуться на пятое место испанский мультфильм КАК ПРИРУЧИТЬ БИЗОНА. Проект потерял существенные 41,5% от сборов во второй уикенд, освоив 13,4 млн рублей. В его общей копилке 46 млн рублей, что превысило итоговые сборы другой анимации этого года: СУПЕР КРЫЛЬЯ. ФИЛЬМ (45,3 млн) и ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС (32 млн).

Семейная фантастика ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА, потеряв весомые 43,5%, заработала 12,2 млн рублей и оказалась на шестом месте. Общих сборов в 44 млн рублей оказалось достаточно, чтобы превзойти результаты прошлогодних аналогов МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 (39,1 млн) и СОЛНЦЕ НА ВКУС (28,5 млн).

Шесть недель в прокате держится мистический триллер СОБИРАТЕЛЬ ДУШ, освоивший за уикенд 9,3 млн рублей. Общая касса проекта достигла 374 млн рублей. Фильм ужасов с Николасом Кейджем на миллион превзошел итоговые сборы хоррора КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2019 года (373 млн).

Романтическая драма ПОДРОСТКИ. ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ не смогла заинтересовать широкую аудиторию. Средняя посещаемость на сеанс составила 4 человека. Это худший показатель в рейтинге. За первый уикенд картина заработала 8,5 млн, что близко к показателям похожего фильма МЕЖДУ НАМИ ЛЕТО (8,3 млн).

Перевыпуск аниме МОЙ СОСЕД ТОТОРО оказался на девятой строчке общероссийского рейтинга и на втором месте по успешности среди релизов Russian World Vision в 2024 году. Культовый фильм Хаяо Миядзаки за первый уикенд привлек 8 млн рублей, что превышает стартовые сборы других перевыпусков: РЫБКА ПОНЬО НА УТЕСЕ (7,2 млн) и ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ (6,9 млн), но не дотягивает до цифр вышедшего недавнего мультфильма УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ (10,5 млн).

Замкнул топ-10 триллер МЕГАН: К ВАШИМ УСЛУГАМ. Фильм с Меган Фокс в образе робота собрал 7,3 млн рублей, показав цифры выше, чем у морского триллера РУБЕЖ ВЫЖИВАНИЯ с Кейт Босворт (5,1 млн), но ниже, чем у триллера в замкнутом пространстве СТОП-СЛОВО с Маргарет Куэлли (8,8 млн).

Также в прокат вышли боевик с Джейсоном Стэйтемом ПЧЕЛОВОД (11-е место, 7,2 млн), слэшер ВСЕ МОИ ДРУЗЬЯ МЕРТВЫ (13-е место, 6,6 млн), семейные приключения ТАЙНА ЧЕРНОЙ РУКИ (14-е место, 5,5 млн), а также перевыпуск драмы САМУРАЙ с Аленом Делоном (17-е место, 3 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 333 млн рублей, с учетом стран СНГ – 381 млн. Это на 5,3% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 7,1% больше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда в прокате удерживал лидерство полнометражный анимационный кинокомикс ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ.

Фото: кадр из фильма ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

04.09.2024 Автор: Вероника Cкурихина