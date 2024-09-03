Виктория Ларина: «Лунтик» – один из самых сильных анимационных брендов на российском рынке»

Директор по маркетингу компании «Вольга» рассказала БК о работе с полнометражным «Лунтиком»

Мультфильм ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ стал первым полнометражным проектом в истории франшизы о фиолетовом пришельце с Луны, которой в этом году исполняется восемнадцать лет. Режиссером новой картины выступил Константин Бронзит, автор сценария оригинального сериала. Как из анимации для малышей получился кинотеатральный мультфильм для всей семьи, БК рассказала директор по маркетингу компании «Вольга» Виктория Ларина.

Как вы оцениваете стартовый уикенд фильма ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ? Ожидали ли вы таких показателей?

Мы верили, что «Лунтик» – один из самых сильных анимационных брендов на российском рынке, а большой фильм про любимого фиолетового героя имеет все шансы заинтересовать аудиторию и за пределами небольших сериальных приключений. Сразу после выпуска тизер-трейлера мы увидели заметную реакцию и впечатляющие органические цифры просмотров, которые подтверждали нашу гипотезу.

Чем мультфильм привлек зрителей, на ваш взгляд?

В первую очередь ЛУНТИК – это выдающийся семейный бренд про доброту, дружбу и понятные всем вечные ценности, который хорошо знаком родителям и детям. На сериале выросло не одно поколение зрителей, для них приключения Лунтика и его друзей уже являются элементом ностальгии. Во-вторых, получилось по-настоящему большое кино с полноценной драматургией и захватывающим сюжетом. Константин Бронзит и вся команда создателей сделали первое путешествие Лунтика на кинотеатральные экраны подлинно ярким событием. Более того, с самого начала в картину был заложен поворотный для мира сериала сюжетный элемент – полет Лунтика на Луну и его встреча с мамой. Анимационное путешествие и особенно линия с мамой, которую до этого еще никто не видел, получились очень трогательными, порадовали и вдохновили как маленьких, так и взрослых зрителей.

При продвижении вы позиционировали проект как детский мультфильм или мультфильм для всей семьи?

Заявив проект детским тизером, мы сделали основной трейлер в более семейном, практически диснеевском стиле, в чем коллеги из СТВ и ВГТРК нас поддержали. Сюжет фильма разворачивается вокруг масштабного и захватывающего приключения, в сердце которого находится невероятно трогательная тема воссоединения с мамой, на что мы также делали акцент. Все это дало нам основания предполагать, что аудиторию сериального «Лунтика» нужно максимально масштабировать, потому что элементы фильма могут заинтересовать и тех, кто уже перерос сериальные приключения. И, судя по данным «Кинозрителя», мы оказались правы – в кинотеатры пришли в том числе и подростки, которые остались в восторге от увиденного.

Как в промокампании участвовал телеканал «Россия»?

Телеканал «Россия» оказывал информационную поддержку при продвижении проекта на федеральном и региональном уровнях. Помимо возможностей телеэфира, были также задействованы онлайн-ресурсы и радиостанции, входящие в холдинг ВГТРК.

Какие еще ресурсы были задействованы в продвижении?

У проекта был внушительный трейлеринг, который начался более чем за полгода до релиза с мультфильма ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ и продолжался перед всеми заметными анимационными и семейными картинами этого лета. Лунтик присутствовал и в офлайне – например, в пяти крупнейших городах России в июне и июле на самом масштабном фестивале под открытым небом VK Fest. Помимо поддержки телеканала «Россия», телевизионная реклама была на каналах СТС, «Карусель» и «Солнце». Заметной была и диджитал-кампания фильма, в рамках которой мы сделали спецпроект с изданием «7 Дней». Его главной целью было донести, почему Лунтик является идеальным проводником в мир взросления. А при поддержке «Детского радио» прошел конкурс детских рисунков, победителя в котором выбрал Константин Бронзит.

Как на ваш взгляд, мультфильм будет работать дальше? Какие итоговые сборы вы ожидаете?

Учитывая положительный «сарафан», отличную наработку и не особо насыщенное конкурентное окружение в сентябре, мы уверены, что фильм может работать долго. Наши ожидания были амбициозными, и пока проект идет в соответствии с ними. Мы благодарны нашим партнерам за широкую роспись и надеемся, что ЛУНТИК еще точно сможет всех удивить.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Вольга»