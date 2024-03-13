Официальная касса России: «Онегин» показал лучший старт среди проектов братьев Андреасян

За первый уикенд ОНЕГИН заработал 332 млн рублей, что выше показателей комедии Я ХУДЕЮ (319 млн), на протяжении шести лет удерживавшей звание самой успешной отечественной картины марта. Также лента опередила ЗАЩИТНИКОВ (207 млн), установив тем самым новый рекорд в карьере режиссера Сарика Андреасяна.

«Мы оцениваем результаты премьерного уикенда фильма как очень хорошие для нас и для нашей карьеры. Картина показала лучший старт среди всех наших проектов, что не может не радовать. Мы четыре года копили деньги с целью сделать кино, о котором мечтали и к которому стремились, и сняли его, поэтому были готовы к любым результатам. У прокатчика имелись определенные эстимейты, и полученные сборы оказались выше этих прогнозов», – рассказал в интервью ЭБК продюсер фильма ОНЕГИН Гевонд Андреасян.

На второе место опустилась мелодрама ЛЕД 3, выручка которой достигла 1,721 млрд рублей. Это двенадцатый показатель в списке самых кассовых российских релизов.

Сборы короткометражек с предсеансовым обслуживанием, по доступным данным, достигли на уикенде 110 млн рублей. На таком всплеске сказался выход в пиратский прокат фантастики ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Драма МАСТЕР И МАРГАРИТА, заработав за уикенд 90,5 млн рублей, с общей выручкой в 2,178 млрд опередила итоговые цифры ВЫЗОВА. В чарте самых кассовых российских фильмов она занимает теперь девятое место.

Замкнула пятерку лучших комедия АДАМ И ЕВА, начавшая прокат с 88,3 млн рублей. В пользу ленты сыграли интригующий фантастический хай-концепт и сильный кастинг. Новинка смогла улучшить стартовые цифры НЕПОСЛУШНИКА (87,4 млн).

На шестой строчке чарта с результатом 42,1 млн рублей расположилась еще одна романтическая комедия, ЛЮБОВЬ СО ВТОРОГО ВЗГЛЯДА. Это немного ниже, чем было у схожей по жанру картины ХОЧУ ЗАМУЖ (45,3 млн).

Сборы комедии КОТ И ПЕС прибавили на праздничном уикенде 10%, достигнув 71,6 млн рублей. В ближайшее время фильм обгонит итоговые цифры проектов ОДНИ НА КАНИКУЛАХ (77,2 млн) и КОРОЛЬ-ЛЬВЕНОК (72,4 млн).

С девятой строчки и 14,6 млн рублей стартовал хоррор КЛАУСТРОФОБЫ: ИНСОМНИЯ. Результаты фильма оказались близки к цифрам проектов в АСТРАЛ. РИТУАЛ МАЛУМ (15,2 млн) и ИЗБАВИ НАС. ОДЕРЖИМЫЕ (13,6 млн).

Также в прокат вышел перевыпуск аниме ШЕПОТ СЕРДЦА (3,3 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 964 млн рублей, с учетом стран СНГ – 1,207 млрд. Это на 92,4% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 114,8% больше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда чарт возглавлял фильм ПОЕХАВШАЯ.

Фото: кадр из фильма ОНЕГИН

13.03.2024 Автор: Максим Острый