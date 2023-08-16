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Аналитика


Официальная касса России: «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» возглавил бокс-офис

Хоррор «Два, три, демон, приди!» дебютировал на четвертом месте

Начав работу номинально в формате превью, мультфильм ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ за уикенд смог привлечь 172 млн рублей. Это лучший старт в истории компании «Экспонента Фильм», а также лучший старт среди независимой анимации. Новинка более чем в два раза улучшила показатели выходившего зимой ИЗУМИТЕЛЬНОГО МОРИСА (82,7 млн).

«Превью ЛЕДИ БАГ показало второй старт среди предпоказов большой анимации за всю историю проката (от ТАЙНОЙ ЖИЗНИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ мы отстали на 14 миллионов рублей). Превью-показы прошли в соответствии с нашими смелыми ожиданиями. У нас были веские основания рассчитывать на такой результат, и для нас он не стал сюрпризом», – рассказала в интервью ЭБК операционный директор «Экспоненты» Елена Верниковская.

Падение сборов семейного фэнтези БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР составило минимальные 14,3%. Общая выручка ленты выросла до 227 млн рублей, что выше итоговых результатов картин ГРОЗНЫЙ ПАПА (158 млн) и КРАСНАЯ ШАПОЧКА (140 млн).

Отлично держится в прокате комедия ЗА ПАЛЫЧА!, потерявшая лишь 9,3% от сборов предыдущего уикенда. Всего на ее счету после третьего уикенда 210 млн рублей, что немного уступает графику НЕПОСЛУШНИКА (232 млн за аналогичный отрезок времени).

Хоррор ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! начал прокат с 39,4 млн рублей и четвертой строчки чарта. Это лучший старт среди хорроров с момента ухода из России мейджорского контента. Новинка смогла опередить такие релизы как АСТРАЛ: ПОТОМСТВО (34,9 млн) и ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ (33 млн).

Замкнула пятерку лидеров драма ЖАННА ДЮБАРРИ, на счету которой уже 285 млн рублей. Это выше итоговых цифр фэнтези ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ (248 млн).

Фильм ужасов КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ потерял 55,6% от своих стартовых сборов и опустился в таблице на восьмое место. Всего в его копилке – 40,9 млн.

Также в прокат вышли драма ИДЕАЛЬНАЯ ЛОЖЬ (3,4 млн, двенадцатое место), комедия РАЗВОД ПО-ГЕЙМЕРСКИ (1,2 млн, пятнадцатое место), перевыпуск комедии АМЕЛИ (1,1 млн, семнадцатое место), перевыпуск фэнтези СЭМ: ПЕСОЧНЫЙ ЭЛЬФ (0,9 млн, девятнадцатое место) и мелодрама АМАНДА (0,9 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 429 млн рублей, с учетом стран СНГ – 556 млн. Это на 51,3% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 251% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм ВЫШКА.

Фото: кадр из мультфильма ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ

16.08.2023 Автор: Максим Острый

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