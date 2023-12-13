Официальная касса России: «Теща» сохранила золото

Выручка комедии ТЕЩА по итогам уикенда выросла до 388 млн рублей. Снижение сборов составило умеренные 41,1%. Картина опередила такие проекты как НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ (345 млн) и БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ (308 млн).

ЕЛКИ 10 стартовали со 112 млн рублей и второй строчки чарта. Новинка немного уступила прошлогодней девятой части франшизы (125 млн), но обошла БЕСПРИНЦИПНЫХ В ДЕРЕВНЕ (107 млн).

«Результаты совпали с ожиданиями. Мы собрали примерно на 10 процентов меньше, чем в прошлом году, потому что в этот раз у нас классные конкуренты на первом уикенде. В 2022-м их не было, и мы открывали «новогоднюю битву» одни на дате», – рассказала в интервью ЭБК продюсер ЕЛОК 10 Лала Рустамова.

Третье место в чарте досталось новой работе Хаяо Миядзаки МАЛЬЧИК И ПТИЦА. Картина начала прокат с 95,8 млн, что значительно выше цифр таких релизов как ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» (53,6 млн) и ДИТЯ ПОГОДЫ (22,4 млн).

«Мы благодарны кинотеатрам, которые заметили и высоко оценили наши усилия по продвижению картины и проявили большое внимание по распределению количества сеансов на стартовом уикенде. Также должна отметить, что география по площадкам смотрения оказалась достаточно широкой. МАЛЬЧИК И ПТИЦА получил роспись даже в неочевидных уголках страны, что является индикатором всеобщего стремления работать в тесном партнерстве для общего финансового блага», – рассказала в интервью ЭБК директор по маркетингу и кинопрокату компании «Русский Репортаж» Анна Бочарова.

Выручка фэнтези ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ достигла по итогам уикенда 2,387 млрд рублей. Лента опустилась на четвертое место бокс-офиса.

Замкнул пятерку лидеров мультфильм КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ, сумевший привлечь 21,4 млн рублей. Это сопоставимо с цифрами таких проектов, как ЗВЕРОГОНЩИКИ (22,2 млн) и БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (21,3 млн). Новинка показала лучший старт среди самостоятельных проектов дистрибьютора TenLetters.

Еще одной новинкой, попавшей в первую десятку, стал хоррор КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ… Выручка проекта составила 5,2 млн рублей.

Также в прокат вышли комедия ОДНА ДОМА (4,3 млн, двенадцатое место), драма ХАРЧЫ. ИЭСТЭБИЛ (3,9 млн, тринадцатое место), фильмы ужасов ДРУГИЕ: ПРОКЛЯТИЕ КУКУШКИ (3 млн, пятнадцатое место) и ВРАТА АДА (1,8 млн, семнадцатое место), а также детектив ЛУНАТИКИ (1,5 млн, восемнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 480 млн рублей, с учетом стран СНГ – 517 млн. Это на 5,8% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 64,8% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм ЕЛКИ 9.

Фото: кадр из фильма ЕЛКИ 10

13.12.2023 Автор: Максим Острый