Официальная касса России: «Огниво» удержало лидерство в российском прокате

На втором уикенде ОГНИВО потеряло незаметные 3% от своих стартовых сборов. Сказка пополнила свою казну еще на 238 млн рублей, а суммарно в ней к вечеру воскресенья было уже 746 млн. Падение выручки оказалось мягче, чем было у КОНЬКА-КОРБУНКА (-16,4%), но выручка у того была выше – 835 млн за аналогичный период. Обратная ситуация с фильмом ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ, который весной этого года прибавил относительно сборов первой недели 12,1%, при этом тотал составил всего 603 млн. Прошлогодний проект режиссера Александра Войтинского ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ прибавил на второй неделе 51,9%, а его сборы с учетом превью к аналогичному сроку достигли 1,257 млрд рублей.

Вторую строчку прокатного рейтинга заняли пиратские релизы. Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием, за которыми на прошлой неделе преимущественно скрывался кинокомикс ВЕНОМ: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ, составила 173 млн рублей.

Музыкальный байопик РУКИ ВВЕРХ! опустился на третью строчку чарта, потеряв 37% от кассы прошлой недели. Суммарные сборы проекта достигли 809 млн рублей. Релиз теперь занимает седьмое место в списке самых успешных фильмов года. Строчкой ниже в этом рейтинге – костюмированная мелодрама ОНЕГИН (788 млн). Строчкой выше – киносказка ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (1,120 млрд).

Семейная комедия ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ стартовала с четвертого места и 69,4 млн рублей. Это чуть выше показателей схожего проекта с Никитой Кологривым в главной роли Я – МЕДВЕДЬ (62,4 млн) и выше первоначальных сборов летнего продюсерского проекта Георгия Малкова НЕПОСЛУШНИКИ (57,7 млн).

Байопик ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ начал работу с пятой строчки чарта. История спартаковского кумира привлекла 55 млн рублей. Это чуть ниже, чем в 2019 году собрала на старте биографическая драма ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ (58,3 млн) и в два раза меньше, чем в 2020 году заработала за первый уикенд спортивная лента СТРЕЛЬЦОВ (112 млн).

Боди-хоррор СУБСТАНЦИЯ продолжает удивлять рынок. На седьмой неделе лента потеряла лишь 16% от сборов прошлой недели. Общая касса фильма превысила 400 млн рублей.

Так же уверенно себя в прокате чувствует французская приключенческая драма ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО, стартовавшая одновременно с СУБСТАНЦИЕЙ. Костюмное кино пополнило свою копилку еще на 37,1 млн рублей. Тотал в 491 млн позволил экранизации романа Александра Дюма официально стать самым успешным зарубежным релизом официального проката этого года, оставив позади британский экшн МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ (446 млн).

На четвертой неделе проката хоррор УЖАСАЮЩИЙ 3 потерял 49,3% от сборов, заработав еще 25 млн рублей. С общей суммой в 304 млн он обошел тотал ленты ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА (263 млн). Среди фильмов ужасов в этом году история клоуна Арта заняла второе место. На первом держатся Деми Мур и Маргарет Куолли из СУБСТАНЦИИ.

На третьей неделе драма АНОРА потеряла 49,2% от сборов предыдущего уикенда, прибавив к своей кассе 19,2 млн рублей. Суммарно проект собрал 147 млн рублей.

Мелодрама ВРЕМЯ ЖИТЬ стартовала с десятого места бокс-офиса. Фильм с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью собрал за первый уикенд 17,1 млн рублей. Это немного меньше, чем в феврале было у релиза «Вольги» МОЯ ПРЕКРАСНАЯ СВАДЬБА (18,2 млн).

Также в прокат вышли мультфильм ЛЕС ЧУДЕС (11-е место, 14,1 млн), британский хоррор ЗАКЛЯТИЕ. РЕИНКАРНАЦИЯ ОТЦА (12-е место, 11,6 млн), анимация ДИПЛОДОЧЕК И ВОЛШЕБНЫЕ МИРЫ (13-е место, 9 млн), аниме ОГЛЯНИСЬ (16-е место, 5,7 млн), российский ромком ПРАВО НА ЛЕВО (18-е место, 5 млн) и драма с Александром Робаком ВЕЧНАЯ ЗИМА (20-е место, 4,3 млн)

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 883 млн рублей, с учетом стран СНГ – 1,010 млрд. Это на 22,3% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 4% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда прокате вторую неделю работала сказка с Никитой Кологривым ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ.

Фото: кадр из фильма ОГНИВО

07.11.2024 Автор: Вероника Cкурихина