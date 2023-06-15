Официальная касса России: отечественный прокат возглавили голливудские проекты

Разнообразные короткометражные релизы, за которыми с этой недели прячется, в значительном числе случаев, ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ, заработали за уикенд в общей сложности 90,6 млн рублей. Этого оказалось достаточным, чтобы возглавить российский бокс-офис.

Второе место досталось боевику ПЕРЕВОДЧИК, падение его сборов составило 31,6%. Это значительно мягче цифр КРУШЕНИЯ (-47,1%) и ИНОСТРАНЦА (-49,3%). Всего в копилке картины Гая Ричи 155 млн рублей.

До 1,767 млрд рублей довел свою кассу отечественный блокбастер ВЫЗОВ, расположившийся на третьей строчке чарта. За уикенд ему удалось освоить еще 30,5 млн рублей.

Мультфильм МАРМАДЮК стартовал с 28,4 млн и четвертой строки бокс-офиса. Новинка не смогла опередить ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРГОНАВТОВ (31,4 млн), но обошла недавнее ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 (20,8 млн).

Касса комедии НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ снизилась на 54,1% и составила 23,9 млн рублей. Всего в копилке фильма Виктора Шамирова 300 млн. Первая часть франшизы за аналогичный отрезок времени смогла освоить 459 млн.

Драма СНЕГИРЬ Бориса Хлебникова расположилась на шестом месте. Фильм смог привлечь за традиционный уикенд 19,4 млн рублей, что уступает показателям как АРИТМИИ (23,1 млн), так и БЕШЕНСТВА (48,3 млн).

Общая выручка мультфильма МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» выросла до 70,2 млн рублей, падение кассы на уикенде составило 60,8%. Это больше, чем было у проектов ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ (-50%) и МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (-46,1%).

Хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ ТЬМЫ привлек 10,7 млн за стартовый уикенд. Новинка уступила таким проектам как АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД (11,6 млн) и ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНЬ (13,8 млн).

Десятое место в рейтинге досталось еще одной российской новинке, приключенческой ленте СОЛНЦЕ НА ВКУС. Картина смогла освоить 10,1 млн рублей, что близко к показателям проекта ПРИНЦ ПУСТЫНИ (11,1 млн).

Также в прокат вышли триллер СТОП-СЛОВО (8,8 млн рублей, одиннадцатое место), драмеди ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА (4,9 млн, тринадцатое место), хоррор НЕЧТО. МОНСТР ИЗ ГЛУБИН (2,4 млн, шестнадцатое место), документальная лента КИТЫ: СТРАЖИ ПЛАНЕТЫ (2,1 млн, восемнадцатое место), а также драма РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНД (1,9 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 324 млн рублей, с учетом стран СНГ – 421 млн. Это на 16,5% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 58,1% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм ОДНА.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ

15.06.2023 Автор: Максим Острый