Официальная касса России: второй взлет «Графа Монте-Кристо»

Экранизация романа Александра Дюма ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО не просто не сбавляет, а даже наращивает обороты. На третьей неделе проката фильм заработал 64,4 млн рублей, вернул себе лидерство в чарте, а падение сборов составило незаметные 0,3%. Общая сумма в копилке французской ленты достигла 228 млн рублей. Это максимально близко к показателям прошлогодней костюмированный драмы ЖАННА ДЮБАРИ (235 млн после трех уикендов). А повышение средней посещаемости с 17 до 22-х человек на сеанс говорит о хорошем «сарафане».

Новинка ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ стартовала со второй строчки. Семейное фэнтези от Павла Лунгина заработало за первые выходные 62,6 млн рублей. Это больше, чем было у КРАСНОЙ ШАПОЧКИ (46,2 млн), но заметно ниже стартовых сборов прошлогодней сказки «Нашего кино» БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (95,9 млн). Картина показала шестой старт среди релизов компании после смены собственника.

На третьем месте с падением сборов в 15,7% оказалась комедия БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ. Это заметно лучше показателей таких аналогов, как ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ (-28,4%) и НЕПОСЛУШНИКИ (-28,4) после второго уикенда. Фильм с Сергеем Беляковым заработал еще 56,4 млн и увеличил свою выручку до 145 млн рублей.

Боди-хоррор СУБСТАНЦИЯ отлично держится в прокате, освоив на третьем уикенде 35,1 млн рублей. Снижение прибыли составило незначительные 2,4%. Суммарно на счету фильма с Деми Мур и Маргарет Куолли уже 127 млн рублей. Это максимально близко к сборам хита кинокомпании «Вольга» ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ (131 млн) в 2022 году. В текущем картина уже вошла в пятерку лучших лент дистрибьютора, опередив свой жанровый аналог НЕЧИСТЬ (94,7 млн).

Пиратские релизы оказались на пятой строчке. Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием, за которыми на прошлой неделе преимущественно скрывалось фэнтези Тима Бертона БИТЛДЖУС БИТЛДЖУС, составила 30,2 млн рублей, что на 23,5% меньше, чем было неделю назад.

Анимационный хит ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ, заработавший на шестой неделе 26,6 млн рублей, рвется возглавить рейтинг самых успешных российских мультфильмов вне новогодних праздников. В копилке мультфильма уже 439 млн рублей. Это лишь немногим меньше сборов лидера топа, ленты ФИННИК (443 млн). Малыш-инопланетянин на шестой неделе оставил позади такие проекты, как ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ (420 млн) и ФИКСИКИ: БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ (418 млн).

Другой анимационный проект, ФОРМУЛА ВОДЫ, созданный на игровом движке Unreal Engine, начал работу с седьмого места. Пиратские приключения в водном мире заработали 23,2 млн рублей. Это чуть больше, чем в этом году собрали на старте анимационные ленты БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА (20 млн) и СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ (17 млн).

На восьмом месте также оказалась новинка – боевик с Люком Эвансом АГЕНТ НА УИКЕНД. За первые выходные фильм освоил 16,9 млн рублей. Продюсерский проект Люка Бессона уступил по показателям недавнему комедийному экшну ИГРА КИЛЛЕРА (23,9 млн), но превзошел первые сборы таких аналогов, как МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР (15,3 млн) и МАНКИМЭН (15,1 млн).

Сборы постапокалиптического триллера ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ на второй неделе составили 15 млн рублей, снизившись на 41,4%. Это лучше показателей выходившей в 2022 году похожей ленты ЭРА ВЫЖИВАНИЯ (-68,6%). Суммарная выручка франко-бельгийской фантастики за две недели составила 50 млн рублей. В прошлом году фильм КАТАСТРОФА за аналогичный период заработал 54,5 млн.

Замкнула топ-10 драма 9 СЕКУНД, освоившая за уикенд 14,4 млн рублей. Ее сборы выросли до 44 млн, что выше показателей основанных на реальных событиях картин ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ (42,3 млн) и СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫНЕ (33,8 млн). Лента по-прежнему лидирует в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Доля выручки в этих регионах за второй уикенд выросла с 27,7% до 41,4%.

Также среди новинок недели в топ-20 попали экологическая комедия ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ! (13-е место, 8,2 млн), хоррор с Самарой Уивинг ТИХОЕ МЕСТО. АЗРАЭЛЬ (14-е место, 7,5 млн), боевик с Кейт Бекинсейл ДОСЬЕ «ЧЕРНАЯ КАНАРЕЙКА» (15-е место, 6 млн), тайский фильм ужасов ЗАМОК ДЬЯВОЛА (17-е место, 4,4 млн), комедия по сценарию Александра Рогожкина ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ (18-е место, 3,7 млн), аниме КОТ-ПРИЗРАК АНДЗУ (19-е место, 3,6 млн) и лауреат Берлинского кинофестиваля ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК (20-е место, 3 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 403 млн рублей, с учетом стран СНГ – 481 млн. Это на 5,04% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 14,2% больше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда в прокат вышла приключенческая драма об одном из рекордов Федора Конюхова ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА.

Фото: кадр из фильма ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО

09.10.2024 Автор: Вероника Cкурихина