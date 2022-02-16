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Аналитика


Официальная касса России: уикенд стал лучшим после завершения новогодних праздников

Бокс-офис возглавил «Анчартед: На картах не значится»

Приключенческая киноадаптация популярной серии видеоигр заработала в премьерные выходные 330 млн рублей. АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ показал лучший старт среди новинок 2021 года. Также картина опередила такие проекты, как НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ (327 млн) и TOMB RAIDER: ЛАРА КРОФТ (228 млн).  

«Важнейшим фактором успеха было то, что создателям удалось сделать очень легкую, яркую и истинно развлекательную картину, а рекламные материалы смогли передать этот тон и настрой. Разумеется, сам бренд Uncharted серьезно повышал ставки, так как это и привлекало значительную аудиторию, и могло послужить серьезной причиной для критики. Ну и, конечно, у обаятельного Тома Холланда, я уверен, сложилась уже своя армия фанатов», – рассказал в интервью ЭБК Антон Сиренко. 

Детектив СМЕРТЬ НА НИЛЕ стартовал со второй строчки бокс-офиса и 177 млн рублей. Это существенно ниже, чем было у ленты УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ (336 млн), предыдущей экранизации произведений Агаты Кристи за авторством Кеннета Браны. Новинка стартовала примерно на одном уровне с ДОМОМ GUCCI (189 млн) и КРУЭЛЛОЙ (169 млн).

Минимальным падением сборов (-29,1%) отличилась комедия НЕПОСЛУШНИК, сохранившая место в тройке лидеров с результатом 62 млн рублей. Со схожим темпом снижалась касса ПАРЫ ИЗ БУДУЩЕГО (-27,9%), в то время как БАТЯ и РОДНЫЕ падали значительно сильнее – на 53,7% и 58,3% соответственно.

Основной жанровый конкурент НЕПОСЛУШНИКА, романтическая комедия ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ с Дженнифер Лопес в главной роли, расположился на четвертой позиции. Новинка смогла освоить 37,7 млн рублей, что выше цифр ПОКЛОННИКА (32,6 млн с учетом СНГ), но ниже показателей СТРИПТИЗЕРШ (59,9 млн). 

Замкнул пятерку холдовер ПАДЕНИЕ ЛУНЫ, чьи сборы обрушились сразу на 79,2%. Это сильнее, чем было у проектов ГЕОШТОРМ (-66,8%) и ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ (-70,8%). Всего на счету фильма Роланда Эммериха 203 млн рублей.

Шестое место досталось мультфильму ЗВЕРОПОЙ 2, в копилке которого уже 869 млн. Картина восьмую неделю удерживается в топ-10 российского проката.

На седьмой строчке расположился еще один анимационный проект, ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ. Стартовавший в субботу мультфильм за два дня освоил 10,2 млн. Это схоже с результатом КОМАНДЫ КОТИКОВ (9,9 млн).

Российская комедия ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ стартовала с девятого места и 8,3 млн рублей. Новинка отметилась худшей посещаемостью в топ-20 – на каждый сеанс пришли в среднем 6 человек. 

Также в прокат вышли мультфильм ГОУ, ФЕЛИКС! (4,4 млн, двенадцатое место), хоррор ВЕДЬМА. ВОЗРОЖДЕНИЕ (2,6 млн, четырнадцатая строчка) и музыкальный проект THE BEATLES: GET BACK – КОНЦЕРТ НА КРЫШЕ (1,9 млн, семнадцатое место). 

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 707 млн рублей, с учетом стран СНГ – 783 млн. Это на 86,3% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 27,8% больше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм РОДНЫЕ.

16.02.2022 Автор: максим Острый

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