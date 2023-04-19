Официальная касса России: прошедший уикенд обновил антирекорд 2023 года

Холдовер ДЖОН УИК 4 вновь занял первое место российского чарта. Его общая выручка достигла 745 млн рублей, что делает его самым успешным зарубежным релизом этого года. От самого кассового фильма в карьере Киану Ривза (47 РОНИНОВ, 795 млн) его отделяют 50 млн рублей.

Второе место сохранила приключенческая картина ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН, сборы которой снизились на второй неделе проката на 35,8%. Всего в копилке фильма 80,5 млн рублей, отставание от графика ПОСЛЕДНЕЙ ДУЭЛИ составляет 26,6%.

Мелодрама МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ вновь заполучила бронзу, потеряв 36,4% от сборов первого уикенда. Это мягче падений таких лент как МОЯ ПИРАТСКАЯ СВАДЬБА (-40,3%) и ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ (-45,1%). Общая касса проекта выросла до 78,1 млн рублей.

Сборы фильма-катастрофы НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ достигли 430 млн, что выше итоговых цифр ЧЕМПИОНА МИРА (422 млн).

Пятым на уикенде стал мультфильм КОТЫ ЭРМИТАЖА, освоивший 16,1 млн рублей. Общая выручка проекта достигла 260 млн рублей: лента продолжает нагонять пока что самый кассовый мультфильм года, ИЗУМИТЕЛЬНОГО МОРИСА (272 млн).

Лучшей среди новинок стал хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ, с результатом 13,7 млн рублей расположившийся на шестом месте. Картина смогла опередить такие релизы как АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ (13,3 млн) и ЗАКЛЯТЬЕ. ПЕРВОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ (13,1 млн).

С седьмого места и 12,8 млн рублей стартовал ирано-китайский мультфильм ЗВЕРОЛЭНД. Новинка начала прокат примерно на одном уровне с картинами БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (12,5 млн) и КОАТИ. ЛЕГЕНДА ДЖУНГЛЕЙ (11,8 млн). Среди самостоятельных проектов компании TenLetters это второй результат после ленты МИЯ И Я: ЛЕГЕНДА СЕНТОПИИ (14,3 млн).

Восьмое место в рейтинге досталось фантастике БЛУЖДАЮЩАЯ ЗЕМЛЯ 2, заработавшей 11,5 млн рублей. Это совпадает с цифрами южнокорейского боевика ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ.

Также в прокат вышли драма РУССКИЙ КРЕСТ (3,4 млн, пятнадцатая строчка), боевик ЧЕРНЫЙ ЛОТОС (2,4 млн, семнадцатое место) и хорроры НЕ СЛЫШУ ЗЛА (2,2 млн, девятнадцатая позиция) и ЛЕГИОНЫ ТЬМЫ (2,1 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 228 млн рублей, с учетом стран СНГ – 283 млн. Это на 30,1% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 14,6% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял мультфильм ФИННИК.

19.04.2023 Автор: Максим Острый