Официальная касса России: сборы российских кинотеатров выросли сразу на 28,8%

Первое место в чарте сохранил за собой фантастический триллер ГИПНОТИК Роберта Родригеса, потерявший лишь 34,7% от сборов первого уикенда. Это немного больше, чем было у ПЕРЕВОДЧИКА (-31,6%), но лучше, чем у КРУШЕНИЯ (-47,1%). Три дня принесли ленте 39,4 млн рублей, ее общая выручка достигла 132 млн.

Короткометражные фильмы с предсеансовым обслуживанием на минувшей неделе скрывали за собой, по большей части, блокбастер ТРАНСФОРМЕРЫ: ВОСХОЖДЕНИЕ ЗВЕРОБОТОВ. За уикенд им удалось заработать 38,8 млн рублей.

Бронза уикенда досталась триллеру КЕНТАВР, стартовавшему с 36,8 млн рублей. Фильм открытия «Горький fest» опередил такие релизы как ДЫХАНИЕ (30,2 млн), СКВОЗЬ ВРЕМЯ (20,5 млн) и СНЕГИРЬ (19,4 млн), но уступил БЕШЕНСТВУ (48,3 млн).

«Фильм стартовал немного ниже ожиданий. Хотелось, чтобы по итогу премьерного уикенда картина заработала бы 50 миллионов рублей. Но мы уверены в хорошем «сарафане», который подтверждают отклики зрителей в соцсетях и положительные рецензии критиков», – рассказал в интервью ЭБК продюсер КЕНТАВРА Дмитрий Литвинов.

С четвертого места и 32,1 млн стартовал комедийный экшн с Джеки Чаном КРУЧЕ НЕКУДА. Возвращение актера в этот жанр позволило проекту опередить УИКЕНД С БАТЕЙ (25,4 млн) и почти повторить показатели ПОКЕРФЕЙСА (34,6 млн).

Замкнул пятерку лидеров ВЫЗОВ, упорно движущийся к отметке в 2 млрд. По итогам уикенда на его счету 1,933 млрд.

Мультфильм ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ РОБОТОВ начал прокат с 17,8 млн рублей, что стало рекордом для франшизы про медведей Буни: ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА начинал свой путь в кинотеатрах с 14,3 млн, а ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ – с 14,1 млн.

Еще одной новинке, хоррору КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА удалось заработать за первый уикенд 11,1 млн. Это стало четвертым стартом в истории дистрибьютора World Pictures.

Также в прокат вышли боевик ПАТХАН. СХВАТКА СО СМЕРТЬЮ (2,7 млн рублей, тринадцатое место), перевыпуск драмы ВЕЛИКАЯ КРАСОТА (1,7 млн рублей, семнадцатое место) и семейная лента ЛОШАДЬ ЧАРЛИ (1,4 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 241 млн рублей, с учетом стран СНГ – 320 млн. Это на 28,8% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 79,5% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ.

Фото: кадр из фильма КЕНТАВР

19.07.2023 Автор: Максим Острый