Официальная касса России: герои советского времени

Экранизация романа Владимира Богомолова АВГУСТ по итогам третьего уикенда потеряла незначительные 4,3%. Выручка составила 185 млн рублей, а совокупно лента заработала уже 765 млн. Эта сумма позволила фильму с Сергеем Безруковым и Никитой Кологривым подняться на седьмую строчку среди самых успешных релизов текущего года. Картина превзошла итоговые результаты исторического детектива КРАСНЫЙ ШЕЛК (688 млн) и майской премьеры В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (644 млн). Строчкой выше расположилась семейная комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ (848 млн). Средняя посещаемость на сеанс продолжила расти: с 19 до 26 человек на сеанс, что стало самым высоким показателем в топ-10.

Спортивная драма ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ за первые выходные взяла серебро с призовым фондом в 108 млн рублей, показав второй старт этой осени. Вдохновляющее кино о советском чемпионе по гребле Юрии Тюкалове заметно превзошло стартовые показатели недавних жанровых аналогов РОДНИНА (76,6 млн) и ФИНАЛ (50,8 млн).

ДРАКУЛА проявляет отличную стойкость: выручка по итогам пятой прокатной недели снизилась на 23,3% и составила 82,3 млн рублей. В сокровищнице бессмертного графа уже 719 млн. Это восьмое место в списке самых успешных картин этого года и третье место среди зарубежных премьер с марта 2022 года – после боевика ДЖОН УИК 4 (874 млн) и анимации ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ (827 млн). Вампирское фэнтези уже заметно превысило тотал предыдущего французского хита ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО (631 млн), следующий результат так же принадлежит картине Люка Бессона ЛЮСИ (753 млн).

Криминальная комедия ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ начала работать с четвертой строчки. Фильм с Ченнингом Татумом в главной роли заработал на старте 30,8 млн рублей, повторив результат ближайшего аналога ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ (30,8 млн) с Джоном Синой. Этой суммы оказалось достаточно, чтобы превзойти стартовые показатели таких американских экшн-премьер 2025 года, как МИР В ОГНЕ (21,7 млн), ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА (19,8 млн) и РЕЙС НАВЫЛЕТ (13,4 млн). Для компании «Парадиз» это четвертый по успешности старт за последние пять лет. Лидером остается драмеди ЛУЛУ И БРИГГС (39,9 млн) с тем же Татумом, следом идут АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ (36,7 млн) и ДЖИППЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ (33 млн).

Школьные каникулы у тех, кто учится по модульной системе, обеспечили семейной фантастике (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ незначительное падение сборов на 26,9%. Касса фильма Алексея Чадова за второй уикенд составила 27,8 млн, а общая достигла 78,7 млн рублей. Это уже больше, чем было у близких по аудитории картин СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК (73 млн) и ДЕТИ-ШПИОНЫ (67,8 млн), выходивших в прокат в этом году, и заметно выше тотала сюжетного аналога РОБО (66,8 млн), показанного в 2019 году.

Благодаря каникулам в десятке лучших удержался и мультфильм ЗВЕРОПОЕЗД с выручкой 24,5 млн. Падение сборов за пятый уикенд оказалось минимальным в рейтинге – 4,2%. Французская анимация заработала уже 201 млн рублей и явно не планирует сбавлять скорость: в среднем на сеанс приходили 23 человека. Высока вероятность, что проект обгонит самый кассовый анимационный релиз этого года ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2 (226 млн).

Триллер ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА, освоивший 21,9 млн рублей, увеличил свой бокс-офис до 288 млн при небольшом падении на 34,9%. Эта сумма обеспечила экранизации романа Стивена Кинга пятое место среди самых успешных официальных зарубежных релизов этого года. На четвертом с небольшим отрывом расположился боевик МАСТЕР (304 млн).

Романтическая комедия с фантастическим элементом СВОДИШЬ С УМА заработала за первые выходные 21,6 млн рублей. Фильм с Милой Ершовым и Юрием Насоновым недотянул до показателей роуд-муви ТУДА (22,8 млн) с Ириной Старшенбаум и Петром Федоровым, но уверенно обогнал схожие проекты ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ (17,1 млн), КЛЕВЫЙ УLOVE (14 млн) и ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА (10,5 млн).

Американское семейное фэнтези УЖАСТИКИ. ОЖИВШИЕ РИСУНКИ заработало 18,8 млн рублей на старте, что больше, чем было у фильмов ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ. ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛЬЯ (15,9 млн) и ДЕТИ ЛЕСА (12,3 млн), но меньше, чем у БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ (20,5 млн).

Пиратские релизы замкнули десятку лучших. Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием, за которыми преимущественно скрывалась драма с Леонардо Ди Каприо БИТВА ЗА БИТВОЙ, составила 14,9 млн рублей, это на 30,5% ниже соборов прошлой неделе.

Также в прокат вышли триллер Рона Ховарда ЭДЕМ (12-е место, 12,5 млн), европейский мультфильм ИЗУМИТЕЛЬНАЯ МОКСИ (14-е место, 8,4 млн) и российская анимация СЕРАФИМА (19-е место, 5,2 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России достигла 618 млн рублей, с учетом стран СНГ – 662 млн. Это на 14,5% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 2,2% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокате стартовал музыкальный байопик РУКИ ВВЕРХ!.

Фото: кадр из фильма АВГУСТ

15.10.2025 Автор: Вероника Cкурихина