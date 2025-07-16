Официальная касса России: назад в прошлое

Новая часть франшизы МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗРОЖДЕНИЕ увеличила сборы пиратских релизов на 24,4% по сравнению с прошлыми выходными. Суммарно короткометражки с предсеансовым обслуживанием заработали 59,1 млн рублей, превысив показатели уикендов, когда выходили игровая версия ЛИЛО И СТИЧ (52,3 млн) и экранизация игры MINECRAFT В КИНО (52,1 млн).

Музыкальная комедия ПЛАГИАТОР начала работу во второго места и принесла кинотеатрам 42,2 млн рублей. Фильм с Романом Евдокимовым и Стасей Милославской обошел такие фантастические комедии, как ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ (25 млн) и ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ (26,3 млн), но не смог опередить показатели сюжетно схожей ленты БЫТЬ (46,3 млн).

Комедия для всей семьи НЕ ОДНА ДОМА 2 потеряла на второй неделе 44,2% стартовых сборов. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году продемонстрировала первая часть (-23,2), но лучше показателей другого сиквела АРТЕК: СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ (-51,8%) Фильм с Миланой Хаметовой пополнил кассу на 37,7 млн рублей, а суммарно заработал уже 138 млн. Это заметно выше сборов первой ленты за аналогичный период (99,7 млн).

Не снижается зрительский интерес к комедии НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ, освоившей за уикенд 32,2 млн рублей. Падение сборов на пятой неделе проката составило 35,2%. Общая касса ленты с Юрием Стояновым достигла 559 млн рублей, заметно опередив тотал приключенческого фильма ПАЛЬМА 2 (512 млн). На данный момент история о конфликте поколений занимает второе место среди самых успешных отечественных летних релизов. Лидерство остается у сказки БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (604 млн), выходившей в августе 2023 года.

Не меньшим спросом пользуется мелодрама МАТЕРИАЛИСТКА, положившая на свой счет еще 21,2 млн рублей. За месяц в прокате картина заработала 293 млн рублей, превысив тотал оскароносной АНОРЫ (272 млн). На этой неделе фильм с Дакотой Джонсон займет второе место среди самых успешных официальных зарубежных премьер 2025 года, потеснив боевик МАСТЕР (304 млн). Средняя посещаемость составила 11 человек на сеанс – это лучший показатель в топ-10.

Триллер ХИЩНЫЕ ТВАРИ стартовал с шестой строчки, освоив за первые выходные 14,7 млн рублей. Лента, соединившая в себе хорроры об акулах и серийных убийцах, опередила по показателям близкую по жанру БАГРОВУЮ ОТМЕЛЬ (10,1 млн), но чуть недотянула до сборов прошлогоднего релиза ЧЕЛЮСТИ. КРОВАВЫЙ РИФ (15,7 млн).

Минимальным падением в топ-10 отметился фильм ужасов СИНИСТЕР. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ (-34,3%). Мистический триллер со звездой ГОЛОДНЫХ ИГР Сэмом Клаффлином заработал за вторые выходные 8,3 млн рублей. Общая сумма сборов достигла 28 млн, что близко к показателям хоррор-релизов прошлых недель РИТУАЛ (30,6 млн) и КРОВАВЫЙ УРОЖАЙ (37,2 млн).

Экшн БАЛЕРИНА за шесть недель в прокате освоил 421 млн рублей. До тотала третьей части ДЖОНА УИКА (438 млн) фильму с Аной де Армас осталось заработать всего 17 млн.

Китайский мультфильм ПОБЕГ ИЗ БУДУЩЕГО освоил за первый уикенд 7,2 млн рублей. Новая часть приключений медведей Буни уступила стартовым результатам предыдущих серий: ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА (14,3 млн) и ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ РОБОТОВ (17,8 млн).

Замкнул топ-10 с кассой 4,7 млн рублей новый фильм Дэвида Кроненберга САВАН. Это ниже, чем было у предыдущего релиза постановщика ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО (8,9 млн) и сопоставимо со сборами недавнего психологического триллера ПОСЛЕДНЕЕ ЗАВТРА (4,8 млн).

Также в прокат вышли перевыпуск аниме ДЕВОЧКА, ПОКОРИВШАЯ ВРЕМЯ (15-е место, 2,1 млн), триллер ОТКРЫТОЕ МОРЕ. СМЕРТЬ РЯДОМ (17-е место, 1,8 млн) и перевыпуск спортивной драмы ГОНКА (20-е место, 1,4 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 259 млн рублей, с учетом стран СНГ – 371 млн. Это на 12% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 5,3% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокате стартовал пиратский релиз ГАДКИЙ Я 4.

Фото: кадр из фильма МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗРОЖДЕНИЕ

16.07.2025 Автор: Вероника Cкурихина