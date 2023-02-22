Официальная касса России: в отечественном прокате наконец произошла смена лидера

Военная драма ПРАВЕДНИК стартовала с первой строчки бокс-офиса и 121 млн рублей. Это лишь немного уступает первым цифрам СЕРДЦА ПАРМЫ (135 млн). На руку проекту сыграли поддержка со стороны ВГТРК и ставка в рекламной кампании на драматическую составляющую фильма.

На второе место на восьмой неделе проката отступил ЧЕБУРАШКА, пополнивший свою кассу еще на 88,9 млн рублей. Общая выручка ленты достигла 6,433 млрд.

Замкнула тройку лидеров проката стартовавшая выше ожидания эротическая мелодрама НЕПОСЛУШНАЯ. Жанровая специфика и Александр Петров в главной роли позволили ленте, удачно начавшей прокат в День святого Валентина, освоить к концу уикенда 110 млн рублей. Это выше цифр таких фильмов как ТЕКСТ (92,7 млн) и ГЕРОЙ (91 млн).

На четвертой позиции, судя по имеющимся данным, расположился АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ. За уикенд картина заработала 74,8 млн рублей, ее общая касса вплотную приблизилась к миллиардной отметке.

Пятое место в чарте досталось мультфильму СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА. Новая часть франшизы студии Wizart заработала 40 млн рублей, что примерно соответствует показателям проектов БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА (38,7 млн) и МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН (42,7 млн).

Снижение сборов комедийного холдовера СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ составило 48,6%. Картина, освоившая в общей сложности 117 млн рублей, опередила итоговые результаты фильмов ТАЙНЫЙ САНТА (82,3 млн) и СВИНГЕРЫ (80,8 млн).

Еще одна комедия, БЫТЬ, потеряла 45,4% от кассы первого уикенда. Ее выручка достигла 84,5 млн, что лишь немного ниже цифр РУБЕЖА (87,5 млн).

Лучшей зарубежной новинкой недели стал комедийный экшн МОЯ ПИРАТСКАЯ СВАДЬБА. За первый уикенд ей удалось освоить лишь 23,8 млн рублей, что ниже показателей ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО (37,7 млн).

Также в прокат вышли хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ПЕРВОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ (13,1 млн, двенадцатая строчка), фильм ужасов ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД (8,4 млн, тринадцатое место) и комедия БУГУН-БЫЛЫР 2 (2,5 млн, восемнадцатая позиция).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 580 млн рублей, с учетом стран СНГ – 671 млн. Это на 8,2% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 1,5% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда топ возглавлял фильм АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ.

22.02.2023 Автор: Максим Острый