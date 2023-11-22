Официальная касса России: сборы сказки «По щучьему велению» превысили 2 млрд рублей
«Моя ужасная сестра 2» стартовала с третьего места
За уикенд фэнтези ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ освоило 209 млн рублей, его общая выручка выросла до 2,093 млрд рублей. Это выше итоговых цифр второй части франшизы ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ (2,049 млрд). В списке самых кассовых российских проектов лента заняла седьмое место.
Пиратские показы во главе с КАПИТАНОМ МАРВЕЛ 2 принесли кинотеатрам за уикенд 50,8 млн рублей.
Комедия МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 начала прокат с 20,9 млн рублей и третьего места чарта. Оригинальная картина в прошлом году освоила на старте 26,6 млн.
«Фильм стартовал, конечно, несколько хуже наших ожиданий. Но в работе с жанром семейных картин мы видим иной множитель выходных и надеемся на работу вдолгую. Тем более что нам в помощь будут начинающиеся триместровые школьные каникулы», – рассказал в интервью ЭБК управляющий партнер компании «Наше кино» Максим Рогальский.
Падение сборов фантастического триллера КАТАСТРОФА на втором уикенде составило минимальные 26%, что значительно лучше цифр прошлогодней ЭРЫ ВЫЖИВАНИЯ (-68,6%). Общая выручка холдовера достигла 54,6 млн, что лишь немного уступает итоговым показателям ПОСТУПИ ХАОСА (55,7 млн).
Замкнула пятерку лидеров комедия ПАПАША В БЕГАХ, собравшая 15,7 млн рублей. Это ниже показателей фильмов ЮРА ДВОРНИК (21 млн) и РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА (20,1 млн).
С 13,7 млн начала прокат спортивная драма ЛЕГЕНДА О САМБО. Новинке не удалось улучшить цифры проекта НАЧАТЬ СНАЧАЛА (17,8 млн).
Лучшим стартом в истории компании «Кинологистика» отметился фильм ужасов АСТРАЛ. СОМНИЯ. Хоррор начал прокат с 13,6 млн рублей и седьмого места в чарте. Лента обошла такие проекты как АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ (13,3 млн) и АСТРАЛ. 13-Й ЭТАЖ (7,8 млн).
Еще одной новинкой, пробившейся в десятку лучших, стал мультфильм СУПЕРМОЗГ, с результатом в 11,6 млн рублей расположившийся на девятом месте. Релиз опередил анимационную ленту ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА (8,5 млн) и совсем немного уступил ЗВЕРОЛЭНДУ (12,8 млн).
Также в прокат вышли приключения ГАРДЕМАРИНЫ 1787. ВОЙНА (3,4 млн, пятнадцатое место) и мультфильм МИНИ-МИШКИ: НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (2,8 млн, шестнадцатое место).
Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 417 млн рублей, с учетом стран СНГ – 448 млн. Это на 21,8% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 54,6% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм СЕРДЦЕ ПАРМЫ.
Фото: кадр из фильма МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2
22.11.2023 Автор: Максим Острый