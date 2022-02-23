Официальная касса России: лучшая новинка уикенда заняла третье место

АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ сохранил лидирующую позицию в российском бокс-офисе. Падение кассы проекта составило минимальные для жанра 30% — это мягче, чем было у фильмов ДЮНА (-36,6%), ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ (-37,1%) и МОРТАЛ КОМБАТ (-68,4%). Всего на счету холдовера 675 млн, что уже превышает итоговые сборы ЧЕРНОЙ ВДОВЫ (617 млн) и ОТРЯДА САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ (669 млн).

У СМЕРТИ НА НИЛЕ падение сборов также составило скромные 33,1%. Это лучше показателя первой части франшизы – УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ теряло 48%. Детектив Кеннета Браны по итогам уикенда освоил 361 млн и немного отстает от графиков КРУЭЛЛЫ (398 млн за аналогичный отрезок времени) и КРУИЗА ПО ДЖУНГЛЯМ (404 млн).

Лучшей новинкой недели стала российская картина ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН. Спортивная драма освоила 50,8 млн рублей, совсем немного уступив цифрам проекта ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ (58,3 млн). Значительно сильнее оказалось отставание от СТРЕЛЬЦОВА (112 млн).

«Фильм стартовал хорошо, в штатном режиме. Рассчитывали немного на более высокие сборы, но, в принципе, ничего страшного нет. Мы перенесли релиз с 23 февраля для того, чтобы за счет первого уикенда получить позитивный «сарафан». Мы знали, что это «сарафанное» кино и что реакция зрителей будет очень хорошей. Сейчас это подтверждается», – рассказал в интервью ЭБК продюсер и режиссер картины Алексей Пиманов.

Комедия НЕПОСЛУШНИК опустилась на четвертую позицию. Ее падение составило 38,7%, а общие сборы достигли 232 млн. Это выше итоговой кассы МАРАФОНА ЖЕЛАНИЙ (231 млн).

Расширивший свой прокат мультфильм ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ увеличил сборы фактически в три раза и замкнул пятерку лидеров бокс-офиса. За уикенд проект заработал 30,3 млн, всего в его копилке 42,6 млн. В ближайшее время он обгонит показатели релизов МЫ – МОНСТРЫ! 2 (44,8 млн) и ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ (46,7 млн).

Еще две отечественные новинки заняли по итогам уикенда седьмое и восьмое места в чарте. Мультфильм ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ заработал 16,5 млн и стартовал на одном уровне с проектом ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ (16,5 млн). Военная лента ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ, в свою очередь, при бюджете в 600 млн рублей, освоила на старте лишь 16,2 млн. Это несравнимо ниже, чем было у недавнего НЕБА (55,3 млн) – сказались нехватка зрелищности, способной привлечь массового зрителя, и мелодраматизма, рассчитанного на женскую аудиторию.

Также в прокат вышли драмеди КАМОН КАМОН (4,3 млн, одиннадцатое место), триллеры ЖАЖДА ЗОЛОТА (4,3 млн, двенадцатая строчка) и ГОНКА СО ВРЕМЕНЕМ (3,3 млн, пятнадцатое место), драма ВЕРТОЛЕТ (2,0 млн, восемнадцатая позиция), перевыпуск НОЧИ НА ЗЕМЛЕ Джима Джармуша (1,8 млн, девятнадцатая строчка) и хоррор СИНДРОМ (1,4 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 571 млн рублей, с учетом стран СНГ – 635 млн. Это на 19,2% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 1,8% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм КОНЕК-ГОРБУНОК.

23.02.2022 Автор: Максим Острый