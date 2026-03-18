Официальная касса России: прыжок на «золото»

Новый релиз Pixar ПРЫГУНЫ не остался незамеченным в сером прокате и возглавил топ-10, потеснив официальные релизы для семейной и детской аудитории. Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, на прошедшем уикенде составила 128 млн рублей. Это 52,2% больше выручки прошлой недели.

Касса СКАЗКИ О ЦАРЕ САЛТАНЕ по итогам пятого уикенда достигла суммы в 1,997 млрд, что позволило ей занять семнадцатое место среди самых успешных российских релизов. По числу зрителей экранизация поэмы Александра Пушкина обошла итоговый показатель БУРАТИНО (4,632 млн зрителей), освоив 4,750 млн билетов. Следующий рубеж – цифры сказок КОНЕК-ГОРБУНОК (4,813 млн) и ПРОСТОКВАШИНО (4,954 млн).

Сборы сиквела ЦАРЕВНЫ-ЛЯГУШКИ во второй уикенд сократились на 57,2%. Это ощутимее, чем было у первой части франшизы (-40,8%). За вторые выходные фильм с Валентиной Ляпиной заработал 65,2 млн рублей, а общая касса составила 282 млн рублей. Релиз привлек 675 тысяч зрителей, уступая графику первой картины (347 млн рублей и 897 тысяч зрителей за тот же период).

Комедийный триллер НАСЛЕДНИК продолжает тренд на интерес к зарубежным проектам в официальном прокате. С кассой 62 млн за уикенд лента демонстрирует снижение сборов на незначительные 15,3%. Это сопоставимо с показателями номинанта на «Оскар» МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНОГО (-14,3%). Сборы фильма с Гленном Пауэллом составили 172 млн рублей, а число зрителей достигло 270 тысяч, что суммарно превышает показатели МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНОГО (155 млн рублей и 240 тысяч зрителей после двух уикендов) и ПЛОХОЙ ДЕВОЧКИ (145 млн рублей и 252 тысячи зрителей).

Комедия НОВАЯ ТЕЩА на второй неделе потеряла 56,4% своих стартовых сборов, показав меньшую стойкость, чем фильм с Ларисой Гузеевой (-41,1%). Продолжение истории героя Гарика Харламова заработало еще 59,5 млн рублей. Общая касса достигла 248 млн рублей, число зрителей – 505 тысяч. Это успешнее графика интонационно схожих комедийных хитов НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА (226 млн рублей и 501 тысяча зрителей за тот же период проката) и ВАСИЛИЙ (175 млн рублей и 407 тысяч зрителей), однако заметно уступает оригинальной ТЕЩЕ (388 млн рублей и 1,125 млн зрителей).

Сборы военной драмы МАЛЫШ сократились на 6,3%, вновь продемонстрировав минимальное снижение в топ-10. Фильм с Глебом Калюжным увеличил свою кассу до 123 млн рублей и привлек 274 тысячи зрителей, что позволило ему приблизиться к динамике главного аналога ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР» (122 млн рублей и 395 тысяч зрителей после трех уикендов) по выручке, по-прежнему заметно уступая по количеству зрителей. Также лента стала лидером по средней посещаемости в десятке – 20 человек на сеанс.

Мелодрама К СЕБЕ НЕЖНО привлекла на второй неделе еще 23 млн рублей, что позволило ей преодолеть отметку в 100 млн. Общей суммы в 103 млн рублей оказалось достаточно, чтобы превзойти итоговый результат недавней комедии КОММЕНТИРУЙ ЭТО (96,5 млн рублей) и вплотную приблизиться к кассе фильма УВОЛИТЬ ЖОРУ (111 млн рублей за все время проката). Число проданных билетов составило 202 тысячи.

Удержала свою восьмую строчку в топе историческая лента КРАСАВИЦА. Сборы после четырех уикендов составили 334 млн рублей при 807 тысячах зрителей. Фильм со Славой Копейкиным и Юлией Пересильд на 14,8% по кассе и на 21,7% по посещаемости обошел финальные показатели приключенческого релиза ЛЕВША (291 млн рублей и 663 тысячи зрителей за все время проката).

Наиболее заметная новинка недели, французский фильм МАРСУПИЛАМИ. ПУШИСТЫЙ КРУИЗ начал работу с девятой строчки, освоив на старте 15 млн рублей за 32,8 тысячи проданных билетов. Результаты оказались близки к зимней семейной ленте МЫШИНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (14 млн рублей и 36,7 тысячи зрителей), но существенно уступили картине КОТ И ПЕС (32,1 млн рублей и 104 тысячи зрителей), также с CGI-животными в центре сюжета. В среднем на один сеанс приходило 7 человек, что стало самым низким показателем в первой десятке.

Десятый уикенд ГОРНИЧНАЯ отметила на десятом месте, увеличив свои сборы до 1,378 млрд рублей. Фильм посмотрело в общей сложности 2,395 млн человек. Это позволило «женскому» триллеру обойти боевик ДЖОН УИК 4 (2,377 млн) и стать третьим по числу зрителей среди зарубежных релизов официального проката с марта 2022 года.

Также в прокат вышли фильм ужасов ИНФЕРНО (12-е место, 9,7 млн рублей и 20 тысяч зрителей), историческая лента ЛЕКАРЬ 2: НАСЛЕДИЕ АВИЦЕННЫ (13-е место, 6,2 млн рублей и 11,1 тысяч зрителей) и фестивальное драмеди ЖЕМЧУГ (14-е место, 5,8 млн рублей и 12,8 тысяч зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 521 млн рублей, с учетом стран СНГ – 568 млн рублей. Это на 37,9% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 8,9% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2025 года, когда в прокате вторую неделю работала ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА.

18.03.2026 Автор: Вероника Cкурихина