Официальная касса России: модные приключения

Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, на минувших выходных составила 206 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских релизов, главным из которых на прошедшем уикенде стала комедия ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2. Выручка оказалась на 40,8% больше, чем на старте фантастического блокбастера ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» (146 млн).

КОММЕРСАНТ на четвертой неделе потерял 36,5% сборов, пополнив кассу еще на 51,1 млн рублей. Криминальная драма уже заработала 412 млн рублей, что позволило ей занять седьмое место среди отечественных релизов этого года. Позади осталась КРАСАВИЦА (361 млн). При этом по количеству зрителей картина с Александром Петровым отстает от ленты со Славой Копейкиным: 741 против 889 тысяч.

Мультфильм ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ начал работу с третьего места. Сборы составили 49,1 млн рублей за 127 тысяч проданных билетов. Проект студии «Паровоз» показал лучший старт среди анимационных релизов этого года, опередив показатели лент КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА (40,1 млн рублей и 108 тысяч зрителей) и ГРУЗОВИЧКИ (37,4 млн рублей и 96 тысяч зрителей).

Креативный директор студии «Паровоз» Евгений Головин, ответственный и за исходный сериал, и за полнометражное продолжение, отметил, что для данного формата релиз продемонстрировал отличную посещаемость: «Нам удалось реализовать практически все творческие задачи, которые мы ставили перед собой: сделать яркое визуальное путешествие, сохранить фирменную атмосферу вселенной «Лео и Тига» и при этом вывести качество анимации и драматургии на новый уровень. Наверное, главный показатель для нас – это реакция зрителей. Мы видим, что дети выходят из зала с эмоциями, обсуждают героев, а родители говорят о том, что мультфильм получился добрым, красивым и по-настоящему приключенческим. Для всей нашей команды это самая важная оценка».

АНГЕЛЫ ЛАДОГИ остались в топ-5, но с окончанием майских тематических праздников потеряли 66% кассы. Фильм Александра Котта увеличил сборы до 379 млн рублей, превзойдя итоговый результат НЮРНБЕРГА (334 млн).

Сборы фэнтези ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ сократились на 42,4%, составив в денежном выражении 20,2 млн рублей. Всего за две недели сказка с Эндрю Гарфилдом и Клэр Фой собрала 71,6 млн рублей и обошла тоталы жанрово близких БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ (45,9 млн) и ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ: ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛЬЯ (45,4 млн). Картину посмотрело 163 тысячи человек.

Фильм ужасов ХОКУМ показал умеренное падение сборов на 38,3% сборов. За второй уикенд проект с Адамом Скоттом привлек 15,6 млн рублей, а в общей сложности заработал уже 51,9 млн. Эта сумма определила релиз Capella Film на третье место среди хорроров этого года, оставив позади картины ВСКРЫТИЕ ДЕМОНА (50,8 млн) и СИНИСТЕР. ПЕРВОЕ ПРОКЛЯТИЕ (45,7 млн). Также для дистрибьютора это лучший результат с момента выхода фантастического триллера КАТАСТРОФА (74,7 млн рублей) в 2023 году.

Сборы военной драмы СЕМЬ ВЕРСТ ДО РАССВЕТА на третьей неделе рухнули сразу на 70,7%, что стало самым сильным падением в топ-10. Картина с Федором Добронравовым уже опередила итоговые сборы прошлогоднего фильма о военном времени ГРУППА КРОВИ (138 млн рублей), так как ее суммарная касса достигла 164 млн.

С восьмого места стартовала комедия СВОЯ В ДОСКУ, заработавшая 14,6 млн рублей. Сеансы новинки посетило 35 тысяч человек. Фильм с Ольгой Лерман на скейте выступил слабее, чем недавние картины ПЕТРУШКА (17,4 млн рублей и 42 тысячи зрителей) и КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА (16,2 млн и 39 тысяч зрителей). Средняя посещаемость составила 5 человек на один сеанс, что стало худшим показателем в топ-10.

С пятого на девятое место опустилась трагикомедия ВОТ ЭТО ДРАМА! Лента A24 уже заработала в российском прокате 625 млн рублей и, не исключено, что на следующей неделе догонит тотал фильма ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО (631 млн).

Замкнул десятку экшн ОПАСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, тоже в сатирическом ключе демонстрирующий сложности в отношениях героев. Фильм с Самарой Уивинг и Джейсоном Сигелом освоил 10,2 млн рублей при 17,9 тысячи зрителей. Новинка практически повторила прошлогодний результат фильма НОЧЬ С ПСИХОПАТОМ (10,3 млн рублей и 18 тысяч зрителей), где одну из главных ролей также исполнила австралийская актриса.

Также в прокат вышел хоррор ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. СЕУЛ (12 место, 6,1 млн рублей и 12,8 тысяч зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 458 млн рублей, с учетом стран СНГ – 515 млн рублей. Это на 10,2% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 54,5% больше, чем было на аналогичном уикенде 2025 года, когда в прокате лидировал работающий пятую неделю КРАКЕН.

20.05.2026 Автор: Вероника Cкурихина