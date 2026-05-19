Татьяна Цыварева: «Индустрия получила возможность создавать качественные проекты, которые могли годами ждать инвестиций»

Продюсеры «Лео и Тига», Татьяна Цыварева, Евгений Головин, и руководитель отдела международной дистрибуции контента медиахолдинга «Цифровое Телевидение» Виктория Болотова о мультфильме

Лучшей новинкой уикенда стал мультфильм ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ, полнометражное продолжение сериала про Лео и Тига. Заработав 49,2 млн рублей, релиз показал лучший старт среди анимаций этого года, а также среди полных метров студии «Паровоз» (входит в медиахолдинг «Цифровое Телевидение»), хотя и уступил по количеству зрителей КОЩЕЮ. НАЧАЛО. Все проекты студии для большого экрана представляют собой продолжения популярных мультсериалов «Паровоза»: КОЩЕЙ входит во вселенную «Сказочного патруля», за другие картины говорят их названия – ГЕРОЙЧИКИ. НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ, СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ЗАБЫТОЕ ЧУДО. Продюсеры ЛЕО И ТИГА, креативный директор студии «Паровоз» Евгений Головин и генеральный продюсер телеканала «МУЛЬТ» Татьяна Цыварева, а также руководитель отдела международной дистрибуции контента медиахолдинга «Цифровое Телевидение» Виктория Болотова подвели итоги стартового уикенда ЛЕО И ТИГА, рассказали подробнее о мультфильме, его продажах за рубеж и о том, как на отрасль повлияет стопроцентная государственная поддержка анимации.

Поздравляем вас со стартовым результатом мультфильма ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ! Из всех полнометражных проектов «Паровоза» он стартовал лучше всех, хотя и уступил по количеству зрителей анимации КОЩЕЙ. НАЧАЛО. Как вы оцениваете итоги первого уикенда проекта?

Евгений Головин: Для нас очень ценно, что мультфильм ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ так уверенно стартовал в прокате. В первый уикенд картину посмотрело более 127 тысяч зрителей – это действительно сильный результат для проекта такого формата. Мы очень рады, что зрители откликнулись на историю, атмосферу и самих героев. Если сравнивать с мультфильмом КОЩЕЙ. НАЧАЛО, то важно учитывать, что это были совершенно разные релизы и разные обстоятельства выхода. КОЩЕЙ. НАЧАЛО выходил в 2021 году, когда во многих регионах еще действовали ковидные ограничения, а кинотеатральное и цифровое окна фактически пересекались. При этом это был первый полнометражный проект студии «Паровоз», очень амбициозный и масштабный – и с точки зрения технологий, и с точки зрения продакшна. Для нас это был огромный опыт и важный этап развития студии.

ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ – другой формат. Это динамичный семейный фильм продолжительностью 60 минут, рассчитанный в первую очередь на совместный поход родителей с детьми в кино. Производство заняло всего полтора года – для полнометражной анимации это очень сжатые сроки. Но команда сработала невероятно собранно и вдохновенно. Нам удалось реализовать практически все творческие задачи, которые мы ставили перед собой: сделать яркое визуальное путешествие, сохранить фирменную атмосферу вселенной «Лео и Тига» и при этом вывести качество анимации и драматургии на новый уровень. Наверное, главный показатель для нас – это реакция зрителей. Мы видим, что дети выходят из зала с эмоциями, обсуждают героев, а родители говорят о том, что мультфильм получился добрым, красивым и по-настоящему приключенческим. Для всей нашей команды это самая важная оценка.

Чем мультфильм привлекает зрителей в первую очередь, на ваш взгляд?

Евгений Головин: Мне кажется, нам удалось найти очень точный баланс между узнаваемостью и новизной. С одной стороны, это герои, которых зрители уже знают и любят по сериалу и музыкальному спин-оффу. А с другой – совершенно самостоятельная история, которая будет понятна и интересна даже тем, кто никогда раньше не смотрел «Лео и Тига». Кроме того, в фильме есть несколько уровней восприятия для разной аудитории. Для самых маленьких зрителей это яркое приключение, путешествие и юмор. Для детей постарше – темы, которые им эмоционально близки: дружба, доверие, ответственность, вопрос о том, всегда ли ложь во благо действительно оправдана. А взрослые, как мне кажется, оценят динамику истории, визуальную часть и атмосферу – в картине очень многое вдохновлено природой Байкала и Дальнего Востока. В этом смысле ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ – действительно пример семейного кино, когда интересно всем поколениям зрителей одновременно.

Сериал «Лео и Тиг» выходил в 2016–2021 годах. Востребован ли он сейчас на телевидении? Почему вы приняли решение сделать продолжение в полнометражном формате?

Татьяна Цыварева: Сериал «Лео и Тиг» с успехом идет на всех главных детско-семейных каналах, включая «Карусель», «МУЛЬТ» и «КиноМульт». Мир «Лео и Тига» наполнен приключениями, юмором, добрыми и веселыми историями, которые нравятся всей семье, ведь пушистые герои никого не оставляют равнодушными. Наши Лео и Тиг не раз отправлялись в разные короткие путешествия, и мы поняли, что они готовы к большому полнометражному приключению, которое будет интересно и родителям, и детям. Кроме того, качество сериала «Лео и Тиг» соответствует качеству полнометражной анимации, и мы решили воспользоваться этим преимуществом.

Евгений Головин: За эти годы у проекта сформировалась очень лояльная аудитория, и мы видим, что с героями продолжают знакомиться новые дети. У нас вышли три успешных сезона сериала «Лео и Тиг», музыкальный спин-офф, а следующим логичным шагом для развития франшизы стал полнометражный фильм. Нам хотелось не просто продолжить историю, а сделать более масштабное приключение – с новым уровнем драматургии, визуала и эмоций. Если в первом сезоне сериала мы знакомили зрителей с природой Приморского края, во втором герои путешествовали по миру, а в третьем – исследовали мир духов и легенд, то в полнометражном фильме решили отправить их в одно из самых загадочных и красивых мест России – на Байкал. Это место идеально подошло для большого приключения, в котором сочетаются реальная природа, мифология и ощущение настоящего открытия.

Занимались ли вы международными продажами ЛЕО И ТИГА. ДОРОГА НА БАЙКАЛ? Какие страны приобрели права на показ проекта – в кино и на стримингах/телевидении?

Виктория Болотова: Мы ведем переговоры по предпродаже анимационного фильма ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ с рядом зарубежных кинопрокатных компаний. Надеемся, в ближайшее время мультфильм выйдет в широкий прокат сразу нескольких стран. Эта история о дружбе в сериальном формате ранее получила высокие рейтинги в Европе, Азии, странах БРИКС и на Ближнем Востоке. Полнометражный мультфильм ЛЕО И ТИГ расширил географию вселенной франшизы, создатели добавили этнографические образовательные элементы, которые интересны и понятны детям во всем мире.

Недавно был принят закон о полном государственном финансировании производства и проката анимационных фильмов. На ваш взгляд, какое это окажет влияние на анимационную отрасль? Станет ли больше полнометражной анимации на рынке? Будет ли она качественной?

Евгений Головин: Безусловно, решение о стопроцентной государственной поддержке производства полнометражной анимации – это важный и позитивный шаг для индустрии. У студий появится больше возможностей сосредоточиться именно на творческой и технологической составляющей проектов: инвестировать в качество анимации, развитие команд, сценариев и визуальных решений. Думаю, полнометражных картин действительно станет больше. Но вопрос качества всегда зависит не только от финансирования, а прежде всего – от подхода самих студий и творческих коллективов. Анимация – это очень сложный и длительный процесс, где важны и сильная история, и профессиональная команда, и внимание к деталям на каждом этапе производства. Для студии «Паровоз» качество – безусловный приоритет. Причем с точки зрения не только визуала и технологий, но и смыслов, эмоций и уважения к аудитории. Поэтому для нас важно делать проекты, которые будут не просто зрелищными, а действительно останутся со зрителем надолго.

Планируете ли вы претендовать на господдержку с какими-то мультфильмами? Увеличили ли количество картин, над которыми работаете?

Татьяна Цыварева: Благодаря господдержке индустрия получила возможность создавать качественные проекты, которые могли ждать инвестиции годами. Создание анимации – дорогостоящий процесс, а рынок нуждается в постоянном насыщении новым увлекательный детским контентом. Безусловно, господдержка позволит кратно масштабировать производство проектов как для самых маленьких зрителей, так и для аудитории школьного возраста, а также поможет развивать семейную анимацию.

Какие еще сериалы анимационной студии «Паровоз» получат полнометражное продолжение?

Татьяна Цыварева: У нас уже есть несколько полнометражных проектов по нашим сериалам – СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ГЕРОЙЧИКИ. НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ. Сейчас мы работаем над вторым большим фильмом по вселенной «Сказочного патруля» – ЯДВИГА И ТАЙНА ЧЕРНОЙ ЗВЕЗДЫ, долгожданным приквелом нашего анимационного проекта КОЩЕЙ. НАЧАЛО. Этот мультфильм будет интересен самой широкой аудитории. А для фанатов нашего главного детского сериала мы готовим полнометражный фильм МИ-МИ-МИШКИ. Это очень ответственная и интересная задача – отправить всеобщих сериальных любимцев в большое авантюрное приключение.