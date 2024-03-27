Официальная касса России: чарт возглавил «Летучий корабль»

Киносказка ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ начала прокат с 227 млн рублей. Если бы не трагические события пятницы, сборы ленты могли быть существенно выше. Новинка показала лучший старт среди проектов компании «Наше кино» после смены собственника и шестой старт в этом году.

«Прежде всего я хочу принести свои соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия… Наши материальные потери велики, но это несоизмеримо с масштабами человеческой трагедии для всей страны. Конечно, вся индустрия понесла колоссальный урон. Так получилось, что ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ был флагманом на этом уикенде. В эти трагические дни мы были постоянно на связи и с кинотеатрами, и с продюсерами фильма. Пытались находить друг для друга слова поддержки и действовать в условиях страшного стресса», – рассказал в интервью ЭБК Управляющий партнер компании «Наше кино» Максим Рогальский.

Сборы ОНЕГИНА снизились на 72,4%, за уикенд лента смогла освоить 46 млн рублей. Всего в копилке проекта – 647 млн, что выше итоговых цифр мартовского релиза 2018 года Я ХУДЕЮ (634 млн).

Пиратские показы принесли площадкам 41,3 млн рублей. В чарте им досталась бронза.

Четвертое место сохранил за собой холдовер ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР». Снижение выручки военной драмы составило 62,7%, общие сборы достигли 97,6 млн. Это немного ниже, чем было на аналогичном отрезке в активе НЕБА (107 млн).

Замкнула пятерку лучших драма МАСТЕР И МАРГАРИТА, доведшая свою кассу до 2,263 млрд рублей. В ближайшие дни фильм обгонит итоговые цифры Т-34 (2,274 млрд) и займет седьмое место в списке самых успешных картин в истории современного российского проката.

С седьмой строчки и 12,8 млн рублей стартовал хоррор ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ. В сложных обстоятельствах новинка выступила примерно на одном уровне с лентами ИЗБАВИ НАС. ОДЕРЖИМЫЕ (13,6млн) и КЛАУСТРОФОБЫ: ИНСОМНИЯ (14,6 млн).

Восьмое место в чарте досталось мультфильму КРУТЫЕ ЯЙЦА: МИССИЯ «ПИНГВИН», освоившему 6,5 млн. По причине закрытия кинотеатров новинка не смогла повторить стартовые цифры второй части франшизы (11,2 млн).

Замкнул десятку лучших боевик ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА. В его активе за уикенд – 4,5 млн рублей.

Также в прокат вышел мультфильм СТРАЖИ ВСЕЛЕННОЙ: КАК ПРИРУЧИТЬ ДИНОЗАВРОВ (1,1 млн, тринадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 403 млн рублей, с учетом стран СНГ – 527 млн. Это на 29,0% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 38,3% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда чарт возглавлял фильм ДЖОН УИК 4.

Фото: кадр из фильма ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ

27.03.2024 Автор: Максим Острый