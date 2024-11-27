Официальная касса России: Семейный совет

Третий полнометражный фильм о рыжеволосой проказнице удержался в чарте на первом месте. Семейная комедия МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ заработала еще 92,1 млн рублей, увеличив общую кассу до 259 млн. Это больше, чем после второго уикенда было у таких жанровых аналогов, как НЕ ОДНА ДОМА (219 млн) и НЕПОСЛУШНИКИ (218 млн). Падение составило умеренные 33,9%, что намного лучше, чем было у предыдущей части, ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ (46,4%), но хуже показателей первого фильма, НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (26,7%)

На второй строчке с небольшим падением в 22,2% держится историческая мелодрама ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. Суммарная выручка фильма за три недели достигла 446 млн рублей, заметно превысив итоговые сборы ленты ЧЕРНОБЫЛЬ (376 млн). Следующий рубеж, который картина, вероятно, преодолеет в ближайшие выходные – это тотал драмы НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ (457 млн).

С третьего места начала работу комедия о превратностях семьи ЗЯТЬ. Фильм с Дмитрием Нагиевым и Яном Цапником освоил за первый уикенд 86,1 млн рублей, обойдя стартовые сборы летнего хита ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ (73,5 млн) с Павлом Прилучным и недавнего релиза БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ (66,8 млн) с Сергеем Светлаковым. Впрочем, новый фильм совместного производства «Кинокомпании ТЕМП» и «ВайТ Медиа» не смог стать таким же народным хитом, как выходившая год назад первая картина из неофициальной семейной франшизы ТЕЩА (211 млн) с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым.

Четвертое место заняли пиратские релизы. Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием, за которыми чаще всего скрывался новый фильм Ридли Скотта ГЛАДИАТОР 2, составила 82,7 млн рублей. Это на 20,5% меньше, чем было на прошлой неделе.

После пяти уикендов сборы сказки ОГНИВО превысили тотал весеннего аналога ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (1,120 млрд) и составили 1,151 млрд. Российское фэнтези поднялось на шестую строчку среди самых успешных премьер года. На одну позицию выше в этом чарте находится фантастика СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (1,533 млрд).

Хоррор ЕРЕТИК за второй уикенд заработал 42,1 млн рублей, а общая сумма сборов достигла 141 млн рублей. Это почти в два раза больше, чем было у фильма ужасов НЕЧИСТЬ (74,5 млн после двух недель), но значительно меньше показателей хита СОБИРАТЕЛЬ ДУШ за тот же период (234 млн).

На седьмом месте расположилась зарубежная новинка КОНКЛАВ. Фильм с Рэйфом Файнсом собрал на старте 23,6 млн рублей и превзошел сборы такого камерного проекта с большими звёздами, как МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ (17,5 млн), но не дотянул до стартовых показателей СУБСТАНЦИИ (27,7 млн).

Новогодний мультфильм СУПЕРСАНТА занял восьмое место со сборами в 18,8 млн рублей. Среди анимационных релизов, которые выпускала компания «Наше кино», этот показатель оказался лучше стартовых цифр проектов ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС (16,9 млн) и БЕРНАРД: МИССИЯ МАРС (15,9). Однако англо-испанский мультфильм уступил сборам КОМАНДЫ МОНСТРОВ (21,3 млн) и ПУШИСТОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ (20,5 млн).

Все еще сохраняет место в топ-10 боди-хоррор СУБСТАНЦИЯ. За десять недель фильм с Деми Мур и Маргарет Куолли собрал 526 млн, максимально приблизившись к тоталу триллера СПЛИТ (535 млн).

Замкнул десятку лидеров музыкальный байопик РУКИ ВВЕРХ!, готовящийся выйти в цифровой прокат. В копилке проекта уже 954 млн рублей.

Также в прокат вышли семейный фильм МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДВОРТЕРЬЕР (12-е место, 10,1 млн), байопик с Кейт Уинслет ВЕЛИКАЯ (15-е место, 6,9 млн), хоррор ПЕРВЫЕ ВЕДЬМЫ. ПОТОМСТВО (16-е место, 4,3 млн) и южнокорейские ужасы ТАРО (18-е место, 3,4 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 580 млн рублей, с учетом стран СНГ – 682 млн. Это на 14,6% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 59% больше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда прокате продолжала лидировать сказка с Никитой Кологривым ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ.

Фото: кадр из фильма ЗЯТЬ

27.11.2024 Автор: Вероника Скурихина