Официальная касса России: лидером стал байопик «Феррари»

Фильм Майкла Манна с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус в главных ролях заработал на старте 66,6 млн рублей. ФЕРРАРИ выступил примерно на одном уровне с такими релизами, как ПЕРЕВОДЧИК (69,1 млн) и ЖАННА ДЮБАРРИ (66,9 млн).

«Я хотел бы сказать, что главная цель, которую мы ставили перед стартовым расширенным превью фильма ФЕРРАРИ, была достигнута. Мы получили максимально положительную реакцию зрителей, во-первых. Во-вторых, у нас появилось понимание, в каких кинотеатрах проект работает лучше всего и где его стоит продлевать», – рассказал в интервью глава компании «КарроПрокат» Алексей Рязанцев.

Падение сборов семейной комедии МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ составило минимальные 26,7%, лента расположилась в чарте на второй позиции, заработав за уикенд 51,8 млн рублей. Общие сборы достигли 134 млн, что уже выше итоговых цифр февральского релиза ПАПЫ ПРОТИВ МАМ (116 млн).

Замкнули тройку лидеров ЕЛКИ 10. Общая касса проекта по итогам уикенда достигла 278 млн рублей.

На четвертое место в рейтинге опустилась комедия ТЕЩА, чья выручка составляет уже 556 млн рублей. Это лучший результат среди комедий, выходивших в прокат в 2023 году.

Пятым в чарте стало аниме МАЛЬЧИК И ПТИЦА, потерявшее 40,1% кассы предыдущего уикенда. Всего в копилке мультфильма – 247 млн рублей.

В первую десятку попали еще две официальные новинки, и обе они оказались российскими комедиями. Проект НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ начал работу с 23,6 млн рублей и шестого места в таблице, а ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА – с 18 млн и восьмой позиции. Оба старта сопоставимы с цифрами таких релизов как ЮРА ДВОРНИК (21 млн), МАЛЬДИВЫ ПОДОЖДУТ (19,3 млн) и Я ДЕЛАЮ ШАГ (18,7 млн).

Также в прокат вышел хоррор КРИК. НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ (8,8 млн, одиннадцатое место) и драмеди ДУНКИ (1,3 млн, девятнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 366 млн рублей, с учетом стран СНГ – 464 млн. Это на 12,1% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 3,8% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм НЕПОСЛУШНИК 2.

Фото: кадр из фильма ФЕРРАРИ

27.12.2023 Автор: Максим Острый