Официальная касса России: сокровище из глубин

Глубоководный приключенческий фильм КРАКЕН с Александром Петровым и Виктором Добронравовым собрал за первый уикенд 169 млн рублей, показав седьмой старт среди релизов текущего года. Лента обошла по показателям такие близкие по жанру проекты, как ЗЛОЙ ГОРОД (139 млн) и ЛЕДОКОЛ (125 млн). Выступила на уровне кинокомикса МАЙОР ГРОМ: ИГРА (162 млн) и ретро-мелодрамы ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (161 млн), но уступила приключенческому детективу КРАСНЫЙ ШЕЛК (196 млн).

Комедия БАТЯ 2. ДЕД потеряла на третьем уикенде существенные 67,7% сборов. Выручка составила 113 млн рублей, а общий бокс-офис достиг 1,218 млрд, что уже больше тоталов таких хитов прошлого года, как ОГНИВО (1,189 млрд), ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (1,120 млрд) и ДОМОВЕНОК КУЗЯ (1,064 млрд).

На третьем месте оказались короткометражки с предсеансовым обслуживанием. За ними преимущественно скрывалась экранизация компьютерной игры MINECRAFT В КИНО. Суммарно выручка пиратских релизов составила 27,2 млн, на 47,8% меньше прошлой недели.

На четвертой строчке оказался проект из Республики Саха. Биографическая драма ДИОДОРОВА. ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ о серебряном призере Паралимпийских игр заработала за первые выходные 17,4 млн рублей, показав лучший старт среди якутских картин. Предыдущий рекорд принадлежит драме КАРИНА (12,9 млн). Следом идут недавние спортивные фильмы ТРИУМФ (12,2 млн) и СПИД СТАР (10 млн). Средняя посещаемость на сеанс также рекордная – 82 человека на сеанс. Это лучший показатель уикенда с гигантским отрывом от остальных участников топ-10.

С пятого места стартовал комедийный экшн РЕЙС НАВЫЛЕТ. Фильм с Джошем Хартнеттом освоил 13,4 млн за первый уикенд, чуть недотянув до показателей таких аналогов, как МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР (15,3 млн) и МАНКИМЭН (15,1 млн). И существенно проиграл другим боевикам с элементами комедии КРУЧЕ НЕКУДА (32,1 млн) и ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ (30,8 млн).

Музыкальное роуд-муви ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ на второй неделе потеряло существенные 70,3%, заработав на уикенд 9,7 млн. Падение оказалось больше, чем было у ближайшего аналога ТУР С ИВАНУШКАМИ (-61,2%). Общая сумма сборов составила 51,7 млн рублей, тогда как у приключений с участием бойз-бэнда по итогам двух уикендов было 78,7 млн рублей. Средняя посещаемость составила 5 человек на сеанс, это худший показатель в топ-10.

Боевик МАСТЕР привлек на четвертой неделе 8,7 млн рублей. Копилка боевика с Джейсоном Стэйтемом увеличилась до 279 млн рублей. Это максимально близко к сборам экшна ПЕРЕВОДЧИК (289 млн). В рейтинге релизов кинокомпании Global Film экранизация серии романов «Левон Кейд» оказалась на втором месте, уступив только комедийному экшну ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ (685 млн).

После напряженной борьбы на пятой неделе проката фантастический фильм для всей семьи ЖДУН наконец оказался в рейтинге выше основного конкурента, ПАЛЬМЫ 2. Картина освоила 8 млн, касса приумножилась до 352 млн рублей. Релиз занимает десятое место среди самых успешных фильмов этого года.

Триллер в замкнутом пространстве ЗАПАДНЯ потерял на второй неделе 65,6% и заработал 7 млн рублей. Общая касса достигла 34,2 млн, это близко к итоговым показателям схожих проектов МИЗАНТРОП (35,9 млн), В ЭФИРЕ (35 млн) и ГОРОД ТАЙН: ИСЧЕЗНУВШАЯ (34,9 млн).

Семейный фильм ПАЛЬМА 2 с выручкой 6,3 млн замкнул топ-10. За пять недель проект заработал 504 млн рублей, максимально приблизившись к тоталу анимации ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (507 млн).

Также в прокат вышли хоррор КОЛЛЕКЦИОНЕР ДУШ (15-е место, 3,1 млн) и перевыпуск аниме Хаяо Миядзаки ПОРКО РОССО (16-е место, 2,4 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 409 млн рублей, с учетом стран СНГ – 501 млн. Это на 38,2% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 16% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокат вышла фантастическая лента СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД.

Фото: кадр из фильма КРАКЕН

23.04.2025 Автор: Вероника Cкурихина