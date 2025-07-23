Официальная касса России: возвращение супергероя

Благодаря перезапуску приключений СУПЕРМЕНА сборы короткометражек с предсеансовым обслуживанием увеличились на 4,6% по отношению к прошлой неделе. В денежном выражении они освоили 61,8 млн рублей, это второй по величине показатель текущего года после выхода пиратской копии МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ (111 млн).

Музыкальная комедия ПЛАГИАТОР не встретила среди официальных новинок сильного конкурента и сохранила за собой второе место с небольшой потерей в сборах (-22%). Фильм с Романом Евдокимовым и Стасей Милославской за вторые выходные заработал еще 32,9 млн рублей, всего в его копилке 97 млн. Таким образом, лента обошла итоговые сборы весенних комедий ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ (53 млн) и ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ (44,3 млн) и опередила график ближайшего аналога БЫТЬ (84,5 млн за аналогичный период). Также релиз отметился ростом посещаемости: 8 человек на сеанс против 6 на стартовой неделе.

Комедия для всей семьи НЕ ОДНА ДОМА 2 на третьей неделе также отличилась низким падением: снижение выручки составило всего 18,1%. Сиквел прошлогоднего фильма с Миланой Хаметовой прибавил к своим сборам еще 30,9 млн. Суммарно он заработал уже 195 млн, существенно увеличив разрыв с первой частью (140 млн после трех уикендов) и превысив финальные показатели других похожих проектов этого года ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ (189 млн), СОКРОВИЩА ГНОМОВ (168 млн) и АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ (146 млн).

Комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ уже появилась в онлайн-кинотеатрах, но продолжает собирать зрителей офлайн. На шестой неделе сумма ее сборов достигла 608 млн рублей. Фильм с Юрием Стояновым обогнал фэнтези БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (604 млн) и забрался на верхнюю ступень пьедестала среди всех летних отечественных релизов.

Сохранила позицию в топ-5 и мелодрама МАТЕРИАЛИСТКА. Фильм с Дакотой Джонсон увеличил свои сборы до 322 млн рублей, обогнав тотал мелодрамы ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 (298 млн). Лента также положила на лопатки боевик МАСТЕР (304 млн) и теперь занимает второе место среди самых успешных официальных зарубежных премьер 2025 года. Стабильность ромком демонстрирует и в посещаемости: 11 человек на сеанс – снова самый высокий показатель в топ-10 уикенда.

Среди всех новинок недели выше всех забрался фильм ужасов ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ПАРК КОШМАРОВ – у него шестое место. Классический хоррор заработал за первые выходные 12,5 млн рублей, не дотянув до стартовых сборов недавних релизов КРОВАВЫЙ УРОЖАЙ (16,8 млн) и РИТУАЛ (14 млн).

Десятая часть культовой хоррор-франшизы ПИЛА оказалась в российском официальном прокате через два года после мирового, и все равно нашла желающих посмотреть картину на большом экране. Сборы составили 11,2 млн рублей. Похожим образом выходил, например, боевик ПЧЕЛОВОД в прошлом году (7,2 млн). ПИЛА X поставила рекорд для своего дистрибьютора КИНО.АРТ.ПРО, показав самый успешный старт за всю историю компании.

Среди отечественных новинок без особого шума стартовала фантастическая комедия НЕЙРОБАТЯ – 8,9 млн рублей. Фильм с Денисом Власенко выступил на уровне другого релиза «НМГ Кинопрокат», криминальной комедии ГДЕ НАШИ ДЕНЬГИ? (8,7 млн), и показал самую низкую посещаемость в чарте – всего 4 человека на сеанс.

Триллер ХИЩНЫЕ ТВАРИ оказался на девятом месте с падением сборов на 43,1%. Проект с Джаем Кортни пополнил копилку на 8,4 млн рублей. В общей сложности акулий хоррор заработал 32,5 млн, обойдя свой недавний аналог БАГРОВАЯ ОТМЕЛЬ (21 млн) и достигнув показателей прошлогоднего релиза ЧЕЛЮСТИ. КРОВАВЫЙ РИФ (32,4 млн после двух уикендов).

Замкнул топ-10 китайский мультфильм ЛЕЯ И ВОЛШЕБНАЯ КАРТА. Проект освоил 6,4 млн рублей, что немного меньше, чем было у недавних релизов ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ГОРОДА СКАЗОК (7,9 млн) и ПОБЕГ ИЗ БУДУЩЕГО (7,2 млн рублей).

Документальный фильм ЛЕША ИЗ ЛАВРЫ. ПОГРЕБАЮЩИЙ СТРАННЫХ в рамках превью-показов заработал 4,4 млн рублей, что обеспечило ему 12-е место в чарте. Также в прокат вышли фэнтези ЛЕГЕНДА О ВЕЛИКАНАХ (15-е место, 2,9 млн), мультфильм КОСОЛАПЫЙ АГЕНТ (17-е место, 2,5 млн), фильм ужасов с Ольгой Куриленко ДРУГОЙ (18-е место, 2,4 млн) и сказка ЗЛАТОВЛАСКА (19-е место, 2,2 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 252 млн рублей, с учетом стран СНГ – 328 млн. Это на 2,4% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 15,4% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокате лидировал пиратский релиз ГАДКИЙ Я 4.

Фото: кадр из фильма СУПЕРМЕН

23.07.2025 Автор: Вероника Cкурихина