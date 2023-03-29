Официальная касса России: сборы кинотеатров достигли максимума с конца февраля

Боевик с Киану Ривзом в главной роли за первый уикенд заработал 302 млн рублей, тем самым установив рекорд франшизы. Напомним, что третья часть начинала прокат с 225 млн. ДЖОН УИК 4 показал лучший результат с момента выхода в России приключенческой картины АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (330 млн) в феврале прошлого года.

Второе место в чарте досталось фильму-катастрофе НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ, потерявшему лишь 27,8% от сборов первого уикенда. За четыре дня картина заработала 92,8 млн рублей, всего в ее копилке – 266 млн. Это выше итоговых цифр ЗАЩИТНИКОВ (263 млн) и ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ (193 млн).

С третьего места и 91,1 млн рублей начали прокат КОТЫ ЭРМИТАЖА. Популярный бренд и начавшиеся каникулы позволили мультфильму показать рекордный старт в истории студии «Лицензионные бренды». Новинка более чем в два раза улучшила цифры лент ДВА ХВОСТА (43,5 млн) и БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА (40,8 млн).

«Мы рассчитывали на высокие сборы нашего флагманского проекта. КОТЫ ЭРМИТАЖА – сам по себе известный бренд, а Эрмитаж – один из самых значимых культурных объектов нашей страны, да и анимация с героями-животными, особенно с котами, всегда хорошо работает. Помимо развлекательной составляющей, мультфильм несет образовательную функцию: родители не только могут посмотреть с детьми анимационную ленту, но и получают возможность расширить кругозор молодого поколения», – рассказал в интервью ЭБК продюсер мультфильма КОТЫ ЭРМИТАЖА Роман Борисевич.

Четвертой на минувшей неделе стала комедия ПОЕХАВШАЯ, падение сборов которой составило 38,6%. Общая касса проекта выросла до 419 млн рублей, что близко к графику сборов таких комедийных лент, как РОДНЫЕ (444 млн за аналогичный период) и ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО (447 млн).

Сборы драм ПРАВЕДНИК и НЮРНБЕРГ преодолели отметки в 600 млн и 300 млн рублей соответственно. Работа Сергея Урсуляка, таким образом, обогнала ЛЕГЕНДУ О КОЛОВРАТЕ (596 млн), а фильм Николая Лебедева – СОБИБОР (300 млн).

С девятой строчки и 11,3 млн рублей начал прокат мультфильм МОЯ ФЕЯ-ПРОКАЗНИЦА. Проект опередил цифры картины УПС... ПРИПЛЫЛИ! (8,2 млн), но немного уступил ПРИКЛЮЧЕНИЯМ ПИЛЬИ (13,7 млн).

Также в прокат вышли триллер КУКОЛЬНИК (4,8 млн, двенадцатая строчка) и фэнтези ПУТЕШЕСТВЕННИЦА ВО ВРЕМЕНИ (2,3 млн, шестнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 655 млн рублей, с учетом стран СНГ – 692 млн. Это на 52,4% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 77,7% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял мультфильм ФИННИК.

29.03.2023 Автор: Максим Острый