Обзор изменений графика релизов на неделе 1–7 сентября 2025 года

«Марти Великолепный», триквелы «Холопа» и «Царевны-лягушки» и многое другое

На минувшей неделе «Централ Партнершип» анонсировал новую дату выхода комедии ХОЛОП 3 – лента с Милошем Биковичем, в которой он займется перевоспитанием семейной пары на грани развода, появится в прокате с 12 июня 2026 года. В график также вернулась комедия УВОЛИТЬ ЖОРУ с Данилой Козловским – теперь ее релиз намечен на 19 февраля 2026 года. Помимо этого, компания заявила комедийный боевик УБОЙНАЯ СУББОТА с Аланом Тьюдиком и Аланом Ричсоном на 16 октября.

«Атмосфера Кино» выпустит в российский прокат новую ленту от А24 – МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ с Тимоти Шаламе в главной роли. Потенциальный участник оскаровской гонки дебютирует на экранах с 15 января 2026 года. В числе других новинок компании – боевик ДЖЕКПОТ с Дэйвом Батистой (20 ноября) и фантастический триллер Брайана Фуллера ПОЙМАТЬ МОНСТРА с Мадсом Миккельсеном и Сигурни Уивер (25 декабря). Военная драма ЛИТВЯК также обзавелась новой датой – теперь она выйдет 19 февраля 2026 года.

«Наше кино» заявило сразу девять новинок – ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА (1 октября 2026 года), ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 3 (4 марта 2027 года), СОКРОВИЩА ГНОМОВ 2 (29 апреля 2027 года), ИГРОГРАД (27 мая 2027 года), КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК (30 сентября 2027 года), УДИВИТЕЛЬНЫЕ КОТЫ (7 октября 2027 года), ЗОЛОТАЯ РЫБКА (21 октября 2027 года), ДОМОВОЙ 2 (4 ноября 2027 года) и ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО (9 декабря 2027 года). Новыми датами также обзавелись семейные комедии СКАЗОЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ (16 апреля 2026 года), ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА (11 июня 2026 года) и сказка СИВКА-БУРКА (1 сентября 2027 года). Два проекта – ЛЮБОВЬ ВКЛЮЧЕНА (29 января 2026 года) и ЗА РУЛЕМ (21 мая 2026 года) – временно выбыли из прокатной сетки, однако место последнего релиза заняла фантастическая комедия БОГАТЫРИ, ранее запланированная на 11 июня 2026 года. Свои даты также изменили следующие проекты компании: ИВАН ЦАРЕВИЧ И ВОЛКОВА (с 1 января 2026 года на 12 февраля 2026 года), КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ (с 12 февраля 2026 года на 11 февраля 2027 года), КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА (с 19 марта 2026 года на 26 марта 2026 года), КУКЛА МАША (с 14 мая 2026 года на 29 июля 2027 года), ЛУКОМОРЬЕ (с 27 августа 2026 года на 12 ноября 2026 года), ЖАР-ПТИЦА (с 1 октября 2026 года на 18 февраля 2027 года), ВИННИ-ПУХ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ (с 22 октября 2026 года на 25 марта 2027 года) и КОТОВАСИЯ (с 12 ноября 2026 года на 25 ноября 2027 года).

Из графика выбыли два ближайших релиза «Экспоненты Фильм» – драмеди ТРЕТЬЯ ЛИШНЯЯ (11 сентября) и драма АЛЬФА (25 сентября).

Также прокатную сетку временно покинули два проекта Global Film – ЛИА И КЕНГУРУ (9 октября) и СОЖАЛЕЮ О ТЕБЕ (23 октября). В свою очередь, в график вернулся триллер ДЕТКА НА ДРАЙВЕ с Тэроном Эджертоном, теперь его релиз запланирован на 30 октября.

«НМГ Кинопрокат» заявил две отечественные новинки – мультфильм Константина Бронзита НА ВЫБРОС (20 ноября) и триллер ПРОПАСТЬ с Марком Эйдельштейном, Тиной Стойилкович и Степаном Белозеровым (28 мая 2026 года).

«Парадиз» сдвинул французскую фантастику ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШАЮСЬ с 23 октября на 27 ноября. Ранее там стоял триллер АСТРОНАВТ, который ушел на неделю раньше, 20 ноября.

«Каро Премьер» также занял дату 27 ноября комедией ПО-БРАТСКИ. Главные роли в ней исполнили Варвара Щербакова, Денис Бузин, Ирина Темичева и Илья Коробко.

«Пионер» поставил на 20 ноября хоррор НАСЛЕДНИКИ ВАН ХЕЛЬСИНГА. ПРОКЛЯТИЕ ДРАКУЛЫ. Ранее эту дату занимал фильм SEE THE SEA, который теперь переместился на 29 января 2026 года. На 30 октября встал перевыпуск мелодрамы Жан-Люка Годара ПРЕЗРЕНИЕ, а на 11 декабря – перевыпуск триллера Алехандро Аменабара ДРУГИЕ с Николь Кидман в главной роли. Помимо этого, компания перенесла релиз ленты ДЕТКИ: ИНСТРУКЦИЯ НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ с 2 на 16 октября, а КТО ЕСТЬ КТО? – с 16 октября на 19 февраля 2026 года.

«Кинологистика» заявила мультфильм СУПЕР МЕДВЕЖОНОК на 18 декабря. Ранее эту дату занимал хоррор ОНО. КОШМАР НА МЕЙПЛ-СТРИТ, который теперь переместился на 13 ноября. Триллер ЯРОСТЬ с Кайлом Галлнером, Шоном Эшмором и Уильямом Форсайтом ушел на 6 ноября, а его прошлую дату – 4 декабря – заняла новинка, фильм ужасов УИДЖА. ШЕПОТЫ МЕРТВЫХ. В график также вернулся мультфильм РУСАЛОЧКА И МОРСКОЙ МОНСТР, теперь его релиз намечен на 25 сентября. В свою очередь, ранее стоявший там мультфильм РУСАЛОЧКА. НАЧАЛО ПРИКЛЮЧЕНИЙ сдвинулся на 16 октября. Комедийный хоррор ВОЗВРАЩЕНИЕ ГРЕМЛИНОВ ушел с 20 ноября на 11 декабря.

«Иллюзион кино» вновь покажет в кинотеатрах АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ – культовая лента Фрэнсиса Форда Копполы дебютирует в прокате с 5 февраля 2026 года.

«Кинотайм» заявил на 21 октября проект НИКИТА.

«СБ Фильм» поставил на 23 октября китайский триллер ОХОТНИКИ ЗА ДЕНЬГАМИ.

АО «Синема Парк» выпустит хоррор ПИЛА. НАСЛЕДИЕ на неделю раньше запланированного, 25 сентября.

Фото: кадр из фильма МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ