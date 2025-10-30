Стартовал форум «Российская креативная неделя. Альметьевск»

В городе планируют создать местную кинокомиссию и построить кинопавильон

В Альметьевске стартовала первая специализированная «Российская креативная неделя – Город».

Форум открылся пленарной сессией с участием представителей федеральной и региональной властей, институтов развития, корпораций и креативного бизнеса. В рамках сессии обсуждалось в том числе создание в Альметьевске региональной кинокомиссии и кинопавильона. С такой инициативой к министру культуры Республики Татарстан Ираде Аюповой обратился заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» по социальному развитию Ренат Мамин. Реализация проекта позволит сформировать на юго-востоке Татарстана современную инфраструктуру для кинопроизводства. Как подчеркнул Ренат Мамин, стратегия «Татнефти» нацелена на долгосрочные социальные инвестиции, создание комфортной среды для талантов и развитие новых направлений деятельности, что позволит заложить фундамент для будущего всего региона.

«Такой проект даст мощный импульс развитию креативных индустрий в Татарстане. В Альметьевске уже есть предпосылки для этого: сильные школы цифрового творчества, анимации, вокала, инструментального искусства, театра и КВН. Создание кинокомиссии станет тем объединяющим элементом, который замкнет творческую экосистему и переведет её на уровень креативной экономики. Мы готовы стать лабораторией для апробации этих решений и делиться своим опытом», – подчеркнул Ренат Мамин.

В рамках форума также прошла дискуссия «Кино в регионах: для всех или для своих?», в которой приняли участие ведущие эксперты и профессионалы отрасли, включая директора ГБУК РТ «ТАТАРКИНО», профессора кафедры режиссуры кино и телевидения Казанского института культуры, заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Миляуши Айтугановой, руководителя дирекции по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино» Альбины Нафиговой, режиссера и продюсера Наталии Клибановой, директора АНО «Центр развития кинопроизводства» Алены Семериковой0, режиссера Байбулата Батуллина, режиссера и продюсера Ольги Акатьевой, генерального продюсера Bosfor Pictures Ивана Яковенко.

В частности, по ходу дискуссии Альбина Нафигова рассказала про инфраструктуру кинопроизводства в регионе и выделила в ней такие проблемы, как отсутствие кинокомиссии как службы одного окна с понятным пакетом документов; проблему доступа на объекты, а также монополизм, архаичный подход к кино и излишнюю централизацию.

Впрочем, в регионе есть и удачные кейсы по развитию киноинфраструры. Успешным примером поделился Раниль Гилмутдинов, продюсер кинофестиваля «Каракуз фильм»: «Почти четыре года назад мы открыли наши кинопоказы, и это стало удивительной историей, в поддержке которой большую роль сыграло «Время кино». Сейчас у нас общественный центр с уникальным киноконцертным залом, где можно смотреть фильмы на двух экранах с замечательным звуком. Сегодня нам очень хочется поработать с федеральными компаниями, хотя пять лет назад мы даже не говорили об этом».

«Наши запросы достаточно стандартные, и то, что край серьезно развивается, – большой плюс для нас. Потому что московские кинематографисты сейчас активно выходят за пределы Москвы. Если раньше 20-30% контента снималось за пределами Москвы и Питера, то сейчас это больше 70%. Поэтому чем больше ресурса в регионе будет вкладываться в то, что называется гостеприимством для киногрупп, тем больше он будет привлекательным для выбора конкретного проекта», – рассказала Наталия Клибанова, главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продашкн».

«Российская креативная неделя. Альметьевск» продлится до 31 октября. Предполагается, что мероприятие объединит на одной площадке более 100 специалистов креативных отраслей – деятелей кино, искусства и культуры, архитектуры и урбанистики, рекламы и брендинга, моды и гастрономии.

Фото: пресс-служба форума «Российская креативная неделя»