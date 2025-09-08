Условия труда в анимации в России более благоприятные, чем в игровом кино

Доход, в свою очередь, выше у работников на художественных фильмах и сериалах

Межрегиональный профсоюз кинематографистов и Лаборатория социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ (СПб) подготовили отчет «Условия труда и благополучие российских работников аудиовизуальной сферы в 2025 году». В нем приняли участие 553 представителя производственных профессий.

Согласно ему, если говорить об игровом кино, то киноработники в основном заняты на игровых сериалах и полнометражных фильмах – на съемочной площадке (48%) или на нескольких рабочих местах (32%). Чаще всего в работе они имеют «текущий» обед, один выходной в неделю, 10-часовой перерыв между сменами и отсыпной после ночной смены, которая не сокращается на один час, как того бы требовал трудовой кодекс РФ, если бы продюсеры заключали трудовые договоры.

Две трети киноработников не получают никаких компенсаций за отступление от режима труда и отдыха, хотя ситуация с оплачиваемыми переработками понемногу улучшается (прежде всего в технических цехах): доля тех, кто успешно требует оплату сверхурочных, в кино выросла вдвое с 2018 года. Кроме того, продюсеры все чаще оплачивают суточные, прямые расходы на проезд и мобильную связь и, конечно, питание на площадке.

В среднем киноработники зарабатывают сейчас 212,5 тыс рублей (медианное значение – 150 тыс). Это заметно выше, чем было в 2018 году (89 тыс рублей в среднем и 70 тыс рублей – медиана). Наиболее частыми проблемами стали задержки оплаты (69%) и выдачи договора (60%), отказ согласовывать условия договора (42%), а также дискриминация и снисходительное отношение к работникам (26%). Несмотря на все это, 97% работающих в сфере игрового кино преданы своей работе и готовы в ней оставаться и развиваться.

Если говорить об анимации, то производство в данной сфере базируется на удаленной работе (85%) и немного на работе на студии или в офисе (9%). Рабочий день по договору в анимации чаще всего 8 часов (34%), но у большинства он оказывается меньше (те же 34%). Работа в офисе или на студии гарантирует соблюдение описанного в договоре 8-часового рабочего дня. При этом у 47% опрошенных нет представления о длине рабочего дня, а удаленные сотрудники не всегда получают полную нагрузку, что влияет на их заработок, ведь чаще всего они получают сдельную оплату за сцену или секунду анимации (32%).

Режим труда и отдыха в анимации значительно более благоприятный (86% сами регулируют свои перерывы), что обусловлено частой удаленной работой. Однако большинство аниматоров (77%) не получают компенсации за отклонение от режима. В итоге предложенный нами показатель индекса условий труда в анимации оказался выше, чем в кинопроизводстве – 53 балла из 100.

Тем не менее, уровень доходов в анимационной сфере существенно ниже, чем в игровом кино (68 тыс рублей в среднем и 40 тыс рублей – медиана), и повышения ставок не было уже достаточно давно. В итоге финансовое положение респонденты из анимации гораздо чаще, чем в кино, определяют как «хватает только на еду» или «на еду и необходимые недорогие вещи».

Самые распространенные проблемы в анимации – это задержки выплат (58%), работа без договора (36%) или задержка его выдачи (31%), технические сложности (33%), непопадание в титры (27%) и дискриминация и снисходительность (26%). При этом ключевыми проблемами аниматоры считают задержки выплат (33%), низкие ставки (15%) и отсутствие социальных гарантий (15%), а также неуверенность в завтрашнем дне (13%). Несмотря на все это, в анимации люди в 99% случаев преданы своей работе, однако половина все же имеет дополнительный заработок.

БК попросил автора отчета – кандидата экономических наук, магистра социологии и оргсекретаря Межрегионального профсоюза кинематографистов Ксению Леонтьеву – прокомментировать полученные данные.

Отвечая на вопрос о наиболее острых и сложно решаемых проблемах, она заявила, что самой частой, по мнению респондентов, стала задержка платежей, которая тесно связана с задержкой выдачи договора:

«Когда у вас нет документов на руках, вам очень сложно требовать исполнения обязательств заказчика, включая обращения в суд. И судя по обращениям в профсоюз, проблема неплатежей только нарастает. Но вот с договорами мы можем и должны что-то делать: работникам не стоит приступать к проекту без договора, т.к. это все более серьезная опасность для них. Что касается наиболее сложно решаемых проблем, я считаю, что это вопросы межличностных отношений: грубость, снисходительность и прямые унижения давно стали повседневной практикой в современном аудиовизуальном производстве, но с этим сталкивается около четверти опрошенных, а среди женщин еще больше. Решение этой проблемы требует настоящего слома всей культуры отечественного кинопроизводства. Но это непременно нужно делать, так как никакая работа не должна унижать человеческое достоинство».

Если говорить об объединении участников отрасли в профсоюзные организации, то, по оценке Леонтьевой, за последние годы в индустрии был проделан большой путь в этом направлении. Тем не менее, в исследовании не был задан прямой вопрос насчет готовности кинопроизводителей объединиться:

«За последние годы в кинопроизводстве был проделан большой путь в этом направлении. Это касается и узнаваемости нашего профсоюза, и сплоченности отдельных цехов, которые хоть и не создают формальных организаций, но совместно готовят такие важные документы как коллективные письма с минимальными ставками и условиями труда или формы договоров для своей специальности. В то же время в анимации ничего этого нет. И мы видим кардинальные отличия от кино – участники работают удаленно и мало коммуницируют друг с другом. В итоге в отрасли очень низкие ставки и идет размытие пока еще немного более благополучных условий труда».

Леонтьева также обратила внимание на изменения, которые произошли в индустрии за минувшие восемь лет с момента прошлого исследования:

«Главными положительными движениями, которые мы отметили, стали существенное повышение ставок в кинопроизводстве и распространение оплаты переработок, обеление отрасли через самозанятость и сокращение случаев работы без договора, а также рост узнаваемости профсоюза. Из негативных тенденций можно отметить все больший отход от трудового законодательства и сокращение социальных гарантий работников».

