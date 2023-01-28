Объем запущенных в производство российских фильмов и сериалов вырос на 16% в 2022 году

В минувшем году стартовало более 850 проектов

В 2022 году на 16% увеличилось число российских фильмов и сериалов, зашедших в производство. Об этом пишет телеграм-канал «Новости кинопроизводства», основываясь на данных собственной базы, которая покрывает от 85 до 95% рынка, в зависимости от сегмента. Под запуском в большинстве случаев подразумевается выход на активный пре-продакшн, но по полным метрам иногда имеется в виду сценарная разработка.

По сравнению с 2021 годом запускаемых в производство за год проектов стало почти на 125 больше: если в 2021-м было запущено 733 проекта, то в 2022-м – уже 856. В данной статистике учитываются полнометражные фильмы, сериалы, мини-сериалы и телефильмы (без анимации, документальных фильмов и докудрам), вышедшие на активный пре-продакшн и/или готовящиеся к питчингам.

Росли все категории и подкатегории проектов, кроме одной. Число запусков 1-2-серийных телефильмов (1,5-часовые телемувики) сократилось с 43-х до 26-ти. Последние несколько лет они постепенно «поглощаются» более крупным форматом 4-серийных телефильмов / мини-сериалов длительностью 3 часа.

Число запусков полных метров в 2022 году выросло на 20 с небольшим проектов (с 263 до 295 учтенных) по сравнению с 2021-м. При этом 2021 год показал высокую планку количества запусков, включив в себя многие проекты, которые должны были случиться в 2020-м. 2022 год можно назвать годом продолжений кинофраншиз. В запусках 2021-го таких проектов было не больше пяти, в 2022-м их число приближается к 15 (средне- и крупнобюджетных). И это следствие сразу двух кризисов проката — в 2020-м и 2022-м, потому что в разработке многие проекты были еще в 2021 году. Запуски многих полнометражных картин по-прежнему напрямую зависят от господдержки, поэтому значительную роль сыграла новость об ее увеличении в октябре прошлого года. И это несмотря на то, что риски неокупаемости проектов из-за проблем в прокате выросли.

Общее количество активных продакшенов, снимающих игровые фильмы и сериалы, на рынке в минувшеи году изменилось незначительно. Сейчас это порядка 280-300 компаний, которые запустили хотя бы один проект, рассчитанный на прокат или продажу прав на ТВ/онлайн-показ, включая компании в регионах. В их числе порядка 100-110 продакшенов, снимающих для ТВ (включая продакшены в выросшем сегменте мини-сериалов), 80-90 компаний, снимающих для онлайна и около 30-35 компаний, которые запускают проекты и для ТВ, и для онлайна. Данная граница постепенно стирается.

В 2022 году наблюдался рост как числа запускаемых сериальных проектов, так и общие объемы их экранного времени: у ТВ на 14% росло количество проектов и 16% — экранное время. В онлайне на 28% выросло количество и на 34% — объемы экранного времени.

В прошлом году платформы продолжили контентную экспансию и расширили пул продакшенов. В 2021-м сериалы 6+ серий для онлайна запускали 70 продакшенов, в 2022-м – больше 80, включая новые продакшены продюсеров, «отколовшихся» от крупных продакшенов, а также компании, снимавшие раньше только полные метры и т.д. Онлайн-кинотеатры увеличивают загрузку и тех компаний, с которыми уже работают. Они берут сразу несколько проектов параллельно. В 2021-м на каждый продакшен, снимающий проекты для онлайна, в среднем приходилось 2 запуска, а в 2022-м — уже 2,2.

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