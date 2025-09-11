Фонд кино проведет защиту фильмов для семейной аудитории и анимации

Экспертам будет представлено 40 проектов

15 сентября в Министерстве культуры Российской Федерации состоится очная защита национальных фильмов, детской и семейной аудитории, уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов и национальных фильмов.

Экспертам будет представлено 40 проектов: часть из них уже была заявлена ранее и претендует на дофинансирование. В числе картин – ЧЕБУРАШКА 3, НЕЗНАЙКА, БОГАТЫРИ, ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2, КАК ГАГАРИН, ПОТАПЫЧ, МАСЛЕНИЦА, ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 2 и многие другие.

С полным расписанием можно ознакомиться на сайте фонда. Начало мероприятия в 11:00.

Все желающие смогут наблюдать за очной защитой посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на официальном сайте Фонда кино.