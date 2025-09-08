top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса уикенда: триллер «Вниз» оказался на вершине чарта

Предварительная касса уикенда: триллер «Вниз» оказался на вершине чарта

Автор: Георгий Романов

8 сентября 2025

Все новинки выступили ниже ожиданий

По предварительным данным, лучшей новинкой уикенда стал отечественный триллер ВНИЗ (CP). Проект записал на свой счет около 48 млн рублей, пройдя по нижней планке ожиданий. 

Несмотря на высокий уровень предпродаж, корейский фантастический боевик ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ (VLG) оказался фанатским релизом и смог заработать в свой первый уикенд лишь чуть больше 18 млн рублей. Этот результат позволил новинке занять пятое место таблицы лучших релизов уикенда. 

Строчкой ниже расположилась российская комедия КОЛБАСА (AK) с 15 млн рублей за четыре дня проката.

Седьмое и восьмое место чарта достались новинкам с высоким возрастным рейтингом – АСТРАЛ. ПОМЕСТЬЕ УЖАСА (EXP) и ТОКСИЧНЫЙ МСТИТЕЛЬ (NKI). По итогу недели проекты пополнили свои копилки на 12 и 8 млн рублей соответственно.

Чуть больше 6 млн рублей заработало отечественное фэнтези СКАЗКИ ТЕМНОГО ЛЕСА. ВОРОЖЕЯ (RSP). Этого хватило, чтобы замкнуть десятку лучших релизов уикенда официального проката. 

Фото: кадр из фильма ВНИЗ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса четверга: триллер «Вниз» оказался на вершине
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках сентября
Подробнее
Сериал Happy End пропал из российских онлайн-кинотеатров
Подробнее
Продолжение «Супермена» выйдет в 2027 году
Подробнее
Okko рассказал о новинках сентября
Подробнее
Фестиваль импакт-кино «Лампа» представил жюри
Подробнее
На «Новом сезоне» состоится дискуссия между продюсерами, агентами и маркетингом платформ
Подробнее
Предварительная касса четверга: российский триллер «Вниз» возглавил прокат
Подробнее
KION рассказал о новинках cентября
Подробнее
Новинки сентября в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
«Лило и Стич» оказался самым успешным летним пиратским релизом в России
Подробнее
Российская драма «Просточеловек» выйдет на Amazon Prime
Подробнее
Уорвик Дэвис сыграет профессора Флитвика в новом «Гарри Поттере»
Подробнее
Деловая программа «Нового сезона» откроется продюсерской дискуссией
Подробнее
Новинки сентября в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Платформа «Кинокласс» поможет организовать походы школьников в кино
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4-7 сентября
Подробнее
Лето запретов
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 4–7 сентября
Подробнее
Касса России: «Доктор Динозавров» возглавил прокат
Подробнее