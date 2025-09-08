Предварительная касса уикенда: триллер «Вниз» оказался на вершине чарта

Все новинки выступили ниже ожиданий

По предварительным данным, лучшей новинкой уикенда стал отечественный триллер ВНИЗ (CP). Проект записал на свой счет около 48 млн рублей, пройдя по нижней планке ожиданий.

Несмотря на высокий уровень предпродаж, корейский фантастический боевик ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ (VLG) оказался фанатским релизом и смог заработать в свой первый уикенд лишь чуть больше 18 млн рублей. Этот результат позволил новинке занять пятое место таблицы лучших релизов уикенда.

Строчкой ниже расположилась российская комедия КОЛБАСА (AK) с 15 млн рублей за четыре дня проката.

Седьмое и восьмое место чарта достались новинкам с высоким возрастным рейтингом – АСТРАЛ. ПОМЕСТЬЕ УЖАСА (EXP) и ТОКСИЧНЫЙ МСТИТЕЛЬ (NKI). По итогу недели проекты пополнили свои копилки на 12 и 8 млн рублей соответственно.

Чуть больше 6 млн рублей заработало отечественное фэнтези СКАЗКИ ТЕМНОГО ЛЕСА. ВОРОЖЕЯ (RSP). Этого хватило, чтобы замкнуть десятку лучших релизов уикенда официального проката.

Фото: кадр из фильма ВНИЗ