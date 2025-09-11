Международный фестиваль аутентичного кино «Алания» объявил программу

В конкурс попали 39 картин

Организаторы первого международного фестиваля аутентичного кино «Алания», который пройдет с 26 по 28 сентября во Владикавказе, представили участников конкурсной программы.

Из 300 разнообразных заявок кураторы и отборщики отметили 39 картин, авторы которых поборются за награды смотра.

Победителей выберет жюри, в состав которого вошли режиссеры Аслан Галазов, Юрий Михайлин и Шарофат Арабова, киноведы Алина Рослякова и Ержан Жумабеков, а также филолог Ирлан Хугаев.

Полнометражные игровые фильмы

• ЯАР, реж. Фурба Черинг Лама (Индия)

• АЛИСА, реж. Никита Мокиенко (Россия)

• СДЕЛКА НА ГРАНИЦЕ, реж. Дастан Жапар Рыскельди (Кыргызстан)

• ОХОТНИК, реж. Заур Цогоев (Россия)

Полнометражные документальные фильмы

• VAD'DA. МЫТАРСТВА, реж. Никита Добрынин (Россия)

• ПОСЛЕДНИЙ МАМОНТ, реж. Андрей Тимощенко (Россия)

Экспериментальные полнометражные фильмы

• ТЕНИ МОСКВЫ, реж. Валерий Переверзев (Россия)

Игровые короткометражные фильмы

• «Легкий ветер», реж. Аэлита Сергеева (Россия)

• «Носильщик», реж. Игорь Поликарпов (Перу, Россия, США)

• «Лола», реж. Тамара Айрапетян (Россия, Армения)

• «Обрыв», реж. Семён Грицай (Россия, Узбекистан)

• «Большая медведица», реж. Николь Старченко (Россия)

• «Мой отец боится воды», реж. Пратик Раджендра Сривастава (Индия)

Документальные короткометражные фильмы

• «Земля», реж. Давид Увжихъоти (Россия)

• «Фокус», реж. Дмитрий Давыдов (Россия)

• «Молчаливая песня оленя», реж. Александр Красновский (Россия)

• «В поисках движения», реж. Юрий Мокиенко (Россия)

• «И набело хочется жить», реж. Екатерина Павлюкова (Россия)

• «Черная пурга», реж. Мира Эркенова (Россия, Сербия)

• «Сармат», реж. Тимур Ортабаев (Россия)

Экспериментальные короткометражные фильмы

• «1125», реж. Полина Капантина (Россия)

• «В поисках Гарика», реж. Александра Кононова (Армения)

• «Бездарность», реж. Егор Грушин (Россия)

• «Нева», реж. Елизавета Жарикова (Россия)

• «В стране Макара и его телят», реж. Андрей Романцов (Россия)

Анимационные короткометражные фильмы

• «Однажды Солнце Взорвётся», реж. Елизавета Прокопенко (Россия)

• «Юма», реж. Александра Аксакова (Россия)

• «Параджанов. Кино без плёнки», реж. Иван Батурин (Россия)

• «Михалыч», реж. Вадим Иванов (Россия)

• «Старый дед и внучек», реж. Михаил Горобчук (Россия)

• «Сын», реж. Жанна Бекмамбетова (Россия)

• «Ода парфюму», реж. Максим Литвинов (Россия)

• «Сергей Слонимский. Колокола», реж. Дмитрий Наумов (Россия)

• «Береза», реж. Людмила Сибирцева (Россия)

• «Смерть человека-невидимки», реж. Валентин Тютерев (Россия)