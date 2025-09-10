Официальная касса России: падение под контролем

Триллер ВНИЗ с Егором Кридом, Анфисой Черных и Игорем Миркурбановым в главных ролях стартовал с первой строчки и заработал 47,5 млн за первые выходные. Это близко к стартовым сборам схожей по жанру картины БЕШЕНСТВО (48,3 млн) от Дмитрия Дьяченко и выше показателей КЕНТАВРА (36,8 млн) с Юрой Борисовым в главной роли.

Режиссер, сценарист и продюсер новинки Марюс Вайсберг доволен результатами стартового уикенда, но отмечает экспериментальность картины, которая влияет на формирование ожиданий. «Триллеры, особенно такие городские остросюжетные аттракционы, как ВНИЗ, рассчитаны в большей степени на молодежь. Именно поэтому рекламная кампания в первую очередь была уместна в интернете. Мы видим, что фильм взбудоражил воображение зрителей, особенно молодежи. Картина производит на них впечатление, и они обсуждают ее. Конечно, это важная составляющая того, чего мы вообще хотели добиться», – поясняет он.

На второй неделе анимационный фильм ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ потерял умеренные 33,9% от первоначальных сборов и пополнил кассу еще на 32 млн рублей. Всего мультфильм про приключения подростка в мезозое заработал 105 млн рублей. Таким образом результаты полнометражного дебюта студии «ЯРКО» за два уикенда превзошли тоталы ЗВЕРОПОИСКА (101 млн) и МАРАКУДЫ (71,7 млн), также выходивших в этом году.

По итогам второго уикенда японский триллер ВЫХОД 8 потерял скромные 30,8%, и это самый успешный показатель в топ-10. Картина освоила еще 29,8 млн рублей, в совокупности за две недели – 92,3 млн. Эта сумма превышает итоговые сборы хоррора ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ (87,4 млн) и показывает опережение графика недавнего фильма ужасов ОДНО ЦЕЛОЕ (89,6 млн за аналогичный период). Экранизация компьютерной игры стала вторым успешным релизом компании «Про:взгляд» после ПАРАЗИТОВ (112 млн рублей). Средняя посещаемость на сеанс составила 11 человек, что стало самым высоким показателем в топ-10.

Комедия СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК тоже отметилась умеренным падением на 31,7%, опустившись всего на строчку ниже стартового уикенда. Зрители принесли фильму с Никитой Кологривым и Максимом Лагашкиным еще 19,7 млн рублей, а общая касса картины выросла до 65,6 млн. Проект идет с отставанием от графика недавнего схожего релиза МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ (79,4 млн после двух уикендов).

Замкнула топ-5 новинка – южнокорейское фэнтези ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ со сборами в 18,4 млн рублей. Экранизация популярного веб-романа обошла другие ленты из этой страны: КОРАБЛЬ В ПУСАН (13,1 млн) и ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (11,4 млн). Больше всех фильмов из Южной Кореи на старте брал только выходивший в новогодний уикенд АСТРАЛ. КОШМАР В «СПРИНГ ГАРДЕН» (23,7 млн).

Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием, за которыми преимущественно скрывалась новинка СУПРУГИ РОУЗ, составила 16,1 млн рублей. Это на 33,2% ниже сборов прошлого уикенда.

Отечественная комедия КОЛБАСА стартовала с седьмого места. История перевоспитания мажора на заводе заработала за первый уикенд 14,8 млн рублей. Среди недавних схожих релизов она обошла ГЕРОЕВ АНЕКДОТОВ (12,8 млн), повторила стартовый показатель ОЛЕНЯ (14,8 млн) и недотянула до сборов весеннего проекта БЕС ПОПУТАЛ (16 млн).

Новый хоррор АСТРАЛ. ПОМЕСТЬЕ УЖАСА освоил за уикенд 12,7 млн рублей. Мексиканский триллер в два раза превзошел показатели ленты ЗАКЛЯТИЕ. ДЕМОН ВНУТРИ (6,3 млн), который также выпускала кинокомпания «Экспонента» в текущем году.

Альтернативное супергеройское кино ТОКСИЧНЫЙ МСТИТЕЛЬ в широком прокате начало работу с 9-й строчки. Лента с Питером Динклэйджем и Элайджей Вудом освоила за первый полноценный уикенд 8,3 млн, а с учетом превью 10,1 млн рублей. Это близко к показателям таких «перевертышей» знакомых сюжетов, как ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД (8,4 млн) и ПИТЕР ПЭН: КОШМАР В НЕТЛАНДИИ (9,5 млн). Посещаемость составила 4 человека на сеанс, это самый низкий показатель в топ-10.

Замкнула десятку лучших уже народная комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ. Суммарно за 13 недель, что лента держалась в топ-10, она заработала 824 млн рублей и вошла в пятерку самых успешных релизов этого года.

Также в прокат вышли российское фэнтези СКАЗКИ ТЕМНОГО ЛЕСА. ВОРОЖЕЯ (11-е место, 6,1 млн), мультфильм ХАЙДИ. МОЯ ХИТРАЯ РЫСЬ (13-е место, 3,7 млн) и спортивная драма с Орландо Блумом ВЕС ПОБЕДЫ (19-е место, 2,4 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 242 млн рублей, с учетом стран СНГ – 291 млн. Это на 2,4% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 11% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокате вторую неделю лидировала отечественная анимация ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ.

Фото: кадр из фильма ВНИЗ

10.09.2025 Автор: Вероника Скурихина